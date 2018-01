Neues Travegon 50mm f2.5 erblickt durch Kickstarter das Licht Welt

Als Hommage an die altehrwürdige A. Schacht veröffentlichen Top-Spezialisten aus der optischen Industrie modernes 50mm Objektiv für spiegellose Vollformatkameras.

Das neue Travegon 50 mm wurde mit dem Ziel konfiguriert, kompromisslose Qualität zu bieten. Dabei standen Auflösung, Kontrast und Farbwiedergabe im Fokus der Arbeit.

Die Fertigungs- und Qualitätsmanagementspezialisten Ivo Pavlik und Michael Schröder, die schon lange in der optischen Industrie erfolgreich sind, waren beide u.a. an der Fertigung von Cine-Objektiven beteiligt. In diesem Projekt haben sie neben den Qualitätsaspekten, großen Wert auf ein gutes Preisleistungsverhältnis gelegt.

„Das Travegon 50 sollte ein richtiges Arbeitstier werden. Das ist uns gelungen: Kompaktes und leichtes Design, hervorragende optische Eigenschaften gepaart mit einer universellen Brennweite. Bei 12 Blendenlamellen und einer Offenblende von 2.5 bietet das Objektiv auch viele kreative Gestaltungsmöglichkeiten“, sagt Ivo Pavlik.

Das Travegon 50 f2.5 soll nur den Anfang einer manuellen Objektivserie markieren, die von 30mm bis 135 mm jedem Fotografen solides Handwerkszeug in unterschiedlichen Brennweiten liefern soll.

Alle Objektive sollen in Bad Kreuznach gefertigt werden, wobei sich beschaffungsseitig internationaler Zulieferer bedient wird.

Technische Daten