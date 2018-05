Das Olympus Programm auf dem Oberstdorfer Fotogipfel

Hamburg, 07. Mai 2018 – »Musik«lautet das Thema des 6. Oberstdorfer Fotogipfels, der vom 06. bis 10. Juni 2018 im südlichsten Ferienort Deutschlands Fotobegeisterte aus der ganzen Welt einlädt. Premiumpartner Olympus ist wieder mit spannenden Workshops, einem Fotoerlebnispfad, Instahike, Check & Clean Service, Kameraleihservice sowie kostenlosen Photowalks und Lightpainting dabei. Echte Highlights sind die Ausstellungen in der Olympus Galerie. Im Fuggerpark sind die olympusXplorers und ihre beeindruckenden Aufnahmen aus den Pyrenäen & Island zu sehen sowie die Ausstellung »Unter Freunden«von Olympus Visionary Thomas Rabsch. In der Villa Jauss gibt es weitere Ausstellungen von den Olympus Visionaries: Frank Rückert präsentiert »EyeMusic«,Heinz Teufel »Klang-Welten«und Frank Fischer »Im Rausch der Sinne«.

Olympus Galerie im Fuggerpark: Thomas Rabsch und olympusXplorers

Thomas Rabsch, der bereits im vergangenen Jahr viele Festivalbesucher mit seinen Reportagen begeisterte, zeigt in diesem Jahr seine Ausstellung »Unter Freunden«. Thomas Rabsch lebt seine eigene Bildsprache. Bob Geldorf, Coldplay, Joss Stone, die Beastie Boys, Gene Simmons, Lenny Kravitz und Lady Gaga sind nur einige der von ihm portraitierten Superstars. Ob auf oder hinter der Bühne, on Location oder im Studio, Thomas Rabsch bespielt die ganze Bandbreite der fotografischen Klaviatur fulminant.

Im November 2017 ist ein Teil des Kollektivs der German Roamers zu einer Abenteuerreise in die französischen Pyrenäen aufgebrochen, um die OM-D E-M1 Mark II und die M.Zuiko PRO Objektive zu testen. Begeistert von der Olympus Gear, war dies der Auftakt einer neuen Ära: Die #olympusXplorers wurden geboren. In Oberstdorf zeigen sie nun Aufnahmen dieser Reise sowie weitere aus Island. Die olympusXplorers laden außerdem vom 07.06., 15:30 Uhr bis 8.6., 14:30 Uhr, zu einem Instahike ein. Beginn und Ende der Tour im Oberstdorf Haus, Foyer. Interessierte können sich hier vorab anmelden: olympus.de/Instahike

Olympus Galerie in der Villa Jauss mit den Olympus Visionaries:

Frank Rückert, Heinz Teufel und Frank Fischer

Wer Frank Rückertkennt, weiß um seine Liebe für die kleinen Dinge. Für Oberstdorf hat er nun, passend zum Festivalthema, die Ausstellung »EyeMusic« kreiert. Gitarren und Klarinetten überzeugen mit einer Detailschärfe, die den Betrachter immer wieder fasziniert und Neues entdecken lässt. Beeindruckend auch die vibrierenden Seiten einer Violine oder ein Hi-Hat in Bewegung mit einem Bokeh, das den künstlerischen Ausdruck seiner Aufnahmen unterstreicht. Frank Rückert lädt zu einer ganz besonderen Entdeckungsreise ein.

Alle, die mehr über Makrofotografie und die Art, wie der Olympus Visionary seine Bilder inszeniert, erfahren möchten, haben an den folgenden Terminen Gelegenheit. Zuerst wird es eine persönliche Führung durch seine Ausstellung geben, und anschließend gibt es Tipps und Tricks an einem Makro-Setup:

Fr., 08.06.: 10:00 – 12:00 und 15:30 – 17:30 Uhr

Sa., 09.06.: 10:00 – 12:00 und 15:30 – 17:30 Uhr

Der Philosoph und Fotograf Heinz Teufel, ebenfalls kein Unbekannter in Oberstdorf, entführt den Besucher in seine »Klang-Welten«. Wer realistische Abbildungen erwartet, wird überrascht von Aufnahmen, die auf einer naturwissenschaftlich-geistigen Ebene einen ganz neuen Sinn ergeben. Das ist Teufels »Schule des Sehens«, die gestische Fotografie, die sichtbar macht, was sonst verborgen bleibt. Wer sich auf die Klang-Welten einlässt, wird mitgenommen zu einem Konzert des Universums.

Der Olympus Visionary Heinz Teufel wird auch persönlich anwesend sein und an folgenden Terminen durch seine Ausstellung führen:

Fr., 08.06.: 15:30 – 17:30 Uhr

So., 10.06.: 15:30 – 17:30 Uhr

Frank Fischer, seit über 13 Jahren Fototrainer und Inhaber der bundesweiten FF-Fotoschule, war mit seiner Olympus OM-D und dem Aufnahmegerät LS-100 an Islands Wasserfällen unterwegs. Seine Idee war es, die visuelle Wirkung der entstandenen Bilder mit der am Aufnahmeort vorhandenen Geräuschkulisse zu kombinieren. Denn auf seinen Reisen nach Island war ihm aufgefallen, dass jeder Wasserfall anders klingt. Um die Kraft des Wassers und den Fluss der gewaltigen Natur zu unterstreichen, hat sich der Olympus Visionary auf Langzeitbelichtungen der Wasserfälle konzentriert. So transportieren schon die Bilder die Dynamik des fließenden Wassers, welche durch den jeweiligen Sound verstärkt wird.

Wer Frank Fischer kennenlernen möchte, hat an den folgenden Terminen Gelegenheit dazu. Dann lädt der Fotograf zu Führungen durch seine Ausstellung:

Sa., 09.06.: 10:00 – 12:00 und 17:00 – 19:00 Uhr

Interessenten können sich für die Führungen der Künstler in der Villa Jauss gern vorab anmelden unter: https://www.fotogipfel-oberstdorf.de/workshops/fuehrungen.html

Die Villa Jauss ist am 06.06. von 18:00 – 22:00 Uhr geöffnet. An diesem Tag sind alle Fotografen ab 21:00 Uhr anwesend und führen durch ihre Ausstellungen. An den folgenden Festivaltagen ist die Villa jeweils von 10:00 – 19:00 Uhr geöffnet.

Workshops mit den Olympus Visionaries

Die Olympus Visionaries Melanie Derks, Andreas Geh, Frank Fischer, Heinz Teufel, Shamsan Anders sowie die Olympus Fotografen Eric Scheuermann und Michael Guthmann vermitteln umfangreiches Wissen in verschiedensten fotografischen Disziplinen. Auch in diesem Jahr werden bei Interesse Olympus Systemkameras mit Wechselobjektiven bereitgestellt und auf Nachfrage im Workshop ausgegeben.

Eric Scheuermann

Die Magie der kleinen Dinge – Makrofotografie

Do., 07.06.: 09:00 – 17:00 Uhr

Fr., 08.06.: 09:00 – 17:00 Uhr

Die Welt aus Kindersicht

Sa., 09.06.: 11:00 – 15:00 Uhr

Faszination Lichtmalerei – Lightpainting in alpiner Umgebung

So., 10.06.: 16:00 – 23:00 Uhr

Michael Guthmann

Breite Bilder für einen weiten Blick – Ein Panoramaworkshop

Fr., 08.06.: 09:00 – 17:00 Uhr

Sa., 09.06.: 09:00 – 17:00 Uhr

Frank Fischer

Langzeitbelichtung in der Breitachklamm

Fr., 08.06.: 09:00 – 17:00 Uhr

Landschaftsfotografie auf dem Fellhorn

So., 10.06.: 09:00 – 17:00 Uhr

Melanie Derks

Wirkungsvolle s/w Portraits

Fr., 08.06.: 09:00 – 17:00 Uhr

Kreative Fotografie für Fotografinnen

So., 10.06.: 09:00 – 17:00 Uhr

Shamsan Anders

Streetphotography im Allgäu – Ein Streifzug durch die historischen Gassen von Oberstdorf

Fr., 08.06.: 09:00 – 17:00 Uhr

Sa., 09.06.: 09:00 – 17:00 Uhr

Andreas Geh

»Naturfotografie – verzaubert im zarten Morgenlicht« – Mit dem frühen Licht gestalten

Sa., 09.06.: 04:00 – 13:00 Uhr

So., 10.06.: 04:00 – 13:00 Uhr

Heinz Teufel

Wanderung zum Seealpsee / Nebelhorn

Do., 07.06.: 09:00 – 17:00 Uhr (Theorie & Praxis)

Fr., 08.06.: 10:00 – 15:00 Uhr (Bildbesprechung)

Landschaft – der Faltenbach I Ausdrucksfotografie mit Art Filtern

Sa., 09.06.: 09:00 – 17:00 Uhr Theorie & Praxis)

So., 10.06.: 10:00 – 15:00 Uhr (Bildbesprechung)

Workshops auch buchbar unter: https://www.fotogipfel-oberstdorf.de/workshops

Fotowerkstatt im Oberstdorf Haus

Die Fotowerkstatt ist ein Treffpunkt für alle Fotofans mit vielen aktiven Angeboten. Vom 08. bis 10. Juni, 10:00 –18:00 Uhr, können Interessierte hier die Olympus Produkte sowie das Team näher kennenlernen und Lightpainting mit der Olympus OM-D entdecken. Für alle, die Kameras und Zubehör testen wollen, werden ein Leih- und Beratungsservice und kostenlose Photowalks angeboten. Wer bereits im Besitz einer Olympus Kamera oder eines Objektivs ist und sein Gerät professionell prüfen, updaten und reinigen lassen möchte, kann den ebenfalls kostenlosen Check & Clean Service nutzen. Bei Interesse vorab anmelden unter: https://my-events2.olympus.eu/web/#/web/fotogipfel-cc18/de_de

Olympus Fotoerlebnispfad

Neu ist der Olympus Fotoerlebnispfad. Im Fuggerpark laden verschiedene Fotostationen den Besucher ein, sich mit der Kamera kreativ in Szene zu setzen. Für alle, die den Fotoerlebnispfad geführt erkunden wollen, gibt es kostenfreie Photowalks mit Olympus Visionary Melanie Derks:

Do.,07.06.: 10:00 – 11:30 / 13:00 – 14:30 / 16:00 – 17:30 Uhr

Treffpunkt im Oberstdorf Haus, Foyer, Voranmeldung möglich unter:

olympus.de/Fotoerlebnispfad1

Fr.,.06.: 10:00 – 11:30 / 13:00 – 14:30 / 16:00 – 17:30 Uhr

Treffpunkt im Oberstdorf Haus, Foyer, Voranmeldung möglich unter:

olympus.de/Fotoerlebnispfad2

OLYMPUS Get-Together „Meet the Professionals”

Olympus Visionaries, Festivalbesucher und Fans treffen sich am 08. Juni ab 20:00 Uhr zum traditionellen Olympus Get-Together im Fotogipfel Biergarten. Interessierte können bei Speis & Trank den Geschichten der Visionaries lauschen und das Olympus Team kennenlernen. Und ab 22:30 Uhr laden die olympusXplorers bei guter Wetterlage zu einem Meet&Greet an ihrer Outdoor-Ausstellung ein.

Bilder des Tages

Während des gesamten Festivals wird im Fotogipfelbiergarten täglich zwischen 18:00 und 19:00 Uhr das »Bild des Tages« ausgelobt. Dem Tagessieger winkt die Olympus Tough TG-5.