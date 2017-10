Fujifilm entwickelt derzeit die Software X RAW Studio, mit der sich RAW-Dateien am PC oder Mac in der Kamera entwickeln lassen. Dazu wird die Kamera via USB mit dem Rechner verbunden, um die RAW-Konvertierung kümmert sich dann der Bildprozessor in der Kamera und nicht der Prozessor des Computers. Das Verfahren bietet laut Fujifilm eine Reihe von Vorteilen.

Wohl kaum einem RAW-Konverter auf dem PC oder Mac gelingt es, die Rohdaten so zu entwickeln, dass sie exakt den JPEG-Aufnahmen direkt aus der Kamera entsprechen. Denn in der Kamera übernimmt diese Aufgabe ein hochspezialisier Bildprozessor. Der erledigt den Job nicht nur deutlich schneller als eine Software à la Lightroom, sondern liefert zudem noch exakt die vom Hersteller vorgesehenen Ergebnisse.

Warum also nicht den Bildprozessor einer Kamera vom PC aus fernsteuern und optional auch gleich noch mit den Rohdaten von der Festplatte beliefern? Diese Frage haben sich die Software-Ingenieure bei Fujifilm gestellt. Ihre Antwort: die Software X RAW Studio. Sie läuft unter Windows oder macOS, nutzt Ein- und Ausgabegeräte (großer Monitor!) des Rechners, delegiert die eigentliche RAW-Konvertierung aber an den X Prozessor Pro (unser Titelbild) einer X-Pro2, X-T2, GFX 50S oder X100F, die via USB mit dem Rechner verbunden ist.

Das Verfahren bietet laut Fujifilm diese Vorteile:

Die entwickelten RAW-Dateien entsprechen exakt den JPEG-Dateien, die direkt bei der Aufnahme von der Kamera erzeugt wurden.

Der Bildprozessor ist derart schnell, dass er quasi in Echtzeit eine Vorschau auf das zu erwartende Ergebnis anzeigen kann

Stapelverarbeitung

X RAW Studio soll Ende November 2017 für Mac erscheinen, die Windows-Version ist für Ende Januar 2018 angekündigt. Zudem benötigen die kompatiblen Kameras Firmware-Updates, die ebenfalls noch dieses Jahr herauskommen sollen.

