Gitzo präsentiert erste Produkte der Sony αSerie: Special Edition Traveler α und L-Schiene α

Optimale Unterstützung für herausragende Bildkompositionen mit Sony αKameras

Cassola – 20. Juni 2018 – Im Zuge der Zusammenarbeit zwischen der Vitec Group und Sony präsentiert Gitzo zwei neue Premium-Produkte, die speziell für Sony α7 und α9 Kameras entwickelt wurden: das Traveler αStativ und die L-Schiene α. Beide Produkte stellen eine maßgeschneiderte Lösung dar, die optimal auf die Sony α7 und α9 Kameramodelle abgestimmt ist. Mit ihnen erreichen professionelle Fotografen und ambitionierte Foto­enthu­siasten ein Maximum an Präzision und Stabilität – eine Grundvoraussetzung für herausragende Bild­kompo­sitionen.

Mit der dedizierten Sony αPlatte ist Gitzos hochwertiges Traveler Reisestativ, jetzt auch für anspruchsvolle Anwender verfügbar, die ihre Kreativität mit SonysαKameras entfesseln. Das in edlem Schwarz-Silber gehaltene neue Design passt perfekt zu der bemerkenswert stilvollen und modernen Ästhetik der Sony αModelle.

Das Traveler αist ein kompaktes leichtes Reisestativ, das über das markante Gitzo-Design verfügt und aus den für die Marke typischen ausgesuchten Materialien gefertigt wird. Es wiegt nur 1,43 kg, bietet jedoch eine komfor­table Arbeitshöhe bis 165 cm und ist für bis zu 10 kg schweres Kameraequipment ausgelegt. Dank des von Gitzo entwickelten 180° Klappmechanismus lassen sich die Beine des Travelerαvollständig nach oben klappen, so­dass sie den Kopf umschließen und ein kurzes Packmaß von 43 cm erreicht wird. Das Stativ eignet sich für die Ver­­wendung mit Objektiven bis 135 mm Brennweite.

Bei maximaler Beinspreizung und dem Einsatz der kurzen Mittelsäule lassen sich mit dem Stativ besonders niedrige Aufnahmepositionen und anspruchsvolle Makroaufnahmen realisieren. Die Beine bestehen aus Carbon eXact-Rohren, die trotz ihrer Schlankheit ein überlegenes Maß an Stabilität und Steifigkeit gewährleisten. Die einzelnen Segmente werden mittels Traveler G-Lock-Verschlüssen arretiert, einer speziell für Reisestative entwickelten und besonders kompakten Variante von Gitzos G-Lock-Drehverschlusssystem.

Das Traveler αist mit Gitzos kompaktestem professionellen Kugelkopf ausgestattet. Dieser perfekt ausbalancierte, universell einsetzbare Stativkopf wurde unter der Maßgabe ultimativer Geschmeidigkeit und Präzision entwickelt. Schwenk- und Neigeachse lassen sich unabhängig voneinander verriegeln. Für höchsten Tragekomfort ist im Lieferumfang des Special Edition Traveler αein ergonomischer Trageriemen aus echtem italienischen Leder in Carbon-Optik enthalten.

Im Rahmen der erweiterten Zusammenarbeit mit Sony stellt Gitzo zudem eine neue L-Schiene vor, die ein komfortables Ausrichten der Sony-Kameras α7R III und α9 ermöglicht. Sie erleichtert den schnellen Wechsel zwischen Quer- und Hochformat. Kamera und Stativ sind in jeder Position perfekt ausbalanciert, wodurch das Risiko von Verwacklungsunschärfe auf ein Minimum reduziert wird.

Gitzos L-Schiene α ist die leichteste ihrer Art auf dem Markt. Sie wird aus einem massiven Aluminiumblock gefräst und bildet eine perfekte Einheit mit den hochwertigen professionellen Systemkameras. Ihr einzigartiges Design bietet vier Befestigungs­punkte für den Kameragurt, deren Position so gewählt wurde, dass die Kamera auch montiert in der L­‑Schiene α sicher transportiert werden kann. Die Oberseite der L-Schiene α ist zudem so ausgelegt, dass sämtliche Buchsen der Kamera in vollem Umfang genutzt werden können, wichtig z. B. bei Videoaufnahmen oder Tethered-Shooting im Studio. Der mitgelieferte Inbus-Schlüssel lässt sich in einer gesonderten Halterung befestigen.

Verfügbarkeit

Die neuen Gitzo α Produkte sind ab Ende Juni im Handel und unter gitzo.de erhältlich. Der Preis (UVP) des Gitzo Traveler α Stativs liegt bei 1.021,32 Euro, der der L-Schiene bei 197,34 Euro.