Groß und geräumig: Der neue ULTRALIGHT 2in1 DayPack 600+ Rucksack von CULLMANN

Langenzenn, 09. August 2018 – Fotografen, die gern längere Touren unternehmen, brauchen einen Rucksack, der für die Fotoausrüstung ebenso geeignet ist wie für Kleidung oder andere Ausrüstungsteile. Der neue ULTRALIGHT 2in1 DayPack 600+ bietet Stabilität und Tragekomfort ebenso wie pfiffige Lösungen für die Aufbewahrung unterschiedlicher Ausrüstungsteile – und ist als Fotorucksack ebenso gut geeignet wie als Wanderrucksack.

Der ULTRALIGHT 2in1 DayPack 600+ bietet ausreichend Platz für längere Touren. Das geräumige Kamerafach eignet sich für große DSLR-Kameras oder Camcorder und hat noch Platz für Zubehörteile. Die zusätzliche Seitenöffnung erlaubt den schnellen Zugriff auf die Kamera, ohne dass der Fotograf den Rucksack absetzen muss. Für den Laptop steht ein 15 Zoll großes eigenes Fach zur Verfügung. Andere Ausrüstungsteile, z.B. Kleidung, passen gut in das DayPack- Fach, das von oben geöffnet wird. Smartphone und Wertsachen haben im ULTRALIGHT 2in1 DayPack 600+ einen besonders sicheren Platz: Sie werden in eigenen Taschen verstaut, die an der Innenseite der Gürtelschlaufe befestigt sind. An der Außenseite des Rucksacks befindet sich eine Außentasche mit Gummizug für Trinkflaschen.

Doch damit nicht genug: Eine herausnehmbare Schultertasche rundet das Platzangebot ab. Damit kann der Rucksack als Fotorucksack mit zusätzlicher Ausrüstung ebenso genutzt werden wie als klassischer Wanderrucksack.

Damit auch bei schwerer Ausrüstung der Tragekomfort garantiert ist, hat der ULTRALIGHT 2in1 DayPack 600+ gepolsterte Tragegurte sowie eine integrierte Aluminiumschiene. Sie gibt dem Rucksack außerdem die nötige Stabilität.

Mit dem RAIN/SUN Cover ist der Rucksack außerdem bestens gegen Sonne und Regen geschützt – alle Ausrüstungsteile bleiben trocken. Reflektierende Streifen am Rucksack bieten ausgezeichnete Sichtbarkeit.

Der ULTRALIGHT 2in1 DayPack 600+ ist in den drei Farbvarianten Schwarz, Blau und Oliv erhältlich.

Features des Ultralight 2in1 DayPack 600+:

Stabilität und Tragekomfort durch die integrierte Aluminiumschiene

Zusätzliche Seitenöffnung bietet schnellen Zugriff auf die Kamera

Tasche für Smartphone und Wertsachen

Einfacher Zugriff auf das DayPack-Fach von oben

Herausnehmbare Schultertasche

Laptopfach 15 Zoll

Außentasche mit Gummizug für Trinkflaschen, etc.

Reflektierende Streifen sorgen für ausgezeichnete Sicherheit

RAIN/SUN Cover zum Schutz vor Regen und Sonne

Verfügbarkeit:

Der neue Ultralight 2in1 DayPack 600+ ist ab Oktober im Handel erhältlich.

Unverbindliche Preisempfehlung:

149,00 Euro inkl. Mwst. für den Ultralight 2in1 DayPack 600+