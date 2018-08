Apple unterstützt mit dem Update auf macOS 10.13.6 die RAW-Dateien einer Reihe neuer Kameras direkt im Betriebssystem. Dazu gehören etwa die Fujifilm X-H1, die Olympus PEN E-PL9 sowie über zehn Modelle von Panasonic.

Apple selbst macht kein großes Aufheben davon, dass macOS 10.13.6 neu die RAW-Dateien von über einem Dutzend weiterer Kameras lesen kann. Der Vergleich der aktuell von Apple veröffentlichten Liste der unterstützen Kameramodelle mit der Vorgängerversion, zeigt jedoch, welche Modelle neu hinzugekommen sind (wie Mac Gadget herausgefunden hat):

Fujifilm X-H1

Olympus PEN E-PL9

Panasonic LUMIX DC-GF10

Panasonic LUMIX DC-GF90

Panasonic LUMIX DC-GX7MK3

Panasonic LUMIX DC-GX9

Panasonic LUMIX DC-TX2

Panasonic LUMIX DC-TZ200

Panasonic LUMIX DC-TZ202

Panasonic LUMIX DC-TZ220

Panasonic LUMIX DC-ZS200

Panasonic LUMIX DC-ZS220

Panasonic LUMIX DMC-GM1S

Eine Reihe von Bildbearbeitungsprogrammen greifen der Einfachheit halber direkt auf den RAW-Konverter von macOS zu und können so auf einen eigenen RAW-Konverter verzichten. Dazu gehört natürlich auch Apple Photos. Allerdings reagiert Apple stets recht gemütlich und nimmt neue Modelle erst nach längerer Zeit mit in die Liste der unterstützen Kameras auf – so etwa die Fujifilm X-H1, die inzwischen seit einem halben Jahr erhältlich ist.