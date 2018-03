NEU: Hensel Turntable 360°

Der präzise Drehtisch für professionelle Produktaufnahmen

Hochwertige 360°-Produktaufnahmen gewinnen immer mehr an Bedeutung. Für Webshops, in der Industrie, bei Museen und Auktionshäusern, Versicherungen und in vielen weiteren Anwendungsbereichen helfen Sie dabei, die Eigenschaften der Produkte bzw. Objekte bereits auf der Website optimal zu präsentieren. Hierbei werden die Anforderungen an die Produktionsgeschwindigkeit, die Zuverlässigkeit und die Ausbaufähigkeit dieser Systeme immer größer.

Hensel bietet ab sofort einen besonders stabilen und zuverlässigen Drehtisch an, der auch höchste Ansprüche erfüllt. Dieser Hensel Turntable 360° wird unter Verwendung bester Materialen sowie hochwertiger Komponenten gefertigt und ist bis max. 120 kg belastbar. Somit eignet er sich für eine Vielzahl von Anwendungen – von kleinen Schmuckstücken bis hin zu 360°-Aufnahmen ganzer Personen z.B. für Fotos von Kleidungsstücken.

Die Ansteuerung des Hensel Turntable 360° erfolgt mittels WiFi oder USB-Kabel über eine App, die für alle aktuellen Betriebssysteme verfügbar ist. Die verwendete Kamera wird direkt am Hensel Turntable 360° angeschlossen und automatisch ausgelöst. Dabei ist im Lieferumfang ein Kabel enthalten, welches der Kunde bei Bestellung passend zu seiner Kamera auswählt. Somit handelt es um eine echte Stand-Alone Lösung, die nicht auf die Einbindung in ein bestehendes System angewiesen ist.

Besonders in Verbindung mit den schnellen Hensel Expert D Kompaktblitzgeräten, die sich zudem durch eine hohe Leistungs- und Farbtemperaturstabilität auszeichnen, können auch weniger erfahrene Anwender mit dem Hensel Turntable 360° unkompliziert und effizient erstklassige Rundumansichten verschiedenster Motive anfertigen.

Der Hensel Turntable 360° ist ab sofort zu einem Preis von 3.198,00 € (unverb. Preisempfehlung exkl. MwSt., 3.805,62 € inkl. 19% MwSt.) lieferbar. Weitere Informationen und Bezugsadressen unter www.hensel.de.