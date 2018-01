Das hat Adobe nicht vorgesehen: Dass man Lightroom-Vorgaben auch in Camera Raw, den Raw-Konverter von Photoshop, verwenden kann. Diese Lücke füllt das kleine Programm Preset Brewery, noch dazu per Drag and Drop. Schade, dass es die clevere App derzeit nur für Macs mit macOS 10.10 oder höher gibt.

Technisch gesehen funktioniert Preset Brewery ganz einfach: Die kleine App konvertiert lrtemplate-Dateien von Lightroom in das XML-Format, das Camera Raw, der Raw-Konverter von Photoshop, verwendet. Da sich Camera Raw in Photoshop als Filter oder als Smart-Filter verwenden lässt, kann man so Lightroom-Einstellungen direkt auf eine in Photoshop geöffnete Datei anwenden.

Derzeit gibt es Preset Brewery allerdings nur als App für Macs mit macOS 10.10 (Yosemite) oder höher. Preset Brewery kostet 7,90 US-Dollar und kann direkt beim Anbieter bezogen werden.