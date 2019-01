Sony hat heute Abend eine Reihe von Neuigkeiten für seine Alpha-Familie angekündigt. Mit der Alpha 6400 betritt eine neue APS-C-Kamera die Bühne, die mit einem völlig neuem Tracking-AF ausgestattet ist. Den und vieles mehr wird es per Firmware-Update auch für die Alpha 9, Alpha 7R III und Alpha 7 III geben. Und schließlich hat Sony seine Imaging-Edge-Software kräftig aufgebohrt und bringt sie auch als App aufs Smartgerät.

photoscala alle wird die heute von Sony vorgestellten Neuerungen im Laufe der nächsten 24 Stunden ausführlich vorstellen. Hier gibt es auf die Schnelle schon einmal einen ersten Überblick.

Alpha 6400

Mit der Alpha 6400 präsentiert Sony heute seit langem einmal wieder eine neue Halbformat-Kamera. Sie erhält im Wesentlichen den Autofokus der Alpha 9, erweitert um die neuen Funktionen „Real Time Augenautofokus“ und „Real Time Tracking“. Damit soll der jüngste Spross der Alpha-6000-Familie laut Sony über den schnellsten AF aller spiegellosen Kameras mit APS-C Sensor verfügen.

Die Alpha 6400 filmt bei Bedarf in 4K-Auflösung und erhält als erste Systemkamera von Sony überhaupt eine Zeitrafferfunktion. Der Bildsensor löst 24,2 Megapixel auf, das Display lässt sich um 180 Grad nach vorne schwenken. Nominell könnte die Neue auch Alpha 6700 heißen, denn in vielen Punkten überflügelt sie das bisherige APS-C-Spitzenmodell Alpha 6500 deutlich. Nur nicht beim Preis: 1050 Euro soll die Alpha 6400 (Alpha 6500: UVP 1699 Euro) kosten, wenn sie im Februar auf den Markt kommen wird.

Firmware-Update für Alpha 9, Alpha 7R III und Alpha 7 III

Sonys aktuelle Vollformat-Spiegellose werden die mit der Alpha 6400 neu eingeführten Autofokusfunktionen ebenfalls erhalten. Der „Real Time Augenautofokus“ führt den Fokus automatisch auf ein Auge nach, sobald der Auslöser halb gedrückt gehalten wird. Beim „Real Time Tracking“ gibt der Fotograf mit einem Fingertipper aufs Touch-Display vor, welches Motiv im Fokus gehalten werden soll. Außerdem rüstet Sony mit den kommenden Firmware-Updates bei allen drei Kameras eine Intervall-Funktion nach.

Bei der Alpha 9 soll die kommende Firmware zudem die Bildqualität verbessern, etwa bei Farbverläufen. Auch den automatischen Weißabgleich will Sony verbessert haben. Und in Verbindung mit der neuen App Image Edge Mobil wird die Alpha 9 automatisch Fotos in Internet übertragen können.

Firmware 5.0 für die Alpha 9 soll im März 2019 veröffentlicht werden, Version 3.0 für die Alpha 7R III bzw. Alpha 7 III im April 2019.

Imaging Edge kommt als App und erhält viele neue Funktionen

Seit Ende 2017 gibt es die Software-Suite Image Edge zur Bildverwaltung, RAW-Entwicklung und Fernsteuerung. Jetzt bringt Sony Version 4.0 der Software heraus. Sie erhält Funktionen zur Verarbeitung der neuen Intervallaufnahmen und von 4K-Videos, eine Vergleichsansicht und neue Verwaltungsfunktionen.

Ganz neu kommt zudem die App Imaging App Mobile, sie ersetzt Play Memories Mobile. Die App für Smartgeräte nimmt auf Wunsch fortwährend Bilder von einer gekoppelten Kamera entgegen; die Alpha 9 kann diese sogar direkt ins Internet weiterreichen.

Imaging Edge für Desktop soll noch in diesem Monat erscheinen, Imaging Edge Mobile im März 2019.