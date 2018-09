Vor rund einem Monat hat Venus Optics mit dem Laowa 24mm f/14 Probe ein 2x-Makro in Endoskop-artiger Bauweise vorgestellt. Ab Dezember wird das Objektiv nun auch hierzulande erhältlich sein. Und zwar in Standardversion für ca. 1800 Euro und in einer Cine-Ausführung mit Zahnkränzen für ca. 2000 Euro.

Pressemitteilung der Brenner Import- und Großhandels GmbH (B.I.G.):