Mit dem FE 24-70mm F2.8 GM hat Sony im Frühjahr ein Standardzoom für die Alpha-7-Familie herausgebracht, das sich vor allem auch durch sein hervorragendes Bokeh sowie hoher Leistung im Gegenlicht auszeichnen soll. Zwei Eigenschaften also, die das Objektiv interessant für Porträt- und Ganzkörperfotos machen. photoscala-Autor Andreas Schmidt hat es in seine Fototasche gepackt und zehn Tage lang auf Mallorca Models mit dem FE 24-70mm F2.8 GM fotografiert. Hier ist sein ganz persönlicher Erfahrungsbericht.

Mitte September war ich für zehn Tage auf Mallorca. Mit dabei: drei Models, das Sony FE 24-70mm F2.8 GM sowie meine Sony Alpha 7R mitsamt Hochformatgriff. Alle Aufnahmen sind mit dieser Kamera entstanden; wie immer bei mir im RAW-Format, die ich in Capture One entwickelt habe. Für das neue Standardzoom von Sony habe ich mich auch deshalb entschieden, weil ich mir davon höchstmögliche Flexibilität versprochen habe.

Wie sehr das Objektiv verzeichnet oder vignettiert, kann ich nicht sagen. Denn ich habe stets in der Kamera und in Capture One die automatische Objektivkorrektur aktiviert. Der RAW-Konverter von Phase One erlaubt nicht nur die Korrektur von Verzeichnung und Vignettierung, sondern korrigiert zudem den Schärfeabfall zu den Ecken – was für meine Aufnahmen hier sicher ohne Bedeutung ist. Architektur- und Landschaftsfotografen sollten das allerdings im Hinterkopf behalten.

Handling und Verarbeitung

Das Sony FE 24-70mm F2.8 GM ist groß (82 mm Filterdurchmesser) und recht schwer (886 Gramm laut Sony). Dennoch lässt es sich damit an der Alpha 7R mitsamt Hochformatgriff auch mehrere Stunden lang angenehm arbeiten. Auf jeden Fall besser als mit meinem Zeiss Milvus 1,4/85 mm, das bei annähernd gleicher Größe nochmals 300 Gramm schwerer ist. Ohne den Hochformathandgriff wäre mir das Kameragehäuse für ein derart schweres Objektiv dann aber doch zu klein.



Die Sonnenblende wird über eine Art Bajonett aufgesetzt. Das klappte solange wunderbar, bis sich am Strand irgendwie ein Sandkorn in die Führung verirrt hatte. Dann wurde es fummelig (aber nach einiger Putzerei war alles wieder gut). Schön ist auch, dass sich die Blende zum Transport rückwärts aufsetzen lässt – das spart Platz in der Fototasche.

Gut gefallen hat mir, wie weich und mit angenehmem Widerstand der Zoomring läuft. Das gilt leider nicht für den Fokusring. Er übermittelt nach dem Prinzip „focus by wire“ lediglich Stellbefehle an den Fokusantrieb, wodurch sich ein eher indirektes Gefühl beim manuellen Scharfstellen ergibt.

Mich hat das allerdings nicht gestört, denn ich habe ausschließlich den Autofokus verwendet. Der stellt nahezu lautlos scharf und ist für die Arbeit mit Models schnell genug – solange diese stehen. Läuft das Model dagegen auf mich zu, stellt die Kamera nicht immer schnell genug scharf. Das dürfte indes eher dem nicht mehr ganz zeitgemäßen AF der Alpha 7R geschuldet sein und weniger dem Objektiv.

Schärfe und Details

Mein Sujet bringt es mit sich, dass ich keine Aussagen zur Schärfe in den Ecken oder auch nur in den Randbareichen treffen kann. Zudem habe ich das FE 24-70mm F2.8 GM beim Modelshooting nur im Brennweitebereich von 50 bis 70 Millimeter verwendet; wie es sich bei kürzeren Brennweiten schlägt, kann ich ebenfalls nicht sagen. Man darf aber davon ausgehen, dass das Objektiv da in Sachen Schärfe und Detailwiedergabe kaum schlechter ist als in meinem Fall, nämlich hervorragend. Dazu ein Beispiel: