Vorgestellt auf der PHOTOKINA 2018: ADOX HR-50.

Der ADOX HR-50 ist ursprünglich ein hochauflösender Film für technische Anwendungen den ADOX vor der Konfektionierung mit der „SPEED BOOST“ Technologie modifiziert um ihn für die normale Fotografie nutzbar zu machen.



Dadurch wird die Empfindlichkeit auf 50 ASA gesteigert und der Kontrast verringert so dass der Film in normalen Entwicklern verarbeitet werden kann.

Ein speziell abgestimmter HR-50 Entwickler ist ebenfalls erhältlich.



Der HR-50 eigent sich hervorragend für Stadtlandschaften oder die Reisefotografie. Für Portraits empfehlen wir den speziellen HR-50 Entwickler. Der ADOX HR-50 spricht vergleichsweise hervorragend auf Filterung an und ist so ein optimales Match für die neuen ADOX SNAP-ON Gelatinefilter.



Um den Einstieg in die Infrarotfotografie kennen zu lernen, hat ADOX dazu einen leichten Infrarotfilter entwickelt der die Empfindlichkeit nur um eine Blende senkt. Sie können also mit 25 ASA aus der Hand fotografieren (Infrarotaufnahmen macht man nur bei Sonne) und erzielen wunderbar tonwertreiche und feinstkörnige Aufnahmen.

Die Bilder bekommen einen dramatischen look. Der Film eignet sich gleichermaßen für klassische Infrarotaufnahmen wie für die Landschaftsfotografie. Die ADOX Infrarotfilter sind als Zubehör ab 7,99 EUR erhältlich.



ISO: 50/18°

Träger: PET 100 micron

Sensibilisiert bis ca. 770nm peak bei 740. Für Infrarotfilter bis ca. 715nm.

Auflösung: Sehr hoch bis zu 280lp/mm bei hohem Kontrast

Lichthofschutzschicht: AHU und NC/AH

ADOX HR-DEV