Sony hat für sein erst kürzlich vorgestelltes Verwaltungs- und Bearbeitungsprogramm Imaging Edge ein erstes Update veröffentlicht. Außerdem gibt es eine neue Firmware für die Alpha 7R III und das Objektiv FE 70–200 mm F2,8 GM OSS.

Mit der jetzt veröffentlichten Version 1.0.01 von Imaging Edge behebt Sony eine Reihe kleinerer Fehler im RAW-Konverter. Etwa der, dass beim Entwickeln gelegentlich ein schwarzer Punkt in der Bildmitte entstehen konnte oder beim Export Linien im Bild auftreten konnten. Außerdem konnte es passieren, dass Imaging Edge in JPG-Dateien, die mit der Alpha 9 oder Alpha 7R III aufgezeichnet wurden, die Datumsangaben in den EXIF-Daten unterschlug.

Download Imaging Edge (Remote/Viewer/Edit) Version 1.0.01

Ebenfalls neu ist Firmware 1.01 für die Alpha 7R III. Sie behebt ein Problem mit dem Befehl „Dateinamen angeben“, der in einigen Fällen nicht korrekt arbeitete. Außerdem verbessert sie die Gesamtstabilität der Kamera.

Installationshinweise und Download der Firmware 1.01 für die Alpha 7R III für Mac und Windows.

Zu guter Letzt gibt es auch für das Objektiv FE 70–200 mm F2.8 GM OSS eine neue Firmware. Version 0.5 verbessert laut Sony die Genauigkeit des Kontrast-AF bei Aufnahmen mit kleiner Blende.

Installationshinweise und Download der Firmware 0.5 für die Alpha 7R III für das Objektiv FE 70–200 mm F2.8 GM OSS für Mac und Windows.