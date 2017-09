Oprema Jena startet Indiegogo Projekt zur Wiedergeburt des legendären Biotar 58/f2.0

Objektiv erscheint in Konstruktion mit 17 Blendenlamellen für ein einzigartiges Bokeh und außergewöhnliche Bilder

Koblenz, der 19. September 2017. Das neu geschaffene Unternehmen Oprema Jena stellt auf der bekannten Crowdfunding Plattform Indiegogo sein neuestes Objektiv vor. Das Biotar 58/f2.0 wird dem ersten, historischen Objektiv aus Jena, welches 1937 vorgestellt wurde, und seiner Bildsprache naturgetreu nachempfunden. Wie das Original enthält es 17 Blendenlamellen, die das dramatische Bokeh unterstützen und für einzigartige Bilder sorgen.

Nach der erfolgreichen Rückkehr des Biotar 75/f1.5 ist das Biotar 58 das zweite Objektivprojekt von Oprema Jena innerhalb kurzer Zeit. In den nächsten Jahren beabsichtigt das ambitionierte Unternehmen Oprema die Wiederauflage weiterer berühmter historischer Vorbilder.

Das neue Biotar 58/f2.0 ist ein in jeder Beziehung bemerkenswertes Objektiv, das Schärfeleistung und Bokeh auf einzigartige und besondere Weise in Einklang bringt. Die Einzigartigkeit der Bilder wird dadurch erreicht, dass das Biotar 58 über 17 Blendenlamellen verfügen wird und sich damit an der Konstruktion des allerersten Biotar orientiert. Damit handelt es sich um eine echte Wiedergeburt des legendären, historischen Objektivs. Aktuell gibt es keine ähnliche Optik, die mit der Neukonstruktion des Biotar 58 vergleichbar wäre.

Die hohe Anzahl der Blendenlamellen erfordert feinste Handwerkskunst und Präzision beim Bau des Objektivs. Die Besonderheit von 17 Blendenlamellen ist in Zusammenhang mit der strikt manuellen Bedienweise zu verstehen. Um Reibungswiderstand und Anforderungen an den Antrieb gering zu halten werden moderne Autofokusobjektive in der Regel mit weniger Lamellen gebaut. Nicht alleinig aufgrund dessen ist die Konstruktion mit 17 Blendenlamellen eine wahre Sensation.

Das Biotar 58/2.0 wird etwa ab Herbst 2018, nach Auslieferung an die Crowdfunding Community, im ausgewählte Fachhandel zu einem Preis von € 1.999,– verfügbar sein.

Die optische Konstruktion des Biotar 58 erfolgte durch Dr. Wolf Dieter Prenzel, die Mechanik wurde von André de Winter entwickelt, der für seine Summicron Objektive prämiert und preisgekrönt wurde. Die Fertigung wird von Kenko Tokina, Japan, gewährleistet.

Das Indiegogo Projekt erreichen Sie unter folgendem Link: Biotar 58 auf Indiegogo