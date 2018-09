Panasonic hat soeben angekündigt, Anfang 2019 zwei spiegellose Kleinbildkameras herauszubringen: S1R mit rund 47 Megapixel und S1 mit 24 Megapixel Auflösung. Beide Kameras erhalten das Leica-L-Bajonett, womit das System vom Start weg aus acht Kleinbildobjektiven von Leica bestehen wird. Hinzu kommen drei weitere Objektive, die Panasonic noch in 2019 beisteuern will. Preise nennt Panasonic derzeit nicht, bei den detaillierten technischen Informationen gibt sich das japanische Unternehmen ebenfalls bedeckt.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Die Gerüchte kursieren bereits seit Wochen, jetzt ist es offiziell: Panasonic wird nach Sony, Nikon und Canon ebenfalls ein spiegelloses Kleinbildsystem bringen. Auf den Markt kommen soll das Lumix S-System Anfang nächsten Jahres, zunächst mit zwei Kameras: S1R mit rund 47 Megapixel und S1 mit 24 Megapixel Auflösung.

Dabei ist Panasonic ein regelrechter Coup gelungen: Die Japaner statten ihr neues System mit dem L-Bajonett von Leica aus. Clever, denn so werden dem Lumix S-System vom Start weg acht Kleinbildobjektiven von Leica zur Verfügung stehen. Panasonic selbst will mit drei Objektiven starten, einem „Referenzobjektiv“ 50/1.4, einem Standardzoom 24-105 sowie einem Telezoom 70-200.

Von Leica gibt es bereits diese SL-Objektive:

1:3.5-4.5/16-35 ASPH.

1:2.8-4/24-90 ASPH.

1:2.8-4/90-280

1:2/35 ASPH. (ab Anfang 2019)

1:1.4/50 ASPH.

1:2/50 ASPH. (ab Anfang 2019)

1:2/75 ASPH.

1:2/90 ASPH.

Hinzu kommen noch die Objektive der TL-Serie für APS-C-Sensoren, vier Festbrennweiten und drei Zooms. Panasonic hat es zwar noch nicht bestätigt, aber es darf davon ausgegangen werden, dass die Adapter für Leica-Objektive der M-, S- und R-Objektive ebenfalls an der S1R und S1 funktionieren dürften.

Und damit nicht genug: Panasonic hat soeben bestätigt, dass auch „L-Mount Alliance“-Partner Sigma für die Lumix S (und damit die Leica SL?) besteuern wird. Weitere Informationen dazu erwarten wir noch im Laufe des heutigen Tages.

Bei den technischen Daten hält sich Panasonic momentan sehr bedeckt. Soviel ist immerhin zu erfahren: Das Lumix S-System richtet sich nicht nur an professionelle Fotografen und anspruchsvolle Amateure, sondern auch an Videofilmer. So werden S1R und S1 in 4K-Auflösung mit 60p (60 Vollbilder/Sekunde) filmen. Ebenfalls an Bord ist der Dual IS – die Kameras sind mit einem Bildstabilisator ausgestattet, die Objektive (teilweise) auch. Gespeichert wird auf schnellen XQD- oder SD-Karten, die Lumix-S-Kameras haben zwei entsprechende Kartenschächte.

Panasonic verspricht zudem, dass die Kameras der Lumix-S-Serie mit den derzeit besten elektronischen Suchern und einer besonders kurzen Blitzsynchronisationszeit ausgestattet sein werden.

Mock-up macht wuchtigen Eindruck

Panasonic hat photoscala bereits vor der photokina 2018 ein Mock-Up der Lumix SR1 gezeigt. Aufnahmen von der sicherlich schon recht seriennahen Designstudio hat Panasonic leider nicht gestattet, aber in die Hand nehmen konnten wir sie. Die Kamera fällt ausgesprochen groß aus. Laut Panasonic unter anderem auf ausdrücklichem Wunsch vieler Berufsfotografen, für die ein größeres Gehäuse eine bessere Ergonomie bietet. So ganz nebenbei gibt das auch den nötigen Platz für die gewiss nicht geringen Maßnahmen zur Wärmeabfuhr – Aufnahmen in 4K 60p dürften den Sensor kräftig einheizen.

Das Display wird bei den Kleinbildkameras der Lumix S-Serie nicht nur klapp- sondern auch drehbar angeschlagen sein. Außerdem gibt es einen kleinen Joystick zur Steuerung der AF-Felder. Auf der rechten Kameraschulter ist ein üppig bemessenes Statusdisplay vorgesehen. Links thront ein Moduswählrad, das von einem Ring zur Wahl des Bildfolgemodus eingefasst wird. Die Objektive von Panasonic weisen einen Blendenring auf.

Micro-Four-Third-Objektive werden sich übrigens nicht an die Lumix S adaptieren lassen. Für Panasonic kein Problem, denn das MFT-System (Lumix G) wird weitergeführt. Ganz neu und ebenfalls heute angekündigt: Das Leica DG Vario Sumilux 10-25/F1.7.