Phase One Industrial stellt ein 190MP Luftbildsystem vor

Großformatige Funktionalität in einem kompakten und preiswertem Paket

KOPENHAGEN, 19. September 2017 ― Phase One Industrial verkündet heute einen Durchbruch in der Luftbildfotografie: das 190MP Luftbildsystem. Ausgestattet mit dualem CMOS Sensor und dualem Objektiv ist die iXU-RS1900 Kamera in der Lage, Bilder mit 190 Megapixeln zu erfassen. Dieses System wurde eng mit Ingenieuren und führenden Experten aus dem Bereich der Photogrammmetrie entwickelt, um der Vielzahl an anspruchsvollen Luftbildanwendungen gerecht zu werden. Darunter zum Beispiel Fernerkundung, Überwachung, Inspektion oder Katastrophenmanagement. Dieses hochpräzise und dennoch kostengünstige System mit großer Bildabdeckung bei geringem Gewicht und geringem Stromverbrauch, bietet eine attraktive Alternative zu anderen traditionellen, meist teureren Großformatkameras.

Das Herzstück des voll integrierten 190MP Luftbildsystems ist die IXU-RS1900 Kamera. Sie verfügt über zwei CMOS-Sensoren und zwei 90-mm-Objektive für die Erfassung von RGB-Bildinformationen. Wichtigste Bilderfassungsattribute sind: eine kleine Pixelgröße (4,6 μ), eine große Bildfläche (16.470 x 11.540), eine hohe Bildaufnahmegeschwindigkeit von 0,6 Sekunden bei einer Belichtungszeit von bis zu 1/2000 Sekunden.

Optional lässt sich dieses System auch zu einem 4-Band System erweitern, indem ein weiterer CMOS-Sensor samt 50-mm-Objektiv für die Erfassung von NIR-Informationen hinzufügt wird, um dadurch 4-Band- (RGB-, NIR-) oder CIR-Bilder zu erzeugen. Die integrierte iX Capture Software erzeugt automatisch verzerrungsfreie Bilder und führt automatisch ein genaues Einpassen der NIR- in die RGB-Bilder durch.

Die geringe Größe der Kamera, das geringe Gewicht und der geringe Stromverbrauch machen das System kompatibel mit den meisten Leichtflugzeugtypen, einschließlich jener, in die bisher kein Großformatsystem verbaut werden konnte. Die iXU-RS1900 Kamera dient einerseits als Komponente in diesem hochleistungsfähigen Luftbildsystem, sie kann aber auch als eigenständige-Kamera für photogrammetrische Arbeiten eingesetzt werden. Des Weiteren lässt sie sich als Komponente in LIDAR-Systeme oder als Teil eines Mehrfachkamera-Arrays wie eine NADIR-Kamera für Schrägsysteme integrieren.

Die erhöhte Leistung und die erweiterte Bildabdeckung des neuen Systems machen es zu einer ultimativen Lösung für diverse Kartierungsanwendungen wie: Fernerkundung, Präzisionslandwirtschaft, Katastrophenmanagement und Monitoring.

Dov Kalinski, General Manager von Phase One Industrial, über das neue Luftbildsystem: „Die Einführung des Phase One 190MP Luftbildsystems zeigt unser kontinuierliches Engagement für die Lufbildfotografie. Die Zusammenarbeit mit den führenden Partnern im Bereich Stabilisierungsplattformen, GNSS und Flugmanagementsystemen, ermöglicht es Phase One Industrial ein innovatives System zu erschwinglichen Preisen anzubieten und damit die Projekte unserer Kunden schneller und kostengünstiger durchzuführen.“

Das Phase One Industrial 190MP Luftbildsystem

Wie oben beschrieben, bildet die neue iXU-RS1900 das Herzstück eines leistungsstarken Luftbildsystems, das 190 Megapixel-Bilder erzeugen kann. Das komplette System besteht aus einer Vielzahl an Komponenten, darunter:

iX Controller MK III

Dies ist die zentrale Einheit des Systems. Es steuert die Kamera, die gyro-stabilisierende Halterung, das GNSS / IMU-System und betreibt die Capture-Anwendung sowie das Flugmanagementsystem. Der iX Controller unterstützt zwei Monitore, wodurch sowohl der Pilot als auch der Bediener in der Lage sind, verschiedene Ansichten parallel zu beobachten.

iX Capture

iX Capture ist eine Lufbilderfassungs-, Steuerungs- und Bildverarbeitungssoftware mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, die wichtige Informationen wie Belichtungseinstellungen, Histogramm, GPS-Daten und Einzelbildzählung anzeigt. Es bietet dem Benutzer eine Echtzeit-Rückmeldung, wodurch sich sicherstellen lässt, dass jedes Bild korrekt erfasst wurde.

Gyro Stabilized Camera Mount – Somag DSM400

Speziell für das Phase One 190MP Luftbildsystem konzipiert, hat der Somag Mount ein geringes Eigengewicht von 14 kg und eine hohe Nutzlast von bis zu 35 kg. Der Mount sorgt für eine optimale Stabilisierung des Systems und ermöglicht eine hocheffiziente und präzise Bildaufnahme unter fast allen Flugbedingungen.

GNSS/IMU System

Das Phase One 190MP Luftbildsystem ist mit einem Applanix POS AV System ausgestattet, das die direkte Georeferenzierung von Luftbildern ermöglicht. Durch die Integration von Präzisions-GNSS mit Inertial-Technologie ermöglicht das POS AV eine präzise Lage – und Höhenbestimmung und damit eine effizientere und kostengünstigere Fertigstellung von Geo-Projekten. Das Phase One 190MP Luftbildsystem ist auch kompatibel mit weiteren auf dem Markt erhältlichen GNSS / IMU-Systemen.

Flight Management System

Das in das Phase One 190MP Luftbildsystem integrierte TopoFlight-Flugmanagementsystem ermöglicht die Planung, Positionierung und Sensorensteuerung. Dies reduziert die Betriebskosten und erhöht gleichzeitig die Produktivität. Das 190MP Luftbildsystem ist auch mit weiteren auf dem Markt erhältlichen Flugmanagementsystemen kompatibel.

Verfügbarkeit

Die iXU-RS1900 Kamera und das 190MP Luftbildsystem sind ab sofort über Phase One Industrial und seine weltweiten Partner verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter: http://industrial.phaseone.com