photokina: Rollei stellt neue „Rock Solid“ Stative vor

Rollei rockt mit neuen Fotostativen

Kann man etwas verbessern, was schon sehr gut war? Man kann: Rollei, der Marktführer für Fotostative, präsentiert auf der photokina die völlig überarbeitete Fotostativ-Familie „Rock Solid Mark II“. Mit neuen Features, einer zusätzlichen Ausstattung und einem noch besseren Preis-Leistungs-Verhältnis schickt Rollei die Rock Solid-Familie neu auf die Bühne.

Norderstedt, 21.09.2018 – Rollei hat seine extrem robusten Carbon-Stative in der Mid-Range Serie „Rock Solid“ komplett überarbeitet und für den Outdoor-Einsatz weiter optimiert. Besonders interessant dabei ist, dass Rollei die „Rock Solid Mark II“ Stative ab sofort inklusive eines Kugelkopfes anbietet. Nur das Top Modell „Alpha XL“ kommt stattdessen mit integriertem Bowl Adapter.

Da die „Rock Solid Mark II“ Stative echte Abenteurer sind, denen auch der Einsatz im Sand, Salzwasser und Schnee nichts anhaben kann, sind die neuen abschraubbaren Gummifüße und Spikes besonders hilfreich. Damit nicht genug, hat Rollei daran gedacht, eine Skalierung im unteren Beinsegment anzubringen und extrem niedrige Aufbauhöhen zu ermöglichen, um bodennahe Aufnahmen noch einfacher zu machen. Alle Stative bieten eine erhöhte Tragkraft, eine vereinfachte Beinwinkelarretierung, eine Wasserwaage in der Stativschulter und 3/8“- und 1/4“- Gewinde, um Zubehör anbringen zu können.

Die „Rock Solid Mark II“ Serie gibt es in vier Ausführungen. Das „Alpha XL“ ist mit einer maximalen Höhe von 190cm, einer Tragkraft von 65kgund dem integrierten Bowl Adapter der „Chuck Norris“ in der Familie. Die „Alpha“ Version ist sein kleinerer Bruder und trägt den neu entwickelten Kugelkopf „T7S Mark II“ auf der Schulter. Das „Beta“ mit dem „T5S Mark II“ Kugelkopf kommt mit einer Mittelsäule, genauso wie das „Baby“ in der Familie, das Gamma mit dem „T3S Mark II“, das es immer noch auf eine beachtliche Höhe von 163,5cm bringt.

Auch die neuen Preise sind eine Kampfansage. Das „Rock Solid Mark II Alpha XL“ kostet jetzt inkl. Bowl Adapter nur noch 549,99€ UVP, das „Rock Solid Mark II Alpha inkl. T7S Mark II“ wird für 499,99€ angeboten, das „Rock Solid Mark II Beta inkl. T5S Mark II“ für 399,99€ und das „Rock Solid Mark II Gamma inkl. T3S Mark II“ für 299,99€. Weitere Informationen zu den neuen Stativen finden Sie unter www.rollei.de/produkte/stative/rock-solid-stative