Apple verbessert RAW-Import für Geräte mit iOS 12 +++ Gibt es bald ein Canon EF 800mm F5.6L IS II? +++ Leica präsentiert Uhr und könnte neue „C-Lux“-Kamera bringen +++ Zeigt Nikons jüngstes Patent Zoomobjektiv für kommende spiegellose Kleinbildkamera? +++ Olympus will wohl OM-D E-M5 III verschieben +++ Panasonic könnte weitere lichtstarke Festbrennweiten bringen.

Apple will Fotografen offenbar das Leben leichter machen und verbessert den Import von RAW-Dateien in iOS 12 deutlich. Das hat DPReview bei der Analyseder jüngsten Beta-Version von iOS 12 herausgefunden. In ihr wird eine Vorschau auf die zu importierenden Fotos als Overlay über den aktuellen Bildschirminhalt gelegt. Damit wird es deutlich leichter, andere Aufgaben am iPad zu erledigen, während im Hintergrund Fotos importiert werden. Zudem erkennt der Import-Dialog Fotos, die schon einmal eingelesen wurden. iOS 12 soll im Herbst veröffentlicht werden, einen Überblick über die neuen Funktionen gibt’s hier bei Apple.

Canon entwickelt möglicherweise ein EF 800mm F5.6L IS II. Darauf deutet ein entsprechendes Patent hin, das Lens Rumors ausgegrabenhat. Demnach könnte das neue Super-Tele kleiner und leichter als die aktuelle Ausgabe des 800ers werden, ohne Kompromisse bei der optischen Leistung eingehen zu müssen.

Dass Leica jetzt auch in Uhren macht, ist weder ein Gerücht noch ein Aprilscherz. Gestern Abend hat das Unternehmen ganz offiziell die beiden Modelle Leica L1 und Leica L2 vorgestellt. Natürlich darf auch der rote Punkt nicht fehlen, er bildet das Zentrum der Krone. Spekuliert wird indes weiterhin, dass Leica in den kommenden Tagen eine neue „C-Lux“-Kompaktkamera präsentieren könnte.

Nikon werkelt eifrig an seiner angekündigten spiegellosen Kleinbildkamera. Zu der könnte es ein Zoomobjektiv 55-200mm f/4-5.6 geben, wie ein jetzt aufgetauchtes Patentnahelegt.

Spart sich Olympus die OM-D E-M5 III für später auf? 43rumors will jedenfalls herausgefunden haben, dass die mittlere Kamera der OM-D-Serie nicht zur photokina 2018 im September kommen wird.

Panasonic plant möglicherweise neue lichtstarke Festbrennweiten, und zwar ein 14mm F/1.2 und ein 35mm F/1.2. Darauf deuten entsprechende Patente hin, die Sigma veröffentlicht hat. Sigma? Ja genau, 43rumors will nämlich entdeckt haben, dass Sigma das 12mm F/1.4 für Panasonic entwickelt hat.