Die Sofortbild-Ikone Polaroid ist zurück. Mit einer neuen Kamera, der OneStep 2 und dem neuen Film Sofortbildfilm i-Type. Hervorgegangen ist die neue „Polaroid Originals“ aus „The Impossible Project“. Dessen Angebot, klassische Polaroid-Filme und aufgearbeitete Gebrauchtkameras, findet sich ab sofort unter dem Dach der Polaroid Originals.

Der Kreis schließt sich: Nachdem bei Polaroid 2008 endgültig die Lichter ausgegangen waren, gelang es ein paar Enthusiasten, Anlagen zur Herstellung von Polaroid-Filmen in den Niederlanden zu retten und dort bald erfolgreich neue Filme zu produzieren. „The Impossible Project“ nannte sich das Unternehmen, das nach kurzer Zeit auch gebrauchte aber generalüberholte Polaroid-Kameras ins Angebot aufnahm. 2014 stieg Wiacezlaw „Slava“ Smolokowski, ein polnischer Industrieller und Investor, bei The Impossible Project ein. Vor wenigen Monaten übernahm die Smolokowski-Familie den Markennamen und was sonst noch von der alten Polaroid übrig war von der PLR IP Holdings LLC. Und so wird jetzt aus „The Impossible Project“ „Polaroid Originals“.

Die jetzt vorgestellte OneStep 2 ist eine Neuinterpretation der klassischen OneStep (Bild).

Zur Wiedergeburt gibt es mit der OneStep 2 gleich auch noch eine neue Kamera. Sie ist eine moderne Neuinterpretation der originalen OneStep – der Polaroid-Kamera, die zum Instagram-Logo wurde. Rund 120 Euro soll die OneStep 2 kosten, ab Oktober soll sie in den Ausführungen Weiß und Graphit erhältlich sein. Ausgestattet ist die OneStep2 unter anderem mit einem Fixfokus-Objektiv (Bildwinkel: 40° vertikal, 41° horizontal) einem Bordblitz und einem via USB aufladbaren Akku. Die OneStep2 nimmt die Filme i-Typ und 600 (Bildgröße 79 mm x 79 mm) auf.