Elinchrom gönnt sich dieses Jahr nach eigenen Worten eine „Verschnaufpause“ und wird nicht auf der photokina 2018 vertreten sein. Der Schweizer Studiolichthersteller begründet dies mit dem Umbruch, in dem sich die weltgrößte Messe der Fotografie derzeit befindet. Die photokina findet dieses Jahr letztmalig im September statt, ab 2019 wird es jährlich im Mai eine photokina geben.

Fast 30 Mal war Elinchrom zu Gast auf der photokina, das erste Mal 1964. Dass sich der Schweizer Hersteller von Studioblitzgeräten nun eine Verschnaufpause gönnt, begründet Simon Whittle, CEO von Elinchrom, so: „Die Pause soll dem Unternehmen Zeit geben, herauszufinden, was in den kommenden Jahren wirklich wichtig für unsere Kunden ist.“

Seit Jahrzehnten hat die photokina alle zwei Jahre im September stattgefunden, jetzt gibt es einen Bruch: Ab 2019 wird die Leitmesse der Fotografie alle Jahre im Mai ihre Tore öffnen. Zwischen der diesjährigen photokina und der nächsten im Mai 2019 liegen nur rund acht Monate. Da dürfte Elinchrom nicht der einzige Hersteller sein, den diese dicht aufeinanderfolgende Messetermine vor größeren logistischen und finanziellen Herausforderungen stellt.