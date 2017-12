Akvis MakeUp 5.0: Das perfekte Selfie in einem Mausklick!

14. Dezember 2017 — AKVIS kündigt MakeUp 5.0 an, eine intelligente Software zur Porträtverbesserung. Die Version 5.0 bietet den brandneuen Bearbeitungsalgorithmus, der wesentlich bessere Ergebnisse liefert. Außerdem stellt die neue Version neue einsatzbereite Presets, den verbesserten Vignette-Effekt, das Freistellen-Tool, einige Schnittstellenänderungen und weitere Verbesserungen zur Verfügung.

AKVIS MakeUp ist eine automatische Retusche-Software für Portraitaufnahmen.

Im Zeitalter von Smartphones und Selfie-Sticks können wir nicht umhin, Tausende von Fotos zu machen, um alle Momente, die so schnell vorbei sind, einzufangen. AKVIS MakeUp lässt Ihre Portraitfotografien bemerkenswert und einzigartig aussehen. Die Ergebnisse sind vergleichbar mit der Retusche eines professionellen Fotografen: glatte, strahlende Haut ohne Anzeichen von Falten oder Unreinheiten. Zusätzlich hellt das Programm Zähne auf und beseitigt den Rote-Augen-Effekt. Lassen Sie Ihre Fotos so perfekt wie in einem Hochglanzmagazin aussehen!

Die Version 5.0 bietet den brandneuen Bearbeitungsalgorithmus, der die Haut glättet und ihr einen strahlenden Teint verleiht, ohne das Gesicht plastisch und unnatürlich aussehen zu lassen.

Die Software bietet die aktualisierte Sammlung von integrierten Presets, die von professionellen Künstlern erstellt wurden.

Mit der neuen Position-Einstellung können Sie die Position der Vignette anpassen.

Das Freistellungswerkzeug wurde hinzugefügt. Sie können das Bild auf eine gewünschte Größe reduzieren und unerwünschte Teile entfernen, ohne das Programm zu verlassen.

Außerdem bietet die neue Version volle Kompatibilität mit Photoshop CS 2018, das neue Graue Schnittstellenthema, Unterstützung für neue RAW-Dateien und einige andere Verbesserungen und Fehlerbehebungen.

Laden Sie AKVIS MakeUp 5.0 herunter und testen Sie alle Funktionen der Software während der 10-tägigen Probezeit.

Die Software läuft unter Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 sowie unter Mac OS X 10.7-10.11 und macOS 10.12-10.13. Das Produkt gibt es in zwei Versionen: als eigenständige Anwendung (Standalone-Programm) und als Plugin für AliveColors, Photoshop und andere Bildbearbeitungsprogramme.

Die Home-Lizenz von AKVIS MakeUp kostet € 35 (ohne MwSt.). Die Funktionalität des Programms hängt vom Lizenztyp ab. Besuchen Sie akvis.com für weitere Details über Lizenztypen und Preise.

Die Aktualisierung ist kostenlos für diejenigen Benutzer, die MakeUp binnen des letzten Jahres erworben haben. Die Benutzer, deren Lizenz für das kostenlose Update nicht gültig ist, können auf MakeUp 5.0 für nur 14,00€ (ohne MwSt.) aktualisieren.

Mehr Informationen: akvis.com/de/makeup/index.php

Was gibt’s Neues: akvis.com/de/makeup/whats-new.php

Herunterladen: akvis.com/de/makeup/download-retouch-portrait.php