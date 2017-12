iMac Pro, der leistungsstärkste Mac aller Zeiten ist ab heute erhältlich

Cupertino, Kalifornien – Apple hat heute iMac Pro veröffentlicht, eine völlig neue Produktlinie, die für professionelle Anwender entwickelt wurde, die das All-in-One Design des iMac lieben und eine Leistung auf Workstation-Niveau benötigen. Mit Xeon-Prozessoren mit bis zu 18 Kernen, bis zu 22 Teraflops Grafikleistung und einem brillanten 27″ Retina 5K Display ist iMac Pro der schnellste und leistungsstärkste Mac aller Zeiten. iMac Pro liefert unglaubliche Rechenleistung für Echtzeit-3D-Rendering, immersive VR, intensive Entwickler-Workflows, High-Megapixel-Fotografie, komplexe Simulationen, riesige Audio-Projekte und Echtzeit-Videobearbeitung in 4K und 8K.

„iMac Pro kombiniert das unglaubliche Design des iMac mit der leistungsstärksten Workstation-Architektur, die wir je gebaut haben“, sagt John Ternus, Vice President Hardware Engineering von Apple. „iMac ist der beliebteste Desktop für unsere Profi-Anwender aufgrund seines erstaunlichen Displays und seines eleganten Designs. Deshalb haben wir ihn komplett überarbeitet, um eine Leistung liefern zu können, die weit über das hinausgeht, was man bei einem All-In-One Rechner für möglich gehalten hatte.

Leistung auf Workstation-Niveau in einem iMac-Design

Mit Prozessoren der nächsten Generation, einem atemberaubenden Retina 5K Display, der leistungsstärksten Grafik, die es je in einem Mac gab, superschnellem Speicher und fortschrittlicher I/O, wurde der iMac Pro für die anspruchsvollsten Pro-Workflows entwickelt und ist das erste All-in-One Gerät, das von Grund auf für echte Leistung auf Workstation-Niveau entwickelt wurde. Mit einem völlig neuen Wärmemanagement bietet iMac Pro bis zu 80 Prozent mehr Kühlleistung im gleichen erstaunlich leisen, dünnen und nahtlosen Aluminium- und Glasgehäuse, das die Kunden kennen und lieben.

iMac Pro ist am Rand immer noch nur 5mm dünn und kommt in einem atemberaubenden, neuen Finish in Space Grau mit dazu passenden Magic Keyboard, Magic Mouse und einem optionalen Magic Trackpad. Das beste Mac Display aller Zeiten mit 500 Nits Helligkeit, einem großen P3-Farbraum und Unterstützung für eine Milliarde Farben liefert ein noch lebendigeres und lebensechteres Bilderlebnis. iMac Pro verfügt außerdem über vier Mikrofone mit Beamforming-Technologie, eine neue 1080p FaceTime HD Kamera mit verbesserter Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen und neue Lautsprecher, die bis zu 50 Prozent lauter sind.

Die fortschrittlichste Grafik, die es je in einem Mac gab

Mit einem Rechenkern der nächsten Generation und bis zu 16 GB On-Pack-High Bandwidth Memory (HBM2) bietet der iMac Pro mit der Vega GPU bis zu 11 TeraFLOPS Rechenleistung mit einfacher Präzision für Echtzeit-3D-Rendering und VR mit hoher Bildrate. Und für halbgenaue Präzisionsberechnungen, ideal für maschinelles Lernen, liefert iMac Pro eine Leistung von bis zu unglaublichen 22 TeraFLOPS.

iMac Pro unterstützt außerdem bis zu 4 TB SSD und bis zu 128 GB ECC-Speicher und mit vier Thunderbolt 3 Ports können bis zu zwei Hochleistungs-RAID-Arrays und zwei 5K-Displays gleichzeitig angeschlossen werden. Zum ersten Mal auf einem Mac bietet iMac Pro 10Gb Ethernet für eine bis zu zehn mal schnellere Netzwerkverbindung.

Power für Pros

iMac Pro hebt die Leistung des Mac auf ein völlig neues Niveau, selbst im Vergleich zum schnellsten Quad-Core iMac.

3D-Designer können riesige 3D-Modelle visualisieren und Szenen bis zu 3,4-mal schneller rendern.

Entwickler können mehrere virtuelle Maschinen und Testumgebungen ausführen und Code bis zu 2,4-mal schneller kompilieren.

Wissenschaftler und Forscher können riesige Datensätze und komplexe Simulationen manipulieren und Daten bis zu 5-mal schneller visualisieren.

Fotografen können mit gigantischen Dateien arbeiten und die Bildverarbeitung bis zu 4,1-mal schneller durchführen.

Musikproduzenten können riesige Mehr-Spur-Projekte bis zu 4,6-mal schneller bouncen (exportieren) und bis zu 12,4-mal so viele Echtzeit-Plug-Ins verwenden. Video-Editoren können bis zu acht Streams mit 4K Videos bearbeiten oder 4,5K RED RAW Videos und 8K ProRes 4444 in voller Auflösung in Echtzeit ohne Rendering bearbeiten. iMac Pro kann außerdem HEVC Videos dreimal schneller exportieren.

Ein neues Niveau bei Integration und Sicherheit

iMac Pro bringt mit dem T2 Chip, Apples maßgeschneidertem Mac-Silizium der zweiten Generation, ein neues Maß bei Integration und Sicherheit für den Mac. Durch die Entwicklung und Integration mehrerer neuer Controller — wie beispielsweise des System Management Controllers, des Bildsignalprozessors, des Audio-Controllers und des SSD-Controllers – bietet T2 neue Fähigkeiten für den Mac darunter eine verbesserte Bildverarbeitung für die FaceTime HD Kamera. T2 ermöglicht auch eine neues Niveau an Sicherheit durch Integration eines Secure Enclave-Coprozessors, der die Grundlage für neue verschlüsselte Speicherung und sichere Bootfähigkeiten bietet. Die dedizierte AES-Hardware verschlüsselt Daten auf der SSD, ohne dass die Leistung beeinträchtigt würde, während der sichere Bootvorgang sicherstellt, dass nur vertrauenswürdige Software beim Start geladen wird.

Zusätzlich zum neuen iMac Pro arbeitet Apple an einem völlig neu gestalteten Mac Pro der nächsten Generation in einem modularen und upgrade-fähigen Design, konzipiert speziell für Kunden, die ein Höchstleistungs-System mit hohem Durchsatz benötigen sowie an einem neuen High-End Pro-Display.

Preise und Verfügbarkeit

iMac Pro ist ab dem 14. Dezember ab einem Preis von 5.499 Euro inkl. MwSt. erhältlich. Weitere Details unter apple.com/imac-pro.