Naiad 3.8/15 Art Lens — eine 15mm Frontlinse für das Neptune Convertible Art Lens System

Eröffne dir eine neue Welt — Schieße ultra-weite Fotos in satten Farben und knalligen Kontrasten

Eine brandneue, ultra-weite 15mm Frontlinse

Nach dem Erfolg des Neptune Convertible Art Lens Systems auf Kickstarter vor nur neun Monaten, hat Lomography begonnen an einer ultra-weiten 15mm Frontlinse zu arbeiten: Naiad.

Die Naiad erweitert dein Blickfeld und fordert dich heraus, deinen Bildern noch mehr Inhalt zu geben und sie mit den satten Farben und knallenden Kontrasten zu füllen, die den Lomo-Look definieren.

Geh so nah du kannst auf deine Motive zu und die Naiad zaubert dir kristallklare Close-Ups.

Die Naiad Objektivhaube funktioniert gleichzeitig als Filtergewinde, um Schattierungen auszubalancieren und Streulicht zu verhindern.

Die neueste Frontlinse als Erweiterung für das Neptune Convertible Art Lens System, Naiad, ist ab sofort im Lomography ​Online Shop und den ​Gallery Stores ​weltweit erhältlich. Hol sie dir jetzt mit Objektivbasis​ für nur 699 EUR.

Das Neptune Convertible Art Lens System eröffnet unlimitierte stilistische Möglichkeiten für eine neue Generation von Fotografen. Lomography präsentiert voller Stolz den neuen Stern im System: Naiad. Diese 15mm Linse ist geschaffen für Entdecker mit Weitblick und katapultiert dich auf eine Reise durch außergewöhnliche Perspektiven. Bringe sie ganz einfach an deiner Objektivbasis an und tauche ein in die sensationellen Weiten ihrer 15mm Welt. Entworfen für Vollformat aber auch für Kameras mit ASP-C Sensoren verwendbar, ist die Naiad Linse jetzt mit Canon EF und Nikon Bajonetten im Lomography ​Online Shop​ und ​Gallery Stores​ weltweit erhältlich.

Mit einem 135° Blickwinkel voller knallenden, satten Farben

Als faszinierendes Beispiel der unglaublichen Möglichkeiten moderner Optik, ermöglicht die Panorama-Fähigkeit der Naiad Linse das Aufnehmen und Biegen von Licht. Gerade Linien scheinen sich daher zu krümmen und je weiter entfernt diese vom optischen Zentrum liegen, desto ausgeprägter die Konvex Verzerrung—ideal für Straßenszenen und ausgeprägte Portraits. Die Naiad füllt deine Bilder mit starken, satten Farben und knallenden Kontrasten, die den traditionellen Look von Lomography definiere. Die Naiad hält deine Momente in noch nie dagewesenen epischen Proportionen fest.

Gestochen scharfe Schnappschüsse aus nur 1cm Entfernung

Mit ihrer beeindruckenden Naheinstellungsgrenze von 1cm, lädt dich die Naiad ein, noch einen Schritt naher auf deine Motive zuzugehen, sie vom Hintergrund abzuheben und in den Vordergrund zu katapultieren. Experimentiere und verfeinere Portraits, hebe winzige Objekte hervor und blase Persönlichkeiten auf. Beobachte, wie sich der Vorder- vom Hintergrund löst, wahrend du mit der Welt um dich herum ins Detail gehst.

Perfektioniere deine Fotos mit fantastischen Filtern

Die Objektivhaube der Naiad Linse funktioniert gleichzeitig als Filtergewinde, damit du Schattierungen, sowie Streulicht kontrollieren kannst. Die Naiad Objektivhaube ist mit geradlinigen Filtern, mit einer maximalen Starke von 2mm, kompatibel und rotiert volle 360°, wodurch sie komplette kreative Freiheit garantiert. Kontrolliere die Menge des einfallenden Lichts mit einem Neutral Density Filter, hebe die Feinheiten des Himmels mithilfe des Neutral Density Graduated Filter hervor, und verwende orange und blaue Temperatur-Filter um deinen Fotos einen leichten sonnigen Glanz oder eine coole, kinematische Stimmung zu verleihen.

Ein erweiterbares System, das mit deiner Kreativität wächst

Das Neptune Convertible Art Lens System besteht aus drei austauschbaren Objektiven, die jeweils an die Objektivbasis angebracht, und mit ihren fixierten Brennweiten von 3.5/35mm für Thalassa, 2.8/50mm für Despina, oder 4/80mm für Proteus verwendet werden können. Und jetzt öffnet die Naiad mit ihrer fixierten Brennweite von 3.8/15mm ein weiteres Portal für noch stärkere Weitwinkel-Perspektiven. Ab sofort erhältlich im Lomography Online Shop​ ​und ​Gallery Stores​ weltweit.