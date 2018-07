Adobe: Photoshop für iPad kommt wohl 2019 +++ Canon: Kleinbildspiegellose mit Technik der EOS 5D Mark IV? +++ Fujifilm: X-T3 kommt bald – aus China +++ Leica: M-10P mit Touchscreen auf dem Weg? +++ Nikon: Profi-Spiegellose bereits nächste Woche?

Adobe arbeitet an einer Photoshop-Version für iPad. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Demnach wird Adobe das Projekt im Oktober anlässlich der der nächsten Adobe MAX offiziell vorstellen. 2019 soll Photoshop dann für die aktuellen iPads von Apple verfügbar sein.

Wird Canons kolportierte Kleinbild-Spiegellose einfach eine EOS 5D Mark IV im neuen Gehäuse? Diese Spekulation machte in den letzten Tagen die Runde. Der Grund dafür war ein anderes Gerücht: 30,4 Megapixel soll die Auflösung der möglichen Kleinbild-Spiegellosen von Canon betragen – exakt so viel, wie bei der EOS 5D Mark IV. Inzwischen rudern die Gerüchteköche zurück und geben zu: Nix Genaues weiß man nicht. Nicht einmal, ob es überhaupt eine Kleinbild-Spiegellose von Canon in absehbarer Zeit geben wird.

Fujifilm hat die X-T3 bei der Federal Communications Commission (FCC) die X-T3 angemeldet. Das haben die japanischen Gerüchteköche von Nikoshita herausgefunden. Und liefern gleich auch noch das Typenschild zur X-T3 mit. Demnach wird die X-T3 übrigens in China gefertigt.

Eine Leica­­­ M-10P wabert durch die japanische Gerüchteküche von „Digital Camera Info“. Dort hat man offenbar schon das Datenblatt in den Händen gehalten. Darin soll ein Touchscreen aufgeführt sein. Mehr verrät die Webseite allerdings nicht.

Stellt Nikon bereits nächste Woche sein spiegelloses Profi-System vor? Das jedenfalls geistert seit rund zwei Wochen durchs Web. Demnach wird es zwei Modell des neuen Kleinbildsystems geben: eines mit 45 Megapixel und eines mit 24 Megapixel. Das 45-Megapixel-Modell soll angeblich bereits Ende Juli offiziell präsentiert werden, also möglicherweise schon nächste Woche. Das kleinere Modell würde Nikon demnach zur photokina im September enthüllen.

Nikonrumors will sogar die Preise schon kennen: 4000 Euro für die 45-Magepixel-Variante und 2500 Euro für die 24-Megapixel-Kamera. Übrigens jeweils inklusive 20 Prozent Mehrwertsteuer. Aus Deutschland scheint der Tipp demnach nicht zu kommen.