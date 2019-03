RICOH G900SE: Die widerstandsfähige Kompaktkamera für ein reibungsloses Datenmanagement in Gewerbebetrieben mit umfangreichen Optionen für die Datenkommunikation

Hamburg, 22. Februar 2019. RICOH IMAGING präsentiert mit der G900SE eine neue Kompaktkamera, die mit den besonders robusten Eigenschaften sowie besonderen Datenmanagement- und Si- cherheitsfunktionen für spezielle Unternehmensanwendungen konzipiert ist.

Die RICOH G900SE zeichnet sich durch ein komplett neu entwickeltes und besonders robustes Gehäuse aus. Damit ist die Kamera wasserdicht bis zu einer Wassertiefe von 20 m, kälteresis- tent bis -10°C, druckfest bis 100 kg, bruchfest aus einer Fallhöhe von bis zu 2,1 Metern und ge- gen bestimmte Chemikalien geschützt. Das prädestiniert die RICOH G900SE für den Einsatz an Arbeitsstätten mit oftmals extremen Umweltbedingungen, wie beispielsweise starker Regen, Schmutz und Frost. Mit einem hochmodernen 20 Megapixel CMOS-Sensor und einem leis- tungsstarken Bildprozessor entstehen auch unter solchen Bedingungen brillante Fotos und Vi- deos in 4K-Auflösung. Für ein umfangreiches Aufnahmespektrum steht ein 5-faches Zoomobjek- tiv von 28 bis 140 mm (KB äquiv.) zur Verfügung. Sechs um das Objektiv angeordnete LED- Leuchten sorgen bei kurzen Aufnahmeentfernungen für ausreichend Licht. Gerade für Sachver- ständige oder in der Befunddokumentation kann dies sehr hilfreich sein. Dabei ist die RICOH G900SE um ca. 26% kleiner als das Vorgängermodell und liegt auch aufgrund der optimierten Tastenpositionierung sicher in der Hand, wenn sich der Fotograf auf andere Dinge konzentrieren muss.

Auf den zweiten Blick besticht die Kamera vor allem mit umfassenden technischen Eigenschaf- ten zur Vereinfachung von Workflows im digitalen Datenmanagement oder zur nahtlosen Anbin- dung an Unternehmensnetzwerke, wie dem Intranet. Mit den Kamera-Memo-Funktionen und der bereits integrierten Barcode-Lese-Funktion lassen sich spezifische Daten ganz einfach mit den Bildern verknüpfen. Außerdem ist in der neuen G900SE das GPS-Modul bereits fest integriert. Ein weiteres besonderes Merkmal sind die umfangreichen Funktionen zur Datenkommunikation. Neben der kabellosen Datenübertragung per Bluetooth oder W-LAN stehen NFC oder die kabel- gebundene Steuerung mit direkter Bildübertragung per Computerprogramm „Image Transfer2“ zur Verfügung. Spezifische Sicherheitseinstellungen, wie der mögliche Passwortschutz der Ka- mera und bestimmter Speicherkarten, schützen vor unbefugten Zugriff.

Weitere Berücksichtigung findet das Thema Datensicherheit beispielsweise bei der Verwendung eines digital verschlüsselten und mit WiFi-kompatiblen Zertifikats. Hinzu kommen die Möglichkeit des Exports von XML-Dateien und eine verbesserte Kamera-Bedienung, mit der Kameraeinstel- lungen auch per Computersteuerung geändert werden können.

Diese Ausstattung macht die RICOH G900SE zu einem zuverlässigen Aufnahmegerät und perfektem Datenmanagement-Tool für professionelle Business-Anwendungen. Damit eignet sich die RICOH G900SE insbesondere für bestimmte Einsätze im Bau- und Verkehrswesen, bei Versorgungsunternehmen, in Hochsicherheitsbereichen oder Warenlägern, im Gesundheitswesen und in Krankenhäusern, bei Rettungsdiensten, der Polizei und Feuerwehr, bei Hilfs- und Schutzorganisationen oder selbst bei lokalen Behörden und Verwaltungen.

Die RICOH G900SE wurde als Nachfolger der RICOH G800SE entwickelt und bietet gegenüber dem gleichzeitig vorgestellten Schwestermodell RICOH G900 einen erweiterten Funktionsum- fang (mit: Bluetooth, Wi-Fi, Kompatibilität zu NFC-Speicherkarten, Datenverwaltungsfunktionen für Intranet-Systeme).

Für die Gehäusekonstruktion beider Kameramodelle und auch für die „zivile“ Ausführung, die WG-6, dient erstmalig eine einheitliche Plattform zur Konstruktion einer Modellreihe.

Die RICOH G900 wird sowohl an private und gewerbliche Abnehmer verkauft, während die G900SE ausschließlich an Unternehmenskunden über die Abteilung „Corporate Business“ von RICOH IMAGING vertrieben wird.

Die RICOH G900SE im Detail

20 MP Backside-Illuminated CMOS-Sensor für hochauflösende Bilder

Für die GS900 wird ein hochmoderner CMOS-Sensor mit „Backside Illumination“-Technologie verwendet, der sich durch eine höhere Lichtausbeute auszeichnet und eine schnelle Auslesung der Bilddaten gewährleistet. Mit einer maximalen Lichtempfindlichkeit von ISO 25600 liefert der 20 Megapixel Sensor auch bei schlechten Lichtverhältnissen, wie z.B. an unzureichend beleuch- teten Arbeitsplätzen, rauschfreie, scharfe und hochauflösende Bilder.

Stabile Gehäusekonstruktion für den Einsatz an Arbeitsplätzen mit hoher Beanspruchung

Das komplett neu designte und besonders leichte Gehäuse der G900SE ist wasserfest bis zu einer Tauchtiefe von 20 Metern und bis zu 2 Stunden (zertifiziert nach IPX8 und JIS Class 8), staubfest (nach IPX6 und JIS Class 6), kälteresistent bis -10°C, druckfest bis 100 kg und bruch- fest aus einer Fallhöhe von bis zu 2,1 Metern. Dazu bietet das Gehäuse auch höchsten Schutz vor Chemikalien wie Ethanol, Natriumhypochlorit und flüssigen Chlordioxid-Lösungen, sodass die Kamera für Bereiche mit hohen Hygienevorschriften steril gereinigt werden kann. Außerdem besteht die Vorderseite der Linse aus einem verstärkten Glaselement und das Gehäuse besitzt an den wichtigsten Stellen schützende Protektoren. Damit eignet sich die G900SE vor allem für den Einsatz an Arbeitsstätten, die ganz besonderen Beanspruchungen ausgesetzt sind.

Verbesserte Kamera-Memo-Funktionen und Barcode-Scan-Modus zur einfachen Datenverwaltung

Die Kamera-Memo-Funktion des G900SE ermöglicht es dem Benutzer, einen Text (max. 100 Elemente, bis zu 128 Buchstaben pro Element) oder eine Audiodatei (max. 30 Sekunden), die zuvor auf der Kamera oder dem Computer erstellt wurde, an ein aufgenommenes Bild anzuhän- gen. Mit der Kamera-Memo-Funktion ist es außerdem möglich, auf dem Monitor nach Referenzbildern, wie z.B. einem Plan oder einer Blaupause, zu suchen. Zuvor kann das gewünschte Motiv aus einer Liste von bis zu 999 Bildinhalten ausgewählt werden.

In Kombination mit dem Barcode-Scan-Modus können auch bestimmte Barcode-Informationen mühelos den Memodaten hinzugefügt werden. So lassen sich z.B. Patienten-Bilddaten für medizinische Zwecke oder Produktdaten in der Warenwirtschaft ganz einfach verwalten.

Mit der mitgelieferten EX2-Software können ebenso Bildkategorisierungen und Dateinamen in die Memodaten der Kamera übertragen werden, was nach der Aufnahme den Arbeitsaufwand zum Ordnen der Dateien erheblich reduzieren kann. Zudem ist auch der Export von gespeicherten XML-Daten möglich, was die Schnittstelle zur Datenbank-Anbindung verbessert.

Kabellose Datenübertragung mit Bluetooth, Wi-Fi oder kompatiblen NFC-Speicherkarten

Die verbesserten Bluetooth- und W-LAN-Funktionen garantieren eine schnelle Datenübertragung auf die unterschiedlichsten Geräte oder das Intranet. In Verbindung mit beispielsweise einem Lasermessgerät können die erfassten Daten auch ganz einfach an die Bilder angehängt werden. Dabei unterstützt die RICOH G900SE auch WPS (Wi-Fi Protected SetupTM) zum einfachen Auf- bau eines drahtlosen lokalen Netzwerkes mit Verschlüsselung.

Zudem ist die Kamera auch kompatibel mit dem NFC-Standard und durch einfaches Vorhalten entsprechender NFC-Karten kann ein Passwortschutz aktiviert oder aufgehoben werden. Mit der Kamera-Memo-Funktion können beispielsweise auch Personennamen durch einfaches Vorhal- ten eines Firmenausweises vor der Kamera mit den Daten auf der NFC-Karte verknüpft werden, wenn zuvor eine entsprechende Benutzerliste erstellt wurde.

Erweiterte Datenverwaltungsfunktionen in Verbindung mit Intranet-Systemen

Bei Verwendung und Verbindung mehrerer Kameras mit dem Intranet-System können diese au- tomatisch und gleichzeitig aktualisiert, indem z.B. Firmware Updates, Kameramenü- Einstellungen und Memo-Listen von einem Intranet-Server geladen werden. Hierzu kann auch eine SD-Karte genutzt oder die Uhrzeit der Kamera automatisch mit der des Servers synchronisiert werden.

Passwortschutz-Funktionen

Bei der G900SE kann die Bedienung der Kamera für andere Benutzer ganz oder teilweise ein- geschränkt werden. Aus einer Liste von Menüpunkten können bestimmte Funktionen, wie z.B. Kamera- oder Menü-Zugriff, die interne Speicheranzeige, der USB-Anschluss, die Verwendung von SD-Karten oder Verbindung mit Web Services, ausgewählt und gesperrt werden. Die Kamera oder entsprechende Funktionen sind dann nur durch Eingabe eines Passworts über die Bildschirmtastatur der Kamera, den Barcode-Scan-Modus oder mit einer NFC-Karte zu entriegeln. Dabei können 2 Passwörter festgelegt werden – eines für den Benutzer und eines für den Administrator. So kann der Administrator beispielsweise ein persönliches Passwort hinterlegen, um den Menü-Zugriff zu sperren, sodass Kameraeinstellungen während der Aufnahme auch nicht versehentlich geändert werden können. Mit einem weiteren Passwort kann dann der Kamera- Zugriff nur für bestimmte Benutzer ermöglicht werden.

Ebenso kann für jede SDHC- oder SDXC-Speicherkarte ein Passwort festgelegt werden. Selbst bei Verlust oder Diebstahl einer SD-Karte verhindert der Passwortschutz, dass die auf der Karte gespeicherten Daten ohne weiteres ausgelesen werden können. In Zeiten des immer wichtiger werdenden Schutzes von Unternehmensinformationen sind dies unverzichtbare Sicherheitsfunktionen.

3-Zoll-Monitor mit AR-Beschichtung für optimale Bilddarstellung bei Außenaufnahmen

Die G900SE ist mit einem großen, hochauflösenden 3-Zoll LCD-Monitor im Seitenverhältnis von 3:2 und mit etwa 1.040.000 Bildpunkten ausgestattet. Die AR-Beschichtung (Anti Reflection) mi- nimiert störende Reflexionen und sorgt bei Aufnahmen an Arbeitsplätzen im Freien mit starker Sonneneinstrahlung und Gegenlicht für ein scharfes, klares Bildschirmbild. Zudem kann die Monitorhelligkeit an die jeweiligen Lichtverhältnisse der Umgebung angepasst werden, sodass auch bei direkter Sonneneinstrahlung ein sehr gutes Erkennen des Monitorbildes gewährleistet ist. Auf dem Monitor wird auch die elektronische Wasserwaage angezeigt, sodass die Kamera be- reits bei der Aufnahme perfekt ausgerichtet werden kann.

GPS-Funktionen für automatische Übertragung von Positionsdaten

Die G900SE verfügt über ein eingebautes GPS-Modul. So können Positionsdaten und Aufnah- medaten parallel zu den aufgenommenen Bildern automatisch aufgezeichnet werden. Dieses Modul kann mit der GPS-Taste auf der Rückseite ganz einfach aktiviert werden, bei einer deut- lich kürzeren Einschaltzeit als beim Vorgängermodell (ca. 1 Minute bei ausgeschalteter Kamera, ca. 20 Sekunden im Ruhemodus, ca. 3 Sekunden bei eingeschalteter Kamera). Durch Kopplung mit dem SBAS (Satellite Based Augmentation System) können noch genauere Positionsdaten an verschiedenen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten erfasst werden. Bei Innenaufnahmen können die zuvor erfassten Positionsdaten mit der GPS Lock Funktion auf die dann aufgenom- menen Bilder übertragen werden. Zusätzlich kann ein elektronischer Kompass zur Positionsbe- stimmung eingesetzt werden.

5-faches optisches Zoomobjektiv mit besonders großem Weitwinkel

Die G900SE verfügt über ein 5-faches optisches Zoomobjektiv, das einen Brennweitenbereich von 28 mm Weitwinkel bis zum 140 mm Teleobjektiv (KB äquiv.) und damit ein besonders brei- tes Anwendungsspektrum abdeckt, mit dem weitläufige Objekte aus näherer Entfernung ebenso wie interessante Detailbilder gelingen.

Die „Intelligent Zoom“-Funktion erweitert den Zoombereich um das etwa 40,5-fache. Der Intervall-Aufnahme-Modus macht Fotoserien von einem fixierten Punkt aus besonders einfach. Mit dem optional erhältlichen Weitwinkelkonverter DW-5 kann die Brennweite sogar auf 22 mm erweitert werden.

6 LED-Leuchten Ringlichteinheit für detailreiche Nahaufnahmen

Rund um das Objektiv befinden sich 6 LED-Leuchten, um Motive auch bei kurzer Aufnahmeent- fernung ausreichend auszuleuchten. Gerade bei Nahaufnahmen liegen die Motive oft im Schat- ten und eine Lichtquelle ist dort nur schwer zu platzieren. Mit den ringförmig angeordneten LEDs wird ein Licht erzeugt, das eine optimale Helligkeit für Aufnahmen im Nahbereich liefert. Dabei kann nicht nur die Lichtstärke eingestellt werden. Es ist auch eine selektive Beleuchtung möglich, mit der nur 2 oder 3 der horizontal oder der vertikal ausgerichteten Leuchten eingeschaltet werden können, um ein Motiv dreidimensionaler wirken zu lassen oder um bestimmte Konturen zu betonen. Vor allem bei der Aufnahme von sehr kleinen Objekten, wie Gewebestruk- turen, Kratzer oder Risse, kann diese Funktion sehr dienlich sein.

Im Barcode-Scan-Modus kann die Ringlichteinheit genutzt werden, um das Lesen von Barcodes an schlecht beleuchteten Stellen zu erleichtern.

Referenzbild-Vergleichsfunktion

Die G900SE verfügt über eine „Wasserzeichen“-Vergleichsfunktion, mit der ein zuvor aufge- nommenes Bild auf dem LCD-Monitor angezeigt und als Vorlage für eine identisch nachzustel- lende Aufnahme eines neuen Bildes verwendet werden kann. Für die Transparenzstufe des Vor- lagenbildes kann zwischen 20%, 40%, 60% und 80% gewählt werden. Zudem ist es möglich, die beiden Bilder nebeneinander auf dem Bildschirm anzeigen zu lassen, um sie sofort zu verglei- chen. Dieser Modus kann aber auch genutzt werden, um Bilder immer aus der gleichen Per- spektive aufzunehmen und die Änderungen im Zeitverlauf aufzuzeichnen. Dies kann vor allem zur Dokumentation von Entwicklungsstadien bei den unterschiedlichsten Anwendungen hilfreich sein, wie z.B. zur Beurteilung des Arbeitsfortschritts auf Baustellen oder von Wachstumszyklen.

4K-Auflösung für hochauflösende Filmaufnahmen

Mit einer Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel im H.264 Aufnahmeformat bei 30 Bildern pro Se- kunde bietet die G900SE hochauflösende Filmaufnahmen in 4K-Qualität und somit auch beste Voraussetzungen für Videodokumentationen. Zur Reduzierung von Verwacklungen während der Filmaufnahme verfügt die G900SE über einen Movie SR Modus* (Shake Reduction) sowie über einen Movie SR+ Modus*, der einen speziellen Shake-Reduction-Effekt erzeugt, welcher dem Einsatz eines Kamera-Stabilisators ähnelt. Damit können beispielsweise auch Aufnahmen der Kamera bei Montage an einer Drone in optimaler Darstellung und Qualität eingefangen werden.

* Wenn einer dieser Modi aktiviert ist, wird der Bildwinkel schmaler. Der Movie SR+ Modus kann bei einer Auf- nahmegröße kleiner als das Full-HD Format (1.920 x 1.080 Pixel) verwendet werden.

Elektronische Wasserwaage zur genauen Ausrichtung der Kamera

Die elektronische Wasserwaage ermöglicht die präzise Kontrolle der horizontalen und vertikalen Ausrichtung der Kamera, was beispielsweise bei der Aufnahme von Gegenständen von einem schrägen Standpunkt aus wichtig ist.

Interner 6,5 GB Speicher

Die G900SE verfügt über einen integrierten Speicher mit 6,5 GB und somit einer Kapazität von bis zu 856 Bildern in der höchsten Auflösung. Der interne Speicher ist nicht nur nützlich, wenn die Speicherkarte mal nicht zur Hand ist oder vergessen wurde, sondern auch, um das Risiko vor unbefugtem Zugriff bei Verlust der Speicherkarte zu vermeiden.

Viele Motivprogramme und digitale Filter für optimale Bildgestaltung

Für verschiedene Aufnahmeanforderungen stehen diverse Motivprogramme zur Verfügung. Für spezielle Motivsituationen, wie z.B. bei Nacht, Rauchbildung bei Schadfeuern oder für die mikroskopische Aufzeichnung, nimmt die Kamera automatisch die richtigen Einstellungen vor. Zudem können aufgenommene Bilder auch direkt in der Kamera bearbeitet werden. So stehen für die nachträgliche Bearbeitung von Fotos zahlreiche Filter zur Verfügung.

Mit der automatischen Gesichtserkennung von bis zu 30 Gesichtern ist es noch einfacher Porträts zu fotografieren. Auch Tiere wie Hunde oder Katzen werden von der Kamera erkannt und die Schärfe-, sowie die Belichtungseinstellung automatisch optimiert. Zudem können auf dem Programmwahlrad zwei benutzerdefinierte Einstellungen gespeichert und darüber schnell ausgewählt werden.

Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten mit umfangreichen Zubehör

Die G900SE ist mit 3 Riemenösen für vielfältige Befestigungsmöglichkeiten ausgestattet. Für die unterschiedlichsten Aufnahmesituationen mit der G900SE gibt es auch reichlich passendes Zubehör aus der RICOH WG-Serie vor allem zur Befestigung. Beispielsweise ermöglichen verschiedene Halter und Adapter die Fixierung der Kamera an verschiedenen Flächen und Objekten.

Neues optionales Zubehör

Die Silikonschutzhülle RICOH O-CC173 schützt die Kamera nicht nur vor Schmutz und Kratzern, sondern verbessert auch den Halt der Kamera in der Hand.

Die Kameratasche RICOH SC-900 ist mit einer Schlaufe auf der Rückseite ausgestattet, sodass die WG-6 beispielsweise immer griffbereit am Gürtel getragen werden kann.