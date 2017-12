Wie es zu Gearflix kam und was den Service ausmacht, erzählt Inhaber Marius Hamer dem Herausgeber von PhotoWeekly, Florian Schuster:

Was ist Gearflix und was macht euer Startup-Konzept aus?

Gearflix verleiht die neusten Technikprodukte wie Kameras, GoPros und Drohnen zu günstigen wöchentlichen Gebühren. Unser Service geht aber weit über einen klassischen Verleih hinaus. Weil es bisher keinen Begriff für unser Konzept gibt, haben wir es einfach „Flixen“ genannt. Meist „flixen“ sich unsere Kunden etwas für den Urlaub, das sie sich sonst nicht gegönnt hätten. Neben den günstigen Wochenpreisen liegt der Kernvorteil in der Anrechenbarkeit der Mietgebühren auf den Kaufpreis. Sollte man sich also während der Mietzeit dazu entscheiden, ein Produkt behalten zu wollen, zahlt man nur die Differenz zum Kaufpreis dazu. Will man es jedoch zurückgeben, kann man das jederzeit tun. Um zu kündigen, reicht es, das Gerät einfach zurückzusenden. Es gibt keine Vertragslaufzeit, man kann es jederzeit beenden.

Warum ist euer Angebot speziell für Urlauber interessant?

Viele Leute kaufen sich doch gerade für den Urlaub eine neue Kamera. Dann hat man Spaß am Fotografieren und möchte schöne Urlaubserinnerungen mit nach Hause bringen. Nach der Reise wird die Kamera dann seltener genutzt und ist in wenigen Jahren „alte Technik“. Wirtschaftlich gesehen ist das doch die pure Geldverschwendung. Da man bei Gearflix immer nur das zahlt, was man auch wirklich gerade nutzt, kann man sich viel mehr leisten. Zudem hat man immer genau die Produkte, die man gerade braucht. Was gibt es alles bei Gearflix? Der Fokus liegt klar auf hochwertigen Kameras, Actioncams, Drohnen und Ferngläsern. Vom Einsteigermodell bis zur 10.000-Euro-Profikamera haben wir alles auf Lager. Klar, dass eher die teuren Produkte gefragt sind: Man würde sich ja bei einem Leihwagen auch kein Möhrchen aussuchen, wenn auch der Maserati erschwinglich ist.

Wie ist der übliche Weg zum Leihgerät?

Alles läuft online. Man stellt auf Gearflix.com sein Set mit Zubehör zusammen und erhält es direkt nach Hause geliefert. Man behält es dann einfach so lange, bis man es nicht mehr mieten will. Und wenn man Fragen zum Produkt hat, kann man uns einfach per Chat oder Telefon erreichen.

Was ist, wenn ein Gerät aus Versehen kaputt geht? Gibt es die Möglichkeit, diese direkt bei euch zu versichern?

Nahezu alle Artikel sind mit der einmaligen Servicepauschale abgesichert, denn diese enthält nicht nur Versand und Rückversand sondern eben auch eine Versicherung. Die gilt weltweit – unsere Leihgeräte sind also auch im Urlaub versichert. Es passiert aber nicht so viel wie befürchtet. Unsere Kunden gehen sehr sorgsam mit den Produkten um.