Der neue Nissin i400 Blitz

Spitzenleistung zum Spitzenpreis: der neue Nissin i400 ist ultrakompakt, leistungsstark, preiswert und ist für Kameras von Canon, Nikon, Sony, Fuji und MFT erhältlich.

Seit über 45 Jahren fertigt Nissin elektronische Blitzgeräte und ist damit eines der führenden japanischen Unternehmen für Kamerablitze. Mit dem neuen i400 stellt das Unternehmen ein ultrakompaktes, leistungsstarkes Blitzgerät für Einsteiger vor, denen der eingebaute Kamerablitz zu wenig Leistung hat und die eine einfache Bedienung mit schnellen Ergebnissen ohne lange Setups wünschen. Ein Blitz, mit dem jeder sofort und einfach klasse Fotos machen kann, egal ob Hochzeit, Familienfeier, Nachtaufnahme oder Porträt.

Das Volumen des i400 entspricht in etwa zwei normalen Zigarettenpackungen, damit lässt er sich leicht überall mitnehmen und selbst montiert auf der Kamera noch gut verstauen (85 x 61 x 85 mm). Der Nissin i400 bietet mit der Leitzahl 40 bei ISO 100 Blende f/8 und 35mm ausreichende Beleuchtung auf eine Distanz von 5 Metern.

Der Blitz ist mit drei Modi zur Blitzmessung ausgestattet, einem TTL-, einen Automatik- sowie einen manuellen Modus. Bei der TTL-Blitzmessung (Through the lense/durch das Objektiv) ermittelt der Sensor in der Kamera die benötigte Lichtmenge, die Lichtabgabe wird angepasst und das Motiv so korrekt belichtet.

Die Bedienung ist denkbar einfach: Aufschieben, einschalten, Auto-Modus wählen, fertig! Alle manuellen Einstellmöglichkeiten sind Dank zweier Einstellrädchen ohne Menüquälerei sichtbar! Der Blitzkopf ist Dreh- und Schwenkbar, sodass man oder Frau sowohl im Hoch- als auch im Querformat komfortabel fotografieren kann. Mit 0-180 Grad Rotation können so Motive aus verschiedenen Winkeln beleuchtet werden. Zum indirekten Blitzen und für Streublitzlichtfotos lassen sich die integrierte Reflektor- und Weitwinkelstreuscheibe sich einfach herausziehen bzw. ausklappen.

Damit dem Benutzer nicht im entscheidenden Moment die Energie ausgeht, sorgen gleich vier Standard AA Batterien oder adäquate Akkus für die nötige Power. Das reduziert die Wechselintervalle bzw. Ladezyklen der Batterien oder Akkus und sorgt für unterbrechungsfreie Shootings. Dabei ist neue i400 ist ein Meister in Sachen Energiesparen und glänzt, oder besser blitzt, mit Batterie schonenden Energiesparfunktionen. Je nach persönlicher Einstellung und gewähltem Blitzmodus sind so 220 bis 1.700 Blitze möglich. Die Blitzfolgezeit liegt bei erfreulich geringen 0,1 bis 4 Sekunden bei einer AF Range von 0,7 bis 5 Metern.

Für alle Nissin Blitzgeräte, die Händler vom offiziellen Deutschland-Vertrieb HapaTeam bezogen und verkauft haben, gibt es bei Material oder Herstellungsfehlern eine verlängerte Garantie für einen Zeitraum von fünf Jahren ab Kaufdatum.

Nicht nur die Leistung, auch der Preis dürfe viel Freude sorgen. Denn der Nissin i400 kostet nur 129 Euro und ist ab September für Kameras von für Canon, Nikon, Sony, Fuji und MFT erhältlich. Offiziell vorgestellt wird der Blitz auf der photokina 2018.