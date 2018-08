Leica M10-P: Understatement auf neuem Niveau

Wetzlar, 21. August 2018. Mit der Leica M10-P stellt die Leica Camera AG ein weiteres Modell im Segment der Leica Messsucherkameras vor. Basierend auf der M10 bietet die M10-P alle technischen Vorzüge des Leica Messsuchersystems und fokussiert sich in Details auf die charakteristischen und von M-Fotografen geschätzten Kernmerkmale. Besonders diskret und ganz auf die wesentlichen Kamerafunktionen konzentriert, verkörpert die M10-P die pure M-Philosophie und hebt das traditionelle Understatement der M-Serie nochmals auf ein neues Niveau.

Herausragende Features der Leica M10-P sind ihr extrem leiser Verschluss und der leiseste Auslöser aller jemals gebauten M-Kameras. Damit ist sie die erste digitale M-Kamera, die sogar noch diskreter arbeitet als ihre analogen Vorgängermodelle. Ihr dezentes Auslösegeräusch ist kaum hörbar, was sie zu einem idealen Werkzeug macht, wenn es darum geht, authentische Aufnahmen mitten aus dem Leben einzufangen – insbesondere in Situationen, in denen besondere Ruhe erforderlich ist. Angepasst auf die diskrete Arbeitsweise ist auch das Design der M10-P unauffällig und sehr reduziert gehalten. Die Kamera verzichtet auf das rote Leica Logo auf der Vorderseite und ist stattdessen mit einem dezenten Leica Schriftzug auf der Kamera-Oberseite versehen. Ihre Blitzschuhabdeckung aus Metall fügt sich dabei nahtlos in das Design der Deckkappe ein.

Mit ihrem Bedienkonzept erfüllt die Leica M10-P alles, was anspruchsvolle Fotografen von einer Leica M erwarten, und folgt dabei ganz der Tradition aller Leica M-Kameras mit der Konzentration auf die wesentlichen Funktionen. Neu hinzugekommen ist eine Touchfunktion, die eine schnellere Kontrolle der Fokuslage im Live-View- und Wiedergabe-Modus, bequemeres Blättern im Wiedergabe-Modus und den Schnellzugriff auf alle wichtigen Funktionen ermöglicht. Zudem bietet die M10-P eine integrierte Wasserwaage zur perfekten Ausrichtung der Kamera, was lästige Korrekturen in der Postproduktion vermeidet.

Alle weiteren Leistungsmerkmale sowie Material und Verarbeitung der Leica M10-P entsprechen dem hohen Standard ihres Schwestermodells Leica M10.

Die Leica M10-P ist ab sofort in zwei Ausführungen erhältlich und wird in einer schwarz verchromten und silbern verchromten Variante angeboten. Die unverbindliche Preisempfehlung für beide Modelle beträgt je 7500 Euro.