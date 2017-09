Am Mittwochabend wurden in Berlin die beiden Fotografen Terje Abusdal und Sergey Melnitchenko mit dem Leica Oskar Barnack Award beziehungsweise dem Leica Oskar Barnack Award Newcomer ausgezeichnet. Die Arbeiten aller zehn Finalisten des Leica Oskar Barnack Awards 2017 sind noch bis zum 15. Oktober in Berlin zu sehen, anschließend werden sie auf der Paris Photo präsentiert.

Zehn Finalisten, zwei Gewinner: Der Norweger Terje Abusdal überzeugte bei den Leica Oskar Barnack Awards 2017 mit seiner Serie „Slash & Burn“, die auf sehr eindringliche Weise die Minderheit der Waldfinnen porträtiert. Der Newcomer Award ging an den Ukrainer Sergey Melnitchenko – er blickt mit seiner Serie „Behind the Scenes“ hinter die Kulissen eines chinesischen Nachtclubs.

Pressemitteilung der Leica Camera AG: