FUJFILM instax auf Hochzeiten – Sofortbilderlebnisse, die verbinden

instax Sofortbildkameras sind die bekanntesten und beliebtesten ihrer Art und gerade auf Hochzeiten punkten Fotografen mit dem Charme des Sofortbilderlebnis

In einer Welt, die mit bearbeiteten und digitalen Bildern übersät ist, bieten Sofortbilder einen greifbaren Gegenentwurf, der die Menschen zusammenbringt und eine emotionale Wärme bietet. Das Foto sofort auszugeben und zu sehen, wie es entwickelt, ist eine besondere Erinnerung an den jeweiligen Augenblick und des Moments.

Gerade in der Hochzeitsfotografie geht es darum, besondere Fotos für den unvergesslichen Tag des Paares zu erstellen. Diese sind natürlich mit perfektem Licht, einer hochwertigen Spiegelreflexkamera oder Digitalkamera sowie Können garantiert. Aber wenn man all diese technischen Voraussetzungen ignoriert, kommt es vor allem darauf an, tolle Erinnerungen für das Paar und seine Gäste zu schaffen. Der Job eines erfolgreichen Hochzeitsfotografen hängt nicht immer von der perfekten Kameraeinstellung ab, obwohl diese natürlich auch notwendig ist. Vielmehr geht es darum, diese kostbaren Momente und Stimmungen festzuhalten und Emotionen durch Bilder zu vermitteln.

Das Erschaffen von Erinnerungen und das Einfangen von Geschichten sind die Gründe, warum sich Hochzeitspaare vertrauensvoll an Hochzeitsfotografen wenden. Mit den instax Sofortbildkameras schafft man als Fotograf nicht nur bleibende Erinnerungen, sie sind auch ein garantierter Eisbrecher bei Hochzeiten: die Gäste lieben es, ein physisches Foto zu erhalten, das greifbar und besonders ist. Das alles haben wir dem digitalen Zeitalter zu verdanken, in dem die perfekte Digitalfotografie das haptische Erleben der Fotografie zeitweise verdrängt hat. Doch der ungebrochene Erfolg von FUJIFILM instax zeigt, dass etwas Einzigartiges und Persönliches wie ein Sofortbild eine einmalige Erfahrung kreiert, in der sich das haptische Erlebnis mit Unikat-Charakter erfolgreich gegen die Digitalfotografie behaupten kann.

Hochzeitsfotografen, die ihr Angebotsportfolio dementsprechend um die Sofortbildfotografie erweitern, bieten ihren Kunden das Sahnehäubchen auf der (Hochzeits-) Torte: vom Schnappschuss bis zum Portrait, jeder Gast kann das Vergnügen mit der instax genießen und sich auf ein schönes Andenken zur Hochzeit freuen.

Besonders die ikonische instax mini 9 hat sich zum absoluten Erfolgsmodell für Hochzeiten entwickelt. Auf Grund ihrer einfachen Bedienung ist sie vor allem bei DIY-Brautpaaren beliebt, die ihren schönsten Tag durch kreative Ideen wie ein instax Gästebuch oder Tischkarten aus instax Sofortbildern personalisieren möchten.

Aber auch professionellen Hochzeitsfotografen bietet das instax Sortiment eine ausgezeichnete Auswahl, um das Brautpaar und seine Gäste beim nächsten Auftrag zu begeistern. Ein wahres Multitalent ist die Hybrid-Sofortbildkamera instax SQUARE SQ20. Damit lässt sich jeder schöne Moment – dynamisch oder posend – in meisterhaften Aufnahmen festhalten. Herzstück der instax SQUARE SQ20 ist die Verbindung digitaler Technik mit analoger Sofortbildfotografie: Durch das 3 Zoll-Farbdisplay kann der Anwender die Aufnahmen vor der Belichtung noch einmal anschauen und sogar bearbeiten – auch nachträglich, da der Speicher mit einer Micro SD-Karte erweitert werden kann. Ein weiterer besonderer Hochzeitsrenner ist die instax WIDE 300, denn sie ermöglicht große Aufnahmen im WIDE Format, mit denen Hochzeitsfotografen große Gruppen aufnehmen können.

Die instax SQUARE SQ 20 und die instax WIDE 300 sind eine hervorragende Ergänzung für die Kameratasche eines Hochzeitsfotografen und die Magie der Sofortbilder bringen beide Produkte mit: Wie beim gesamten instax Line-Up wird der Sofortbildfilm in die Rückseite der Kamera gelegt, der Verschluss schnappt zu und Sofortbild für Sofortbild wird zur Freude aller Hochzeitsgäste herausgegeben. So können Braut und Bräutigam zusammen mit ihren Familien und ihren Freunden zuschauen, wie sich das instax Sofortbild vor ihren Augen entwickelt und die emotionale Reaktion auf das Bild präsentiert einen ernsthaften Gewinn für jeden erfolgreichen Hochzeitsfotografen.