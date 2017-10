Gary Fong Snootskin™ & Color Kit

Blitzschnelle Spotlights und Farbakzente für Blitzlichtfotografen, mit den neuen Lightsphere Collapsible Erweiterungen.

Der Gary Fong SnootSkin™ ist eine neue Erweiterung für den Lightsphere Collapsible Blitzdiffuser. Mobile Porträt-, Mode- und Eventfotografen können durch Einsetzen des SnootSkin™ in den Lightsphere diesen blitzschnell in einen Spotlight-Snoot verwandeln. So sind effektvolle Lichtakzente ohne sperriges Studioequipment möglich. Die Farbeinsätze des neuen SnootSkin™ Color Kit verwandeln den Aufsteckblitz zudem in eine Farblichtquelle. Die Tools sind eine preisewerte und pfiffige Lösung für das Fotografieren mit Blitz. Fotografen haben damit jederzeit ein hoch-mobiles und extrem kompaktes Blitzlicht-Studio dabei, das auch in die kleine Fototasche passt.

Gary Fong, weltbekannter Fotograf, Tüftler und Erfinder hat zwei neue Tools entwickelt, die sowohl einzeln als auch in Kombination dem Fotografen viele kreative Möglichkeiten an die Hand geben. Der neue SnootSkin™ ermöglicht Fotografen auf verblüffend einfache Weise uneingeschränkte Kreativität und Mobilität im Bereich professioneller Blitzlicht-Effekte.

Konzipiert für die Porträt-, Event- und Modefotografie, sind die Hauptzielgruppe Fotografen, die auf kompaktes und leicht zu transportierendes Zubehör angewiesen sind oder besonderen Wert legen. Dies ist in der Regel beim Fotografieren auf Events, Hochzeiten, aber auch im Bereich Studio-Porträt-Fotografie der Fall. Der SnootSkin™ ermöglicht Fotografen die direktionale Kontrolle über das Blitzlicht, um Spotlight-Effekte ohne großen technischen und finanziellen Aufwand fotografisch umzusetzen.

Der SnootSkin™ Einsatz gestattet eine punktuelle Ausleuchtung und die Akzentuierung von ganzen Motiven oder einzelnen Details, wie den Haaren eines Models. Das Tool wurde so entwickelt, dass es perfekt in den beliebten Lightsphere Collapsible passt.

Zur Erinnerung: Der faltbare und hochmobile Lightsphere Collapsible ermöglicht Fotografen diffuses Licht und warme Ausleuchtung mit einfachsten Mitteln. Mit dem SnootSkin™ kann der Fotograf durch die sekundenschnelle Umwandlung des Lightsphere Collapsible mit Spotlights arbeiten oder diesen mit Hilfe des neuen SnootSkin™ Color Kit in eine Farblichtquelle verwandeln.

Das schwarze „Futter“ des SnootSkin™ verhindert das seitliche Eindringen von Streulicht. Stattdessen wird das Licht isoliert und genau auf das aufzunehmende Objekt ausgerichtet. Der beiliegende Rastereinsatz, der das Licht noch stärker bündelt, sorgt für eine hochpräzise Spotausleuchtung bis ins kleinste Detail. Diese spitze Lichtsetzung kommt beispielsweise zum Akzentuieren von Körperpartien, Schmuck, Produktdetails oder für besonders dramatische Lichteffekte zum Einsatz.

Das Tool ersetzt wirksam großes, sperriges und teures Studioequipment. Wie der Lightsphere Collapsible lässt sich auch der SnootSkin™ bei Nichtgebrauch flach und platzsparend zusammenschieben.

Gary Fong SnootSkin™ Color Kit

Ebenfalls neu ist das Gary Fong SnootSkin™ Color Kit, mit dessen Hilfe sich dem Blitzgerät besondere Farbeffekte und ganz neue (Licht-) Seiten entlocken lassen. Fotografen können dafür auf vier Farbeinsätze (Blau, Rot, Grün sowie einen Warmfilter) zurückgreifen, die für eindrucksvolle Farb- bzw. Licht-Effekte direkt beim Blitzen sorgen. Grau, aber alles andere als farblos, ist der ebenfalls zum Kit gehörende Graueinsatz (18% grau). Dieser ermöglicht einen detailgenauen Weißabgleich und sorgt für natürliche Farben beim Blitzen.

Zeitaufwendiges Colorgrading in der Nachbearbeitung lässt sich damit minimieren. Die Farbeinsätze lassen sich zudem miteinander kombinieren, um Farbtöne zu vertiefen, zu verfremden oder sekundäre Farben per Blitz „anzumischen“. Zur Benutzung werden diese einfach seitlich in den SnootSkin™ eingeschoben.

SnootSkin™ Features

Überall und jederzeit dramatische Spotlight-Blitzlichteffekte

Kompatibel mit dem Lightsphere Collapsible Speed Mount (5. Generation)

Zusammenfaltbares Collapsible-Design für maximale Mobilität

SnootSkin™ Kits

SnootSkin™ Einsatz

Beinhaltet den SnootSkin™ Body, den Rastereinsatz und einen Warmfilter.

Lightsphere + SnootSkin™

Set beinhaltet den SnootSkin™ Body, den Rastereinsatz, den Lightsphere, Collapsible, einen WhiteDome-Aufsatz und einen Warmfilter.

SnootSkin™ Color Kit

Set beinhaltet fünf Farbeinsätze: Blau, Rot, Grün, Warmfilter (full CTO), Grau (18%)

Produktdemonstration im Video