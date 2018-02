Mit der EOS M50 präsentiert Canon heute eine gut ausgestattete Spiegellose zum attraktiven Preis. 24 Megapixel Foto- und 4K-Videoauflösung, maximal ISO 51.200, 10 Bilder/Sekunde Serienbildrate, ein um 180 Grad klappbarer Touchscreen, „Dual Pixel“-Phasen-AF mit 143 Messfelder und ein schneller „Digic 8“-Bildprozessor sind einige der Eckdaten, mit der die EOS M50 punkten möchten. Und mit einem Einstandspreis von rund 580 Euro.

Mit der EOS M50 legt sich Canon ganz schön ins Zeug. Ich hatte die kleine Spiegellose bereits in der Hand, und sie hat mir gut gefallen. Auch weil Canon den Preis mit ca. 580 Euro angesichts der Gebotenen erfreulich schmal hält. Einzig der elektronische Sucher könnte für meinen Geschmack großzügiger ausfallen, schön scharf und detailreich ist er aber allemal.

Die EOS M50 führt einige Neuerungen bei Canons Spiegellosen ein. So filmt sie etwa in 4K, bei Bedarf lassen sich 8-Megapixel-Fotos direkt in der Kamera aus dem Videostream extrahieren. Außerdem bringt Canon mit der EOS M50 ein neues RAW-Format , das die Daten komprimiert und so 30 bis 40 Prozent Speicherplatz einspart. Video-Blogger (Vlogger) wird freuen, dass sie das Display um 180 Grad nach vorne klappen können und so gleich einen Kontrollmonitor bei Aufnahmen von sich selber erhalten.

Canon wird die EOS M50 in Weiß und Schwarz anbieten. Ohne Objektiv soll sie ca. 580 Euro kosten, im Kit mit dem EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM rund 700 Euro.

Detaillierte technische Daten und weitere Bilder von EOS M50 reichen wir im Laufe des Tages nach.

Pressemitteilung der Canon Deutschland GmbH: