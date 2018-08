Fujifilm: X-T3 nimmt Gestalt an +++ Nikon: Kommt da nächste Woche noch mehr? +++ Panasonic: Nachfolgerin der LX 100 im Anmarsch? +++ Sigma könnte Objektive für Fujifilm X-Bajonett planen +++ Was Sony zur photokina 2018 vielleicht zeigen wird.

Fujifilm hat offenbar die X-T3 fertig. Sie wird die X-T2 ablösen, deren Preis zuletzt stark gefallen ist. Sie soll mit einem neuen Prozessor sowie einem neuen Sensor ausgestattet sein. Diese Eckdaten zirkulieren im Netz: X-Trans-Sensor mit 26 Megapixel, 20 Bilder/Sekunde, Basisempfindlichkeit ISO 160. Insider erwarten die offizielle Vorstellung noch vor der photokina 2018 im September.

Hat Nikon außer der für nächste Woche erwarteten Kleinbild-Spiegellosen noch mehr auf der Pfanne? Die Gerüchteköche von Nikon Rumors spekulieren jedenfalls, dass es Nikon in den kommenden Tagen nicht nur bei der Vorstellung der neuen Kleinbild-Spiegellose belassen wird. So könnte Nikon etwa auch ein neues Super-Tele vorstellen, möglicherweise ein 500mm F/5.6. Zudem arbeitet Nikon offenbar an neuen DSLRs – neue Kameramodelle mit dem Akku EN-EL15a und WiFi bzw. Bluetooth hat Nikon jedenfalls bei diversen Telekommunikationsbehörden registriert.

Panasonic präsentiert möglicherweise schon bald eine Nachfolgerin der LX 100. Sogar Fotos, die die Neue zeigen sollen, sind bereits im Netz aufgetaucht. Demnach sieht die LX100 II aus wie ihre Vorgängerin, die Innovationen finden unter der Haube statt. Erwartet wird vor allem eine deutlich höhere Auflösung als die 12 Megapixel der inzwischen fast vier Jahre alten LX100. Das Objektiv 10,9-34mm/1.7-2.8 würde die LX100 II jedoch von der Vorgängerin übernehmen.

Sigma könnte zukünftig auch Objektive für das Fujifilm X-Bajonett anbieten. Bis es soweit ist, müsste der Absatz entsprechender Kameras jedoch noch um 20 Prozent zulegen. Das will jedenfalls Fuji Rumors erfahren haben.

Von Sony dringt wie immer kaum etwas nach draußen. Neue Kameras sind in nächster Zeit offenbar nicht zu erwarten, aber vielleicht neue Objektive für das E-Bajonett? Sonyalpha Rumors will erfahren haben, dass Sony zur photokina 2018 ein 24mm /F1.4 GM bringen könnte. Warten wir’s ab.