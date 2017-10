Lomography feiert ein Jahrzehnt der Diana F+ mit einer neuen Geburtstagsedition

Die 10 Years of Diana Edition ist eine Ode an schillernd träumerische Bilder und wunderbare Vignetten.

Die Lady der Lomographie bekommt einen Geburtstagslook

Die Diana F+ zieht die Welt der Lomographie seit 10 unglaublichen Jahren in ihren Bann, und nun hat sie wieder einmal einen großen Auftritt mit einem besonderen Geburtstagslook! Die Diana F+ 10 Years of Diana Edition ist in ein Design aus strahlendem Mattrot und Pastellblau gehüllt, sie versprüht das Flair der Swinging Sixties mit bunten Linien, die sich um das Gehäuse ziehen. Vervollständigt wird das ganze von einer rockig goldenen Linse – diese Lady wird auf jeder Party im Mittelpunkt stehen. Es sind nur 1.500 Kameras im Lomography Online Shop und in den weltweiten Gallery Stores erhältlich, die Diana F+ 10 Years of Diana Edition ist also ein wahres Sammlerstück. Sie ist ab heute zum Preis von nur 89 EUR weltweit verfügbar.

Eine klassische, kreative Analogkamera

Seit zehn Jahren überrascht die Diana F+ die Welt mit ihren träumerischen, schillernden Bildern. Die vielen kreativen Möglichkeiten haben sie schnell zu einem Liebling der ganzen analogen Szene gemacht. Nun präsentiert Lomography eine Diana F+ 10 Years of Diana Edition, die den Klassiker in ein neues Kleid hüllt. Sie lädt dazu ein, mit Mehrfachbelichtungen, einer Pinhole-Funktion, und grenzenlosen Panoramas zu experimentieren. Dazu kommen zwei Belichtungszeiten, eine Auslöser-Sperre, und ein Stativgewinde für perfekte Langzeitbelichtungen und kreative Eskapaden. Hinzu kommen austauschbare Objektive, Blitze, Rückteile für verschiedene Formate und viele weitere Accessoires, die separat erhältlich sind. Das künstlerische Charisma der Diana F+ 10 Years of Diana Edition wartet nur darauf, von analogen Experten und Neulingen aus der ganzen Welt herausgefordert zu werden.

In analoge Geschichte gehüllt

2007 hat Lomography das Mittelformat mit einer Neuauflage der Diana aus den 60ern am Leben gehalten. Sie war in den 80ern ein Liebling der Künstler New Yorks, und Lomographys Diana F+ trat treu in die Fußstapfen ihrer Vorgängerin. Fast 50 neue Gesichter hat sie seither gezeigt, und die analoge Community immer wieder aufs Neue mit strahlenden Farben überrascht. Von der extravaganten Glow in the Dark Edition, bis zur liebevollen Love Letters Edition, hat sie schon immer alle Blicke auf sich gezogen. Die White Stripes Edition hat sie auf die große Bühne der Musik gebracht, die Diana Mini und Diana Baby 110 haben den Diana Look später auch ins Kleinbild- und Pocketformat übertragen. Sie ist auch schon ganz schön rumgekommen: auf der Diana World Tour, hat sie die größten Städte rund um die Welt besucht, und ist in der einzigartigen Dietrich Collection gelandet. Zu ihrem 10. Geburtstag lädt sie die ganze Welt dazu ein, diesen beeindruckenden Weg mit ihr zu feiern.

Workshops und Partys, die niemand verpassen will!

Nicht nur bieten sie die ganze Diana-Produktreihe an, Lomography Gallery Stores und Embassy Stores auf der ganzen Welt haben auch wunderbare Ausstellungen, Workshops und MeetUps geplant, um der Diana F+ 10 Years of Diana Edition alle Ehre zu erweisen. Von rauschenden Parties, Anfängerworkshops und Wettbewerben in Paris, kreativen LomoWalks in London, und Doppelbelichtungsworkshops in Hong Kong, bis zu Diana F+-Spaziergängen in Asakusa, Tokyo, steht der Oktober, ganz im Zeichen der legendären Diana F+.