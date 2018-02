Leistungsstark und vielseitig – die spiegellose Systemkamera FUJIFILM X-H1 für professionelle Fotografen und Videofilmer

Kleve, 15. Februar 2018. Professionelle Bildqualität, robustes Gehäuse und fortschrittliche Videofunktionalität – mit der spiegellosen Systemkamera FUJIFILM X-H1 erweitert FUJIFILM seine vielfach ausgezeichnete X Serie um das bislang leistungsstärkste Modell. Es bietet eine Reihe von Funktionen, die speziell auf die besonderen Bedürfnisse von professionellen Fotografen und Videofilmern zugeschnitten sind.

Die X-H1 verfügt über ein neu entwickeltes, äußerst robustes Gehäuse und hat als erstes Modell der X Serie eine integrierte 5-Achsen-Bildstabilisierung (IBIS), die in Kombination mit FUJINON XF Objektiven bis zu 5,5 Stufen*1 längere Belichtungs-zeiten erlaubt. Außerdem verfügt sie über einen Flimmerreduzierungsmodus, der auch bei schwierigen Lichtbedingungen verlässliche Belichtungsmessergebnisse garantiert und dadurch beispielsweise die Qualität von Hallensportaufnahmen wesentlich verbessert.

Die Kamera passt perfekt zu den neuen professionellen FUJINON Cine-Objektiven MKX18-55mmT2.9 und MKX50-135mm T2.9 für das X Bajonett, die beide für Mai 2018 angekündigt sind. Außerdem ist sie selbstverständlich kompatibel zu allen bestehenden Objektiven der XF und XC Serie, welche bis Ende des Jahres noch um das lichtstarke Teleobjektiv XF200mmF2 R LM OIS WR und das Ultra-Weitwinkel-Zoomobjektiv XF8-16mmF 2.8 R WR erweitert wird.

Die FUJIFILM X-H1 wird ab März 2018 im Handel verfügbar sein.

Das interne Bildstabilisierungssystem (IBIS), das erstmals in einer Kamera der X Serie zum Einsatz kommt, verfügt über drei axiale Beschleunigungssensoren, drei axiale Gyrosensoren und einen sehr leistungsfähigen Dual-Prozessor, der auf Basis der gemessenen Daten rund 10.000 Berechnungen pro Sekunde durchführt. In Kombination mit dem effektiven Kompensationsmechanismus wird eine besonders präzise Bildstabilisierung und damit eine kompromisslose Bildqualität erreicht.

Die 5-Achsen-Bildstabilisierung ist mit allen XF- und XC-Objektiven möglich. Dabei ist auch mit Objektiven ohne eigenen optischen Bildstabilisator eine Stabilisierung von bis zu 5,5 EV-Stufen*1 möglich. Mit den bereits verfügbaren XF Objektiven wird bis auf wenige Ausnahmen eine Stabilisierung von mehr als 5 EV-Stufen erreicht*2.

Ermöglicht wird diese Leistung durch den Einsatz modernster Produktionstechnologien. So werden die einzelnen Komponenten der Bildstabilisierungseinheit mithilfe einer Lasermessung positioniert, wodurch ein doppelt so hoher Präzisionsgrad erreicht wird wie bei herkömmlichen Fertigungsverfahren. Im Rahmen der Inspektion und Justierung jeder einzelnen Kamera wird sichergestellt, dass der Sensor wie bei X Serie-Modellen ohne integrierte Bildstabilisierung absolut parallel zur Bildebene ausgerichtet ist.

Vibrationsfreier Verschluss

Der Verschluss basiert auf einem Federmechanismus, der feinste Vibrationen im Inneren des Gehäuses minimiert. Mit dem elektronischen ersten Verschlussvorhang und dem komplett elektronischen Verschluss lassen sich Vibrationseffekte praktisch vollständig ausschließen.

Herausragende Bildqualität

Die X-H1 verfügt über einen 24,3 Megapixel X-Trans CMOS III Sensor*3 ohne Tiefpassfilter und einen leistungsstarken X-Prozessor Pro. Die gleiche Kombination kommt bereits in den international vielfach ausgezeichneten professionellen X Serie-Modellen X-Pro2 und X-T2 zum Einsatz. In Verbindung mit den hochwertigen FUJINON Objektiven und der über 80-jährigen Erfahrung FUJIFILMs in der Farb-reproduktion, können mit der X-H1 herausragende Bilder produziert werden. Selbst feinste Details der Textur von Objekten werden mit hoher plastischer Anmutung wiedergegeben, wodurch die einzigartige Atmosphäre einer Szene auf besondere Weise festgehalten wird.

Robustes Gehäuse

Das Gehäuse der X-H1 besteht aus einer stabilen Magnesiumlegierung, die um 25 Prozent dicker ist als bei der X-T2. Obwohl die Kamera damit deutlich robuster und stabiler ist, fällt das Gehäuse durch eine neue Befestigung des Bajonettrings insgesamt kompakt und leicht aus. Die X-H1 ist staub- und spritzwassergeschützt und auch bei kalten Temperaturen bis minus 10° Celsius voll funktionstüchtig. Die äußere Beschichtung besitzt aufgrund größerer Partikel eine Oberflächenhärte von 8H und ist damit besonders unempfindlich gegen Kratzer.

Sucher und LCD

Der elektronische Sucher mit einer Auflösung von 3,69 Millionen Bildpunkten und einer 0,75-fachen Vergrößerung bietet eine führende Leistung im Segment der spiegellosen Systemkameras. Aufgrund der ultrakurzen Reaktionszeit von nur 0,005 Sekunden und einer schnellen Bildwiederholrate von 100 Bildern pro Sekunde werden Bewegungen im Sucherbild außergewöhnlich flüssig wiedergegeben. Selbst bei dynamischen Motiven kann der Fotograf den Bildausschnitt sehr präzise be-stimmen und das Bild exakt nach seinen Vorstellungen komponieren.

Das 7,6 cm (3 Zoll) große Touchscreen-LCD auf der Rückseite lässt sich in drei Richtungen klappen und schwenken. Es verfügt über 1,04 Millionen Bildpunkte. Wie bereits bei der spiegellosen Mittelformatkamera GFX 50S sind die wichtigsten Aufnahmeparameter auch bei der X-H1 zusätzlich auf einem 3,25 cm (1,28 Zoll) großen Schulterdisplay jederzeit gut ablesbar.

Optimierte Bedienbarkeit

Auf Anregung von professionellen Fotografen wurde das Bedienkonzept der X-H1 im Vergleich zu anderen Modellen der X Serie an insgesamt 19 Punkten optimiert. So liegt die Kamera beispielsweise aufgrund des größeren Griffs jetzt noch besser in der Hand.

Die X-H1 löst extrem leise aus, womit sie ideal für Situationen ist, in denen absolute Ruhe erforderlich ist, wie beispielsweise bei der Aufnahme von Wildtieren, bei Konzerten oder bei Hochzeiten.

Darüber hinaus wurden die Tasten auf der Rückseite der Kamera vergrößert und die Griffigkeit der Einstellräder verbessert. Auf der Rückseite gibt es eine neue AF-ON-Taste, über die der Autofokus per Daumen losgelöst vom Auslöser aktiviert werden kann. Mithilfe des Fokus-Hebels lässt sich der Fokuspunkt sehr komfortabel und schnell auf die gewünschte Position bewegen.

Vielfältige Videofunktionen

Die X-H1 ist das ideale Werkzeug für Multimedia-Produktionen, die heute in vielen Bereichen standardmäßig gefordert sind. Ihre Videofunktion verfügt über insgesamt 20 Funktions- und Leistungsverbesserungen und ist damit ideal für professionelle Filmaufnahmen.

Als erste Kamera der X Serie bietet sie die ETERNA-Filmsimulation, deren subtile Farbwiedergabe und detailreiche Tiefen dem Anwender in der Nachbearbeitung viele kreative Freiheiten eröffnet. Für eine optimale Bildqualität lassen sich Videos darüber hinaus mit einer hohen Bitrate von 200 MBit/s aufzeichnen.

Ferner bietet die Kamera die Cinema 4K-Aufnahme im Format 17:9, DCI 4K-Aufnahme 4.096 x 2.160, die Full HD-Aufnahme mit 120 Bildern pro Sekunde (fps) für flüssige Zeitlupen (2x, 4x, 5x), die F-log*4- und Timecode-Aufzeichnung sowie die 4K F-Log-Aufnahme direkt auf SD-Karte, einen 400% Dynamikbereich (ca. 12 Blendenstufen) und ein integriertes Mikrofon mit hoher Klangqualität (24 Bit / 48 kHz).

Flimmerreduzierungsmodus

Das für das menschliche Auge praktisch nicht wahrnehmbare Flimmern von Kunst-licht, zum Beispiel in einer Sporthalle, kann das Ergebnis der Belichtungsmessung verfälschen. Um diesen Effekt zu vermeiden, besitzt die X-H1 einen Flimmerreduzierungsmodus, der auch bei schwierigen Lichtbedingungen verlässliche Belichtungsmessergebnisse garantiert.

Verbesserter AF-Algorithmus

Der Autofokus der X-H1 verfügt über einen verbesserten Algorithmus, der die Genauigkeit und Geschwindigkeit der Scharfstellung in Situationen mit wenig Licht deutlich verbessert. So wurde die Empfindlichkeit des Phasendetektions-AF um ca. 1,5 Blendenstufen von 0,5 LW auf -1,0 LW verbessert, sodass sich dieser nun auch mit Objektiven mit Offenblende bis F11 nutzen lässt, beispielsweise dem XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR mit Telekonverter XF2X TC WR.

Auch Motive mit fein detaillierten Oberflächenstrukturen (z. B. Gefieder oder Fell), die vom Phasendetektions-AF bislang nicht optimal erfasst werden konnten, lassen sich jetzt schnell und präzise fokussieren.

Darüber hinaus wurde die Leistung des kontinuierlichen Autofokus (AF-C) beim Zoomen erheblich verbessert, was unter anderem in Situationen vorteilhaft ist, in den sich das Hauptmotiv unvorhersehbar bewegt (z. B. Sportaufnahmen).

Optionales Zubehör (separat erhältlich)

Hochformat-Batteriegriff VPB-XH1

Mit dem exklusiv für die FUJIFILM X-H1 entwickelten Batteriegriff lässt sich die Leistung der Kamera maximieren. Er lässt sich, zusätzlich zur Batterie in der Kamera, mit zwei weiteren Batterien bestücken, sodass bis zu 900 Aufnahmen möglich sind. Im Boost-Modus werden die Serienbildgeschwindigkeit, die Bildrate und die Reaktionszeit der Kamera beschleunigt sowie die minimale Blackout-Zeit weiter verkürzt. Bei 4K-Filmaufnahmen mit Batteriegriff verlängert sich die maximale Aufnahmedauer auf rund 30 Minuten.

Der Batteriegriff ist staub- und spritzwassergeschützt und bei bis zu -10° Celsius ein-satzbereit. Die Bedienelemente umfassen den Auslöser, den Fokus-Hebel, die AE-L-Taste, die AF-ON-Taste, das Einstellrad, die Q-Taste und die Fn-Taste. Damit lässt sich die Kamera auch in Hochformatstellung sehr komfortabel bedienen.

Der VPB-XH1 verfügt über eine Kopfhörerbuchse, mit der der Ton während der Videoaufnahme überwacht werden kann. Zudem gibt es einen Anschluss für das mitgelieferte Netzteil (AC-9VS), mit dem sich die beiden Akkus im Griff innerhalb von ca. 2 Stunden wieder aufladen lassen.

Augenmuschel EC-XH-W

Diese große Augenmuschel für die Kameras der X Serie und GFX Serie deckt den Bereich um das Auge vollständig ab. Der Einfall von Lichtstrahlen wird so effektiv unterbunden und der Fotograf kann das Motiv auch über einen längeren Zeitraum konzentriert beobachten. Die Augenmuschel lässt sich in 90°-Schritten drehen, sodass sie sowohl für das linke oder das rechte Auge als auch für Hochformataufnahmen angepasst werden kann. Eine antistatische Beschichtung verhindert das Anhaften von Staub und Schmutz.

*1 In Kombination mit dem XF35mmF1.4.

*2 Ausnahmen: XF10-24mmF4 R OIS, XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS, XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS

*3 X-Trans ist eine Marke oder eingetragene Marke von FUJIFILM. Der X-Trans CMOS III-Sensor verwendet eine einzigartige Pixelanordnung, um das Auftreten von Moirés und Falschfarben auch ohne optischen Tiefpassfilter zu reduzieren.

*4 Der Farbraum ist gemäß ITU-R BT.2020 definiert.

Die wesentlichen Merkmale der FUJIFILM X-H1:

24,3 Megapixel APS-C X-Trans CMOS III Sensor

X Prozessor Pro

Integrierte 5-Achsen-Bildstabilisierung (IBIS)

Vibrationsfreier Verschluss

Professionelle Videofunktionen (u.a. Cinema 4K)

Großer elektronischer Sucher mit 3,69 Millionen Pixeln

Klapp- und schwenkbares 7,6 cm (3 Zoll) Touchscreen-LCD mit 1,04 Millionen Pixeln

3,25 cm (1,8 Zoll) Schulterdisplay

Besonders robustes Gehäuse Spritzwasser- und staubgeschützt Kälteresistent bis minus 10 Grad

Verbesserter AF-Algorithmus

Dual-Speicherkartenslot

Wi-Fi-Funktion

Filmsimulationsmodi (inkl. ETERNA)

Kreative Filtereffekte

FUJIFILM X-H1

UVP: 1.899,- Euro

Verfügbar: ab März 2018

Farbe: Schwarz

FUJIFILM X-H1 + VBP-XH1

UVP: 2.199,- Euro

Verfügbar: ab März 2018

Farbe: Schwarz

FUJIFILM X-H1 + FUJINON XF16-55mmF2.8 R LM WR

UVP: 2.898,- Euro

Verfügbar: ab März 2018

Farbe: Schwarz

FUJIFILM X-H1 + VPB-XH1 + FUJINON XF16-55mmF2.8 R LM WR

UVP: 3.198,- Euro

Verfügbar: ab März 2018

Farbe: Schwarz