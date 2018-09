Sicher, leicht, professionell: Die neue Pro Light Trolley-Kollektion

Manfrotto stellt sechsköpfige Kamera-Trolley-Familie vor

Köln, September 2018 – Aufbauend auf dem Erfolg des 2016 vorgestellten Pro Light Trolley-55 weitet Manfrotto sein Kamera-Trolley-Programm deutlich aus. Mit der neuen Pro Light Trolley-Kollektion stellt der italienische Premiumhersteller gleich sechs Fototrolley-Modelle vor, die den individuellen Anforderungen unterschiedlicher Anwender gerecht werden. Die speziell für professionelle Fotografen und Videografen entwickelten Rollkoffer zeichnen sich durch ein geringes Gewicht bei zugleich hoher Robustheit aus. Dank des stoßabsorbierenden Manfrotto Camera Protection System (CPS) wird das hochwertige Equipment beim Transport optimal geschützt.

Alle Pro Light Trolley-Modelle entsprechen den internationalen Handgepäckmaßen für den Flugverkehr. Gleichzeitig schöpfen sie das zulässige Volumen optimal aus. Ein cleveres Trennwandsystem ermöglicht dem Anwender, den Koffer an seine individuellen Bedürfnisse und Ausrüstungsspezifika anzupassen. Dank ihres durchdachten Designs bieten die Rollkoffer der Pro Light Trolley-Kollektion schnelle Zugriffsmöglichkeiten auf das Equipment. Gegen unbefugten Zugriff sind sie mit einem TSA-Sicherheitsschloss mit integriertem 3-stelligen Schließsystem gesichert.

Die neuen Pro Light TrolleyModelle im Einzelnen

Pro Light TrolleyTough H-55 (High-Hood)

Der Pro Light TrolleyTough H-55 verbindet ein hohes Maß an Sicherheit mit einem Maximum an Mobilität. Das im Manfrotto Design ausgearbeitete Trolley-Gehäuse wird in Italien aus ebenso leichten wie belastbaren Materialien hergestellt – auf Basis von Fertigungsprinzipien, die militärischen Standards genügen.

Das Gehäuse nimmt eine Profi-DSLR mit einem 400-mm-Objektiv, eine zweite DSLR und bis zu vier zusätzliche Objektive auf. Die Inneneinteilungen lassen sich individuell an das jeweilige Equipment anpassen. Das Case schützt die wertvolle Kameraausrüstung bei jeglicher Witterung vor Wasser, Staub und anderen physikalischen Einwirkungen. Clever gemacht: Die interne Kameraschutzeinheit lässt sich mühelos entfernen. Damit verwandelt sich der Pro Light TrolleyTough H-55 im Handumdrehen in einen stabilen Reise-Rollkoffer.

Der 55 x 35 x 22,5 cm große Pro LightTrolleyTough H-55 ist mit einem versenkbaren zweistufigen Teleskopgriff ausgestattet und zusätzlich mit einem Top- sowie einem Seitengriff. Eine spezielle Sicherheitsverriegelung schützt das Kofferinnere effizient gegen unbefugten Zugriff. Ein weiteres cleveres Detail für „On location“-Einsätze: Der TrolleyTough H-55 verfügt über einen externen Stativanschluss, der ein großes Stativ aufnimmt und mittels Metallbolzen sicher fixiert.

Der Pro LightTrolleyTough L-55 (Low-Hood)

Der Pro Light TrolleyTough L-55 misst 55 x 35 x 20 cm und entspricht in Aufbau und Funktion weitgehend dem TrolleyTough H-55. Er bietet allerdings eine etwas andere Funktionalität. So nimmt das Kofferinnere eine professionelle DSLR samt angesetztem 70-200mm-Objektiv, eine zweite DSLR sowie bis zu fünf weitere Objektive auf.

Pro Light TrolleySpin-55

Der Pro Light TrolleySpin-55 bezieht seine außergewöhnliche Stabilität und Robustheit aus einer Polycarbonat-Außenhülle in Kombination mit einer innenliegenden EVA-Schale. Diese maximiert zugleich die Kapazität des Rollkoffers, minimiert dessen Gewicht und bietet optimalen Schutz vor Stößen. Dank vier Doppel-Rollen lässt sich der Pro Light TrolleySpin-55 auf engstem Raum manövrieren und erleichtert professionellen Fotografen und Videografen so den Transport schwerer Ausrüstung.

Der 55 x 35,5 x 22 cm messende TrolleySpin kann folgende Fotoequipment-Elemente aufnehmen: eine professionelle DSLR mit angesetztem 70-200mm Objektiv, ein zweites DSLR-Gehäuse plus bis zu vier Objektive, eine Premium-DSLM mit zusätzlichen Objektiven sowie ein DJI Mavic Pro Combo Kit. Der Zugriff auf die Fotoausrüstung ist von zwei Seiten aus möglich. Ein 15″-Laptop lässt sich in einer schnell zugänglichen Fronttasche verstauen.

Die 12 gepolsterten sowie 2 Manfrotto Kameraschutz-Trennwändesichern das Equipment im Kofferinneren vor Stößen. Die Inneneinteilungen lassen sich schnell und individuell an die jeweilige Ausrüstung anpassen. Die interne Kameraschutzeinheit kann mühelos entfernt werden, wodurch sich der TrolleySpin im Handumdrehen in einen Reisekoffer verwandelt. In diesem Fall stehen im Inneren elastische Querbänder zur Verfügung, mit denen sich persönliche Gegenstände gegen ungewollte Bewegungen sichern lassen.

Pro Light TrolleyAir-55

Der Pro Light TrolleyAir-55 misst 55 x 35 x 23 cm und nimmt eine Profi-DSLR mit einem 400-mm-Objektiv, ein zweites DSLR-Gehäuse und bis zu vier weitere Objektive auf. Alternativ lässt sich ein Camcorder samt Objektiven und Zubehör sicher verstauen. Zusätzlich bietet der mit einem Top-Griff ausgestattete TrolleyAir-55 zwei Mesh-Innentaschen für die Unterbringung kleineren Zubehörs sowie eine leicht zugängliche Fronttasche, in der sich ein 17-Zoll-Laptop und persönliche Gegenstände unterbringen lassen. Maximiert wird die Kapazität des Pro Light TrolleyAir-55 durch mehrere Front- und Seitentaschen.

14 gepolsterte sowie 5 Manfrotto Kameraschutz-Trennwändeabsorbieren Stöße vollständig. Alle Inneneinteilungen können individuell an die jeweilige Ausrüstung angepasst werden.

Pro Light TrolleyAir-50

Trotz seiner besonders kompakten Abmessungen (50 x 35 x 20 cm) fasst der mit einem Top- und einem Seiten-Griff ausgestattete Trolley eine professionelle DSLR mit angesetztem 70-200mm Objektiv, ein zweites DSLR-Gehäuse und bis zu vier Objektive sowie ein komplettes Premium-DSLM-Kit. Zwei Mesh-Taschen nehmen kleines Zubehör auf, in die leicht zugängliche Fronttasche passt ein 15-Zoll-Laptop und persönliche Gegenstände. Die 12 gepolsterten sowie 2 Manfrotto Kameraschutz-Trennwändesichern das Equipment im Kofferinneren vor Stößen. Die Inneneinteilungen lassen sich schnell und individuell an die jeweilige Ausrüstung anpassen.

Pro Light TrolleySwitch-55

Der Pro Light Switch-55 nimmt eine Profi-DSLR mit einem 400-mm-Objektiv, ein zweites DSLR-Gehäuse und bis zu vier Objektive oder alternativ einen Camcorder samt Objektiv und Zubehör auf und schützt sie zuverlässig. Zusätzlich ist er mit zwei Mesh-Innentaschen für kleines Zubehör und einer leicht zugänglichen Fronttasche für einen 17-Zoll-Laptop und persönliche Gegenstände ausgestattet.

Der 55 x 35,5 x 23cm große TrolleySwitch-55 ist das vielseitigste Produkt der Pro Light Trolley-Kollektion. Durch Herausnehmen der gepolsterten Schultergurte aus der Vordertasche lässt sich der 2-in-1-Trolley im Handumdrehen in einen professionellen Kamerarucksack verwandeln. Die Schultergurte erfüllen dabei je nach Anwendung eine doppelte Funktion: Einerseits schützen sie die Vorderseite, andererseits sorgen sie für einen optimalen Tragekomfort, da sie den Rücken des Rucksack-Trägers gegen die Trolley-Rollen abpolstern.

Das haben der Switch-55 und die beiden Air-Modelle gemein

Die Außenhülle des Switch-55 wie auch der beiden Air-Modelle besteht aus hochstabilem, wasserabweisendem Rip-Stop-Nylon-Gewebe, das an den Ecken und dem Boden zusätzlich verstärkt ist. Für extreme Witterungsbedingungen steht bei allen drei Modellen zusätzlich eine mitgelieferte Regenhülle zur Verfügung. Ihre stabile Struktur erhalten die drei Trolleys über eine interne EVA-Formschale. Im Inneren der Trolleys schützen individuell anpassbare Einteiler, die mit Manfrottos Camera Protection System gepolstert sind, das Equipment vor Stößen und sorgen zugleich für eine effektive Reduktion von Vibrationen. Hochwertige, ebenso robuste wie leichtgängige Reißverschlüsse ermöglichen den schnellen Zugriff auf den Kofferinhalt. Zwei leichtläufige und langlebige Rollen sorgen in Kombination mit zwei stabilen Bodenfüßen, verstärkten Ecken und speziellen Schutzleisten für einen sicheren Transport.

Fazit: Die verschiedenen Modelle der Pro Light Trolley-Kollektion genügen den Ansprüchen unterschiedlicher professioneller Anwender und lassen sich an die jeweiligen Arbeitsanforderungen individuell anpassen. Die Trolley-Kollektion steht für einen erstklassigen Schutz des Equipments bei zugleich geringem Gewicht und einer besonders hohen Langlebigkeit. Damit macht sie das Reisen mit professioneller Fotoausrüstung komfortabler und sicherer denn je.

