Von Rollei kommt mit der SI 360 Grad Kamera eine Rundumkamera, deren Konzept an die Ricoh Theta erinnert: Ein stabförmiges Gehäuse, das zwei gegenüberliegende Kamereinheiten beherbergt. Dabei will die SI 360 Grad Kamera nicht mit einer üppigen Ausstattung punkten, sondern mit ihrem Preis überzeugen. Sie kostet gerade einmal rund 110 Euro – ideal also für alle, die das mit der Rundumfotografie erst einmal ausprobieren möchten.

Pressemitteilung der Rollei GmbH & Co. KG: