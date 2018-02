Extremes Glas für extreme Einsatzbedingungen: Die neuen Rundfilter aus Gorilla Glas von Rollei

Speziell konzipierte Filterreihe Extremium für den Outdoor-Einsatz

Norderstedt, 1. Februar 2018 – Nach den Rollei Reckteckfiltern aus Gorilla Glas sind nun auch Rundfilter aus Gorilla Glas von Rollei erhältlich. Dank der einzigartigen Glastechnologie sind die Filter extrem robust und halten selbst widrigen Umwelteinflüssen stand. Durch das Luminance Coating bleiben Farbtreue und Lichtdurchlässigkeit im vollen Maße erhalten. Die neuen Rundfilter sind in den Ausführungen Premium und Extremium verfügbar, wobei letztere durch einen stabilen Titanring als Filterrahmen für extreme Außentemperaturen entwickelt wurden. Beide Ausführungen umfassen jeweils einen Polfilter (CPL-Filter), einen UV-Filter und drei ND-Filter.

Alle neuen Rundfilter sind in den Durchmessern zwischen 49 und 82 mm erhältlich.

Gorilla®* Glas zählt zu den widerstandsfähigsten Glasarten der Welt und ist bis zu dreimal so kratzfest wie herkömmliches Glas. Es eignet sich hervorragend für Fotofilter, da es besonders lichtdurchlässig ist und optische Verzerrungen verhindert. Dank der hohen Kratzfestigkeit und der wasser- und ölabweisenden Beschichtung durch das Luminance Coating lassen sich die Gläser leicht reinigen. Das eigens von Rollei-Experten in Deutschland entwickelte Luminance Coating gewährleistet höchste Farbtreue bei den Filtern. Auch Reflexionen werden durch die spezielle Beschichtung verhindert. Diese Qualitätsmerkmale bietet Rollei nun nicht nur in Form seiner Rechteckfilter an, sondern jetzt auch als Rundfilter der Linien Premium und Extremium.

Die Extremium Filterreihe ist dank des hochwertigen Titanrings extrem formstabil und hält selbst großen Temperaturschwankungen stand. Damit eignen sich die Rollei Extremium Rundfilter ideal für den Outoor-Einsatz. Gerade weil sich das Material weder stark ausdehnt noch zusammenzieht, können die Filter auch jederzeit nach großen Temperaturwechseln an- und abgeschraubt werden.

Für alle Naturfreunde sind Polarisationsfilter (Polfilter) der Linie Premium und Extremium die erste Wahl. Sie erzeugen besonders intensive Farben bei blauem Himmel und in der Pflanzenwelt. Polfilter unterdrücken unerwünschte Spiegelungen auf nicht metallischen Oberflächen und ermöglichen es, durch spiegelnde Glasscheiben und reflektierende Wasseroberflächen hindurch „blicken“ zu können. Das Rollei Luminance Coating und das Gorilla Glas garantieren hier höchste Bildqualität.

Dies gilt auch für die Rollei Rundfilter Premium und Extremium UV-Filter, die die UV-Einstrahlung in das Objektiv blockieren. Wer Himmelsaufnahmen erstellen und dabei direkt in die Sonne fotografieren möchte, für den sind diese UV-Filter das perfekte Utensil, um Beeinträchtigungen des Bildergebnisses zu vermeiden. Zudem wird das Objektiv durch UV-Filter gegen Kratzer und Verschmutzungen geschützt.

Die Rollei Rundfilter Premium und Extremium gibt es auch als ND-Filter (Neutraldichtefilter). Mithilfe dieses Filtertyps wird eine gezielte und gleichmäßige Abdunkelung des Bildes erreicht. Dazu sind die Filter homogen neutralgrau eingefärbt, sodass die Farbwiedergabe nicht verfälscht wird. Der ND-Filter verdunkelt das Motiv – je nach Ausführung – um mehrere Lichtwerte und steuert so die Lichteinwirkung auf Ihr Motiv. Häufige Einsätze für ND-Filter sind beispielsweise Aufnahmen von Wischeffekten oder von fließenden Gewässern bei Tageslicht. Je nach vorherrschenden Lichtverhältnissen und der gewünschten Blende kommen ND-Filter mit unterschiedlichen Abdunkelungen zum Einsatz. Sowohl der Rollei Extremium, als auch der Rollei Premium Rundfilter ND sind in drei verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlichen Stopps verfügbar: 3 Stopps (ND8), 6 Stopps (ND64) und 10 Stopps (ND1000).

Je nach Filtergröße sind die Rollei Extremium Rundfilter ab 69,99 €, die Rollei Premium Rundfilter ab 29,99 € erhältlich.

Alle Rollei Rundfilter sind „Engineered & Quality Controlled in Germany“. Rollei hat spezielle und enge Mess- sowie Kontrollvorgaben definiert, nach denen die Beschaffenheit der Filter geprüft wird, um eine sehr hohe Qualität der Rundfilter zu gewährleisten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rollei.de/rundfilter