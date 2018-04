Apple: Neuer Mac Pro verspätet sich +++ Canon: Kleinbild-Spiegellose könnte schon bald kommen +++ Fujifilm: Basisversion der GFX 50S geplant? +++ Leica: Neues SL-Zoom steht vor der Tür +++ Panasonic entwickelt wohl LX200 +++ Ricoh: Nachfolger der GR II und Pentax K-3 II in Arbeit +++ Sony: Kommt Alpha 7S III?

Apple wird den für dieses Jahr versprochenen neuen Mac Prowohl doch erst 2019 bringen. Das will Mathew Panzarino von Tec Chrunchin einem Gespräch mit Apple-Verantwortlichen erfahren haben. Der seit 2013 nahezu unverändert angebotene Profi-Mac ist inzwischen deutlich in die Jahre gekommen.

Dass Canon wohl schon bald ein spiegelloses Kleinbildsystem bringen könnte, haben jetzt Tamron-Manager gegenüber dpreview ausgeplaudert. „Canon und Nikon werden Kleinbild-Spiegellose bringen, möglicherweise schon in Kürze“ äußern sich dort die Tamron-Leute für japanische Verhältnisse ungewohnt offen.

Fujifilm plant wohlmöglich noch für dieses Jahr eine einfache Variante der Mittelformatkamera GFX 50S. Das will FujiAdict erfahren haben. Der Ableger soll demnach GFX 50R heißen und auf den beweglichen und abnehmbaren Sucher der GFX 50S verzichten. Stattdessen könnte die R-Variante im Messsuchergewand daher kommen, mit fix installiertem Sucher an der linken Kante, ähnlich der X-Pro2.

Leica könnte bereits in den nächsten Tagen das Zoomobjektiv Super Vario Elmar SL 16-35mm f/3.5-4.5 ASPH vorstellen. Das wollen dieGerüchteköche von Leica Rumorserfahren haben. Auch den Preis – er soll bei 5.000 bis 6.000 Dollar liegen.

Panasonic sieht offenbar noch Chancen für Edel-Kompakte. Jedenfalls haben führende Panasonic-Manager jetzt gegenüber dpreview in Aussichtgestellt, dass eine Nachfolgerin der LX100 kommen könnte. Auf einen Zeitpunkt für die möglicherweise LX200 getaufte Kamera wollte Panasonic sich nicht festlegen. Die Lumix LX100basiert auf einem Micro-Four-Thirds-Sensor mit 16 Megapixel, von dem sie allerdings nur 12 Megapixel nutzt.

Ricoh arbeitet derzeit an Nachfolgern der Edel-Kompakten GR II sowie der PentaxK-3 II. Das hat das Unternehmen gegenüber dpreviewbestätigt. Die GR IIist inzwischen drei Jahre alt, ihr APS-C-Sensor mit 16 Megapixel Auflösung gilt nicht mehr als zeitgemäß. Auch die DSLR K-3 II ist mittlerweile seit drei Jahren erhältlich.

Dass Sony bald eine Alpha 7S III vorstellen wird, steht für die meisten Gerüchteköche bereits fest. Nun wird eifrig spekuliert, was sie wohl Neues zu bieten haben wird. Sonyalpharumorswill etwa erfahren haben, dass die Alpha 7S III einen Mehrschichten-Sensor mit integrierten Pufferspeicher erhält – ähnlich wie der Sensor der Alpha 9 also. Außerdem soll dritte Generation der Alpha 7S eine hohe ISO-Empfindlichkeit bieten sowie einen verbesserten Autofokus. Aha!