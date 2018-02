Tamron gibt heute offiziell die Entwicklung eines lichtstarken Standardzooms für für spiegellose Kleinbildkameras bekannt. Das 28-75mm F/2.8 Di III RXD soll offenbar nicht nur mit Anschlüssen für Sony E-Mount kommen, sondern möglicherweise auch mit dem Bajonett des künftigen spiegellosen Systems von Nikon. Der Marktstart ist für Mitte 2018 geplant, detaillierte technische Informationen und eine Preisempfehlung gibt es noch nicht.

Dass Tamron in seiner Pressemitteilung zum kommenden 28-75mm F/2.8 Di III RXD kein Wort über den Kamera-Anschluss verliert, ist schon bemerkenswert. Stattdessen ist nur ganz allgemein von einem Objektiv „für kompakte Systemkameras mit Kleinbildformat-Sensor“. Derzeit gibt es nur ein derartiges System, das von Sony. Wozu also diese zurückhaltende Formulierung? Vielleicht, weil das Objektiv auch für noch in diesem Jahr erwartete spiegellose Kleinbildsystem von Nikon kommen wird?

Pressemitteilung der TAMRON Europe GmbH: