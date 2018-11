WANDRD: Querdenken gehört zur DNA der amerikanischen Kultmarke

Die raffinierten Weekender HEXAD Duffel sind die idealen Begleiter für Weltenbummler

Hannover, 6. Nov. 2018 – Die amerikanische Kultmarke Wandrd produziert Taschen, Rucksäcke und Accessoires, die unser kreatives und dynamisches Leben unterstützen. Querdenken gehört zur Unternehmensphilosophie der drei Brüder Spencer, Ryan und Austin Cope. Sie fangen dort an, wo andere aufhören und gehen dabei bis ins Extrem, um ihre Produkte mit smarten Detaillösungen zu spicken. Egal, ob Sightseeing in Rom, Party-Wochenende auf Ibiza oder Fotosafari in der Provence – die Weekender HEXAD Duffel sind entworfen für das Leben abseits des Alltags. Wer einen Wandrd HEXAD Duffel trägt, weiß genau, was er will: größtmögliche Flexibilität, stylisches Design und hochwertige Qualität. Der Weekender HEXAD Duffel ist in drei verschiedenen Ausführungen ab 239,99 Euro exklusiv im deutschen Handel erhältlich.

Wandrd: Streetstyle für höchste Qualitätsansprüche

Taschen, Rucksäcke und Accessoires von der amerikanischen Kultmarke Wandrd sind echte Lieblingsstücke, die man so schnell nicht wieder hergibt. Sie vereinen Ästhetik und Lifestyle. Erstklassiges Handwerk, pfiffige Details, ausgesuchte Materialien und schlichtes, elegantes Design sind wesentliche Qualitätskriterien von Wandrd. Aufgrund ihrer Reisen rund um den Globus, wissen die drei Brüder und ambitionierten Fotografen Spencer, Ryan und Austin Cope genau, welchen Anforderungen das Gepäck ausgesetzt ist. Neben der eleganten Designsprache ist für die Kollektion von Wandrd größtmögliche Flexibilität sowie ein absoluter Tragekomfort ein entscheidendes Qualitätsmerkmal. Sie verkörpern Streetstyle pur und sind der ideale Begleiter für aktive trendbewusste Menschen, die gern reisen und Freude an der Fotografie haben.

Weekender HEXAD Duffel: ultraleicht, kompakt und raffiniert

Paris, London oder doch eher Rom? Egal, ob eine Sightseeing-, Foto- oder Geschäftsreise ansteht – gerade, wenn man nur wenige Tage weg ist, bietet der Weekender HEXAD Duffel genügend Stauraum für Kleidung, Accessoires, Beauty-Artikel, Papiere und eine Foto-Ausrüstung. Der kompakte Weekender eignet sich nicht nur als eleganter Kofferersatz, sondern kann auch als Handgepäck mit ins Flugzeug genommen werden. So kommt „Mann“ schneller von A nach B und macht dabei auch noch eine gute Figur. Der HEXAD Duffel ist kreiert für reisefreudige Menschen, die stylisches Design lieben und größtmöglichen Komfort benötigen. Aufgrund seines ergonomischen Tragesystems kann der Weekender sowohl in der Hand als auch auf dem Rücken getragen werden.

HEXAD All Access Duffel: pfiffige Details sind Trumpf

Das Modell HEXAD All Access Duffel ist ein idealer Begleiter für Weltenbummler, die Ordnung lieben. Mit dem kompakten Weekender stimmt man sich schon im Vorfeld auf eine entspannte Reise ohne großes Suchen nach dem Lieblingspullover oder Smartphone ein. Drei große Gepäckfächer bieten den perfekten Überblick über den Tascheninhalt. Die Designer von Wandrd haben den HEXAD All Access Duffel wie eine große Reisetasche mit gezieltem Zugriff auf den Tascheninhalt entwickelt – er kann nämlich wie ein Rollenkoffer komplett aufgeklappt werden. Praktisch für alle Hobby- und Profifotografen sind die zwei Seitenfächer, in denen jeweils ein gepolsterter Camera Cube Platz hat. Des Weiteren verfügt der HEXAD All Access Duffel über ein Laptopfach, eine mit Fleece ausgekleidete Smartphone-Tasche und separate Netzfächer für kleine Utensilien. Ein besonderes Highlight des 45 Liter großen Weekenders ist ein spezielles Innenfach für Schuhe bzw. Schmutzwäsche, auf das direkt zugegriffen werden kann.

HEXAD Carryall Duffel: das Raumwunder par excellence

Bei dem Modell HEXAD Carryall Duffel wollten die Designer vom Wandrd den Reisenden maximales Packvolumen bei größtmöglicher Raumnutzung für sperrige Gegenstände, wie z. B. eine Sportausrüstung, Skischuhe oder Ähnliches, bieten. Er unterscheidet sich im Wesentlichen zu dem HEXAD All Access Duffel, dass er im Innenbereich nur über ein großes Gepäckfach verfügt und ausschließlich von der Rückseite zu bestücken ist. Er ist ebenfalls aufgrund des ergonomischen Tragesystems wahlweise als Reisetasche oder Rucksack zu verwenden. Der HEXAD Carryall Duffel ist jeweils erhältlich in schwarz mit einem Fassungsvermögen von 40 Liter bzw. 60 Liter.

„Der Wandrd HEXAD Duffel hat das Zeug zum Klassiker. Wer viel auf Reisen ist, lebt aus seiner Reisetasche. Sie sollte robust sein, jeder Herausforderung standhalten und darüber hinaus schick aussehen. Die Wandrd Produkte erfüllen alle Eigenschaften und punkten darüber hinaus durch Leichtigkeit und clevere Details“, betont Ingo Quendler, Geschäftsführer der Enjoyyourcamera GmbH. „Ein Must-have für jeden mode-affinen Weltenbummler.“

Wandrd HEXAD All Access Duffel 45 Liter Schwarz:

Material: widerstandsfähiges, wetterfestes Tarpaulin (beschichtetes Polyester) und Nylon

Maße: 55 x 35 x 22 cam (LxBxH)

Volumen: 45 Liter

Gewicht: 1,8 kg

Farben: schwarz

Features:

seitlich zu öffnen – komplett aufklappbar wie ein Rollenkoffer

bietet perfekten Überblick über Tascheninhalt

drei große Gepäckfächer und separates Laptopfach

zwei seitliche Fächer, die jeweils Platz für einen Camera Cube (Polstereinsatz) bieten, und Schnellzugriff gewährleisten

Smartphone-Tasche mit weichem Fleece-Material ausgekleidet

spezielles Innenfach für Schuhe bzw. Schmutzwäsche, auf das direkt zugegriffen werden kann

Netzfächer für Kleinigkeiten

versiegelte Reißverschlüsse verhindern Eindringen von Feuchtigkeit

mit ergonomischem Tragesystem für Nutzung als Reisetasche und Rucksack ausgestattet

als Handgepäck geeignet

zusätzlich lieferbar mit zwei Camera Cubes

Preis:

HEXAD All Access Duffel 45 Liter 269,99 € (UVP)

Wandrd HEXAD Carryall Duffel Schwarz:

Material: widerstandsfähiges, wetterfestes Tarpaulin (beschichtetes Polyester) und Nylon

Maße:

HEXAD Carryall Duffel 40 Liter – 55 x 35 x 22 cm (LxBxH)

HEXAD Carryall Duffel 60 Liter – 71 x 45 x 30 cm (LxBxH)

Volumen: 40 Liter bzw. 60 Liter

Gewicht:

HEXAD Carryall Duffel 40 Liter – 1,8 kg

HEXAD Carryall Duffel 60 Liter – 2,1 kg

Farben: schwarz

Features:

Zugriff zum Gepäck von der Rückseite

ein großes Gepäckfach und separates Laptopfach

versiegelte Reißverschlüsse verhindern Eindringen von Feuchtigkeit

Smartphone-Tasche mit weichem Fleece-Material ausgekleidet

spezielles Innenfach für Schuhe bzw. Schmutzwäsche, auf das direkt zugegriffen werden kann

Netzfächer für Kleinigkeiten

mit ergonomischem Tragesystem für Nutzung als Reisetasche und Rucksack ausgestattet

der HEXAD Carryall Duffet 40 Liter ist Handgepäck tauglich

praktische Camera Cubes können zusätzlich bestellt werden

Preis: