Equipment entdecken, Unterwasserfotografen treffen und kostenfreien Check & Clean Service nutzen

Hamburg, Januar 2019 – Olympus, einer der führenden Hersteller von wasserdichten Kameras, Unterwassergehäusen und Zubehör ist vom 19. bis zum 27. Januar 2019 Aussteller auf der boot in Düsseldorf. Besucher der Messe erwartet ein spannendes Programm. In Halle 4, Stand A20 präsentiert Olympus das aktuelle Produktportfolio.

Die Olympus Visionaries und Unterwasserfotografen Melanie und David Benz, Art & Water sowie Niklas Nielsen berichten auf der Bühne Halle 3 beziehungsweise Halle 4 über ihre Arbeit mit Olympus Produkten. Des Weiteren steht ein Check & Clean Service zur Verfügung und es gibt attraktive Messeangebote.

Olympus Produkte entdecken

Unterwasserfotografen dürfen sich auf das Olympus Kameraflaggschiff

OM-D E-M1 Mark II, M.Zuiko Objektive und umfangreiches Unterwasserzubehör freuen. Alle, die gerne mit wenig Gepäck auf Tour gehen, sollten einen Blick auf die wasserdichte Tough TG-5 werfen.Neue Maßstäbe in Sachen Lichtdurchlässigkeit setzen die Ferngläser 8x42 PRO und 10x42 PRO. Wer sich sofort für ein Olympus Produkt begeistern kann, den erwarten beim Partner onderwaterhuis.nlexklusive Messeangebote.

Olympus Visionaries auf der Bühne

Sie sind seit vielen Jahren der Unterwasserfotografie eng verbunden. Ihr Equipment kommt von Olympus. Was sie auf ihren Reisen nach Okinawa, Japan und Bangka, Indonesien erlebt haben, berichten die Olympus Visionaries Melanie und David Benz vonArt & Waterauf der Bühne am Tauchturm in Halle 3, am 19. und 20. Januar jeweils um 16:50 h. Dazu gibt es Tipps und Tricks für tolle Unterwasseraufnahmen. Den Olympus Visionary undschwedischen Championship Gewinner 2018 Niklas Nielsen treffen Interessierte am 19. und 21. Januar um 14:40 h sowie am 20. Januar um 15:45 h auf der Bühne in Halle 4 (@ Water Pixel World). Sein Thema: Unterwasserfotografie mit Micro Four Thirds Kameras. Wer gern noch ein bisschen mehr von den Visionaries erfahren will, kann sie jeweils nach ihren Vorträgen am Olympus Stand treffen.

Vom 19. bis 21. Januar mit dem Olympus Check & Clean Service

Wer bereits im Besitz einer Olympus Kamera oder eines Objektivs ist und sein Gerät professionell prüfen, updaten und reinigen lassen möchte, kann an den ersten drei Messetagen den kostenlosen „Check & Clean“-Service nutzen. Interessenten melden sich vorab hier an: https://my.olympus-consumer.com/events/at/c/e/1119

Mitmachen und gewinnen

Alle Besucher sind zudem herzlich eingeladen, am Olympus Gewinnspiel teilzunehmen. Der Gewinner kann sich auf die neue Tough TG-5 und das Unterwassergehäuse PT-058 freuen.