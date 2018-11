Mit dem FE 24mm F1.4 GM hat Sony vor gut einem Monat ein hochlichtstarkes Weitwinkelobjektiv vorgestellt, das Video- wie Fotografen gleichermaßen begeistern soll. Dazu verspricht Sony nicht nur erstklassige optische Leistungen, sondern auch ein besonders kompaktes und leichtes Objektiv. Ich hatte bereits die Gelegenheit, einige Tage mit dem Newcomer im FE-Portfolio zu fotografieren.

Handling und Ausstattung

Gemessen an der Lichtstärke F1.4 ist das neue 24er für die spiegellosen Kleinbildkameras von Sony tatsächlich recht kompakt. Gerade einmal gut neun Zentimeter misst es in der Länge, der Filterdurchmesser fällt mit 67 Millimeter erfreulich klein aus. Trotz der kompakten Maße hat mich das Gewicht des Weitwinkels überrascht – es ist mit knapp 450 Gramm leichter, als es aussieht. Dabei hat Sony nicht einmal auf eine Kunststofffassung zur Gewichtreduktion zurückgegriffen, nein, das FE 24mm F1.4 GM ist ordentlich in Metall gefasst. Kurzum, das 24er steckte die letzten Tage einfach mit in der Fototasche, ohne mich weiter zu belasten.

Wie bei den GM-Festbrennweiten üblich ist auch das FE 24mm F1.4 GM mit einem Blendenring versehen. Für mich ein klarer Komfortgewinn, denn so sehe ich mit einem Blick auf die Kamera (auch auf die ausgeschaltete), welcher Blendenwert vorgewählt ist. Vor allem Videographen dürften sich über diesen Blendenring freuen, lässt er sich doch auf stufenlose Steuerung umstellen.

Die weitere Ausstattung: Umschalter zwischen AF und MF sowie eine frei belegbare Taste, die gut mit dem Daumen der linken Hand erreichbar ist. Ein optischer Bildstabilisator fehlt allerdings. Das ist kein Beinbeinbruch, schließlich sind die Sensoren bei den Kameras der Alpha-7-Familie ab der zweiten Generation stabilisiert.

Autofokus

Sony verspricht nicht nur einen schnellen, sondern auch einen besonders leisen Autofokus für das FE 24mm F1.4 GM. Ein Versprechen, das das Objektiv in der Tat einhält. Selbst in absoluter Stille geraten keine Fokusgeräusche mit in die Videoaufnahme. Allerdings pumpt die Schärfenachführung beim Videodreh bisweilen einmal, bis nach einem Schwenk der Fokus auf die neue Entfernung einrastet.

Bei Fotoaufnahmen hat der Autofokus dagegen immer tadellos funktioniert. Selbst wenn ich auf ein Motiv an den äußersten Bildrändern fokussiert habe, saß er perfekt – bei hochlichtstarken Weitwinkelobjektiven nicht immer eine Selbstverständlichkeit.

Bildqualität

Objektive mit dem Kürzel GM (für Gold Master) zählen zu Sonys höchster Qualitätsstufe. Sie zeichnen sich nicht nur durch eine hohe Lichtstärke aus, sondern auch durch einen komplexen optischen Aufbau. Er besteht beim FE 24mm F1.4 GM aus nicht weniger als 13 Elementen in zehn Gruppen. Zwei der Linsenelemte sind extrem asphärische XA-Gläser, die Farbquer- und -längsfehler gar nicht erst aufkommen lassen wollen.