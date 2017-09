Übernahme durch Vitec-Group: Joby und lowepro werden Teil der führenden Marken von Vitec

Köln, 25. September 2017: Vitec, der weltweit führende Anbieter von Produkten und Lösungen für Rundfunk- und Fotomärkte, freut sich, die Übernahme der führenden Marken des Fotomarktes JOBY und Lowepro bekannt geben zu können.

Mit ihrer weltweiten Präsenz in über 22 hochqualitativen, anerkannte Marken werden JOBY und Lowepro in die Abteilung Fotografie als Teil des Portfolios der Vitec Group Portfolio integriert. Sie stehen nun in einer Reihe mit weiteren führenden Marken der Fotografie von Vitec, wie Manfrotto, Gitzo, Colorama, Lastolite By Manfrotto und Avenger.

Diese Übernahme ermöglicht es Vitec, zum führenden globalen Anbieter von Zubehör innerhalb der neuen und schnell wachsenden iPhoneographie- und Videoblogging-Märkte zu werden, und es bedeutet die Stärkung unserer Position innerhalb des Fototaschen-Marktes.

2006 konnte JOBY den GorillaPod vorstellen, der den Kamera-Zubehörmarkt seitdem verändert hat, während Lowepro Marktführer für Taschen zum Schutz von elektronischen und fotografischen Geräten.

Während Lowepro weiterhin der anerkannte Marktführer für Fototaschen ist, ist ihr Fokus auf den Outdoor- und Adventure-Fotografen für diese Marke von Vitec eine sehr gute Ergänzung. Manfrotto konzentriert sich mit seinem Angebot an Fototaschen auf den professionellen Stadt- und Atelierfotografen.

Vitec beabsichtigt, die beiden Marken in die bestehende Organisationsstruktur der Abteilung Fotografie unter der Leitung von Marco Pezzana, Leiter Abteilung Fotografie (Photographic Divisional Chief Executive), zu integrieren.

Marco Pezzana erklärte: „Wir sind stolz darauf, dass zwei bemerkenswerte Marken aus dem Markt für Fotozubehörteile, JOBY und Lowepro, der Abteilung Fotografie von Vitec beitreten werden. Es erfüllt uns mit Stolz, die führenden Fotomarken auf einem globalen Markt anbieten zu können, und diese natürliche Ergänzung unseres Unternehmens stärkt das hervorragende Angebot, das wir unseren Partnern weltweit bereitstellen.

„Wir glauben, dass unser umfangreiches Wissen über den Fotomarkt uns in die Lage versetzen wird, diesen bereits führenden Marken viel Wert hinzuzufügen. Die Produktentwicklungskompetenz von JOBY und Lowepro gepaart mit unserem etablierten weltweiten Vertriebsnetz sowie mit Engineering- und Fertigungsfähigkeiten bietet eine spannende Möglichkeit für die Vitec Group und unsere weltweiten Partner.“