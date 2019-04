Fast wäre es im Trubel des Alltagsgeschäfts untergegangen: photoscala wird heute 15 Jahre alt, am 15.04.2004 ging die erste Meldung online. Für ein Online-Magazin ein gestandenes Alter, dabei zeigt sich photoscala heute frisch wie eh und je.

Exakt am 15. April 2004, um 7:39 Uhr war es soweit: photoscala ging mit der Meldung des Tages und des Jahres online. Seither sind (mit dieser) 12.859 Meldungen hinzugekommen. Übrigens: Bis auf einige ganz wenige Ausnahmen sind sie alle bis heute abrufbar.

Stöbern Sie ruhig einmal von Anfang an in unserer Übersicht. Und wundern Sie sich nicht: die allererste Meldung wurde sogar schon am 8. April 2004 verfasst – online ging sie aber ebenfalls erst am 15. April 2004.