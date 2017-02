Bei den Spiegel­losen System­ka­meras setzen die Hersteller derzeit eher auf sehr ambitio­nierte Modelle, die schon einmal 2.000 Euro und mehr kosten. Doch es muss ja nicht immer gleich eine Kamera sein, die 18 Bilder/s schießt oder mit einem Klein­bild­sensor ausge­stattet ist. Gefragt sind vielmehr gut ausge­stattete Apparate mit einer ordent­lichen Bildqua­lität, die unter 1.000 Euro bleiben. Könnte da nicht die Panasonic Lumix DMC-G81 gerade recht kommen? Ich hab’s auspro­biert.

Ob Fujifilm X-Pro2 und X-T2, Olympus PEN-F und OM-D E-M1 Mark II, Canon EOS M5 oder Sony Alpha 6500 – im vergan­genen Jahr haben die Hersteller vor allem auf besonders edle Spiegellose gesetzt, die weit über 1.000 Euro kosten. Etwas unter­ge­gangen ist die Mittel­klasse. Eine Ausnahme macht hier die Lumix DMC-G81 von Panasonic. Im September letzten Jahres vorge­stellt, bleibt sie im Kit mit dem Objektiv G Vario 12–60 mm/3.5–5.6 ASPH. / Power O.I.S so gerade noch unter der Schall­mauer von 1.000 Euro. Ein gutes Angebot übrigens, denn das Objektiv einzeln seht mit rund 450 Euro in der Preis­liste, für die Kamera solo ruft Panasonic einen Preis von ca. 900 Euro auf.

Das Display der G81 lässt sich nahezu unbegrenzt klappen und drehen – berüh­rungs­emp­findlich ist es außerdem.

Bereits bei meiner ersten Begegnung mit der Panasonic G81 hat die Kamera einen guten Eindruck bei mir hinter­lassen. Denn auf den ersten Blick muss man bei der G81 auf nichts verzichten. Nur der Bildsensor im Four-Thirds-Format ist mit seiner Auflösung von 16 Megapixel vielleicht nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit. Dafür wartet die G81 mit einer Reihe von Ausstat­tungs­merk­malen auf, die (nicht nur in ihrer Preis­klasse) alles andere als Gang und Gäbe sind. Dazu zählen etwa:

Staub- und spritz­was­ser­ge­schütztes Gehäuse, teilweise aus Magnesium

Großer elektro­ni­scher Sucher (0,74x bezogen auf Kleinbild) mit 2,4 Millionen Dots

5-Achsen Dual-IS (Kombi­nation aus optischem und integriertem Bildsta­bi­li­sator)

Schneller Hybrid-Kontrast AF (DFD)

Voll-elektro­ni­scher Verschluss bis zu 1/16.000s

4K Video (30 fps)

4K-Fotofunk­tionen: Aufnahme­serien mit bis zu 30 Bilder/s, Post-Fokus (inkl. Fokus-Stapel)

In der Hand

Die Panasonic G81 sieht aus wie eine kleine DSLR und fühlt sich auch so an. Das Gehäuse ist hochwertig, die Kamera liegt hervor­ragend in der Hand. Besonders gut gefallen hat mir, dass Panasonic der G81 ein zweites Modus­wählrad auf der linken Schulter spendiert hat. Damit schaltet man schnell zwischen Betriebs­arten wie Einzel- und Serienbild, Zeitaus­löser, Video sowie die 4K-Fotofunk­tionen (dazu gleich noch mehr) um. Zudem gibt es reichlich konfi­gu­rierbare Funkti­ons­tasten sowie ein ebenfalls indivi­dua­li­sier­bares Schnellmenü.

Obwohl ich nicht gerade ein Kenner der Panasonic-Kameras bin, bin ich mit der G81 auf Anhieb zurecht­ge­kommen. Lediglich ein Rad zur Belich­tungs­kor­rektur habe ich zunächst vermisst, die Funktion kann man indes dem (jeweils doppelt beleg­baren) Daumen- oder Frontrad zuweisen. Überhaupt lässt sich die G81 derart umfang­reich an die Vorlieben und Erfor­der­nisse des Fotografen anpassen, dass man Tage damit verbringen könnte. Mir hat es gereicht, dass ich auch ohne langes Studium der Bedie­nungs­an­leitung die elektro­nische Wasser­waage gefunden habe. Ansonsten ist die werkseitige Belegung der Tasten und Knöpfe schlüssig – man kann auch alles so belassen, wie es Panasonic vorge­sehen hat.

Gleich zwei Betriebs­ar­ten­wähler erleichtern die Bedienung der Lumix G81 sehr.

Verein­facht wird die Bedienung der G81 zusätzlich durch das berüh­rungs­emp­find­liche Display. Damit setzt man nicht nur das Fokusfeld blitz­schnell auf die gewünschte Motiv­partie (auch beim Blick in den Sucher) und löst wahlweise auch gleich aus, sondern erhält weitere vier (virtuelle) Funkti­ons­tasten sowie schnellen Zugriff auf noch mehr Funktionen. Kurzum: das Bedien­konzept der G81 ist sehr anpas­sungs­fähig.

Gut gefallen hat mir der elektro­nische Sucher. Er ist derart groß, dass man fast meint, in den Sucher einer Klein­bild­kamera zu blicken. Die früheren Flausen der EVFs hat Panasonic dem Sucher der G81 ausge­trieben: Das Sucherbild zieht bei schnellen Kamera­schwenks kaum Schlieren nach und steht fest wie angenagelt. Nur bei sehr schlechten Licht­ver­hält­nissen braucht der EVF einen Wimpern­schlag, bis er das Sucherbild stabil zeigt und zeigt ein ganz leichtes Farbg­rieseln. Aber wirklich nur bei derart schwachem Licht, bei dem im Sucher einer DSLR praktisch gar nichts mehr auszu­machen wäre. So bleibt als einziger Nachteil gegenüber einem SLR-Sucher die maximale Helligkeit des EVFs. Steht die Januar­sonne tief über der verschneiten Landschaft, bleibt es im Sucher der G81 deutlich dunkler als in der Umgebung.

Mit dem optio­nalen Batte­rie­hand­griff DMW-BGG1 (ca. 350 Euro) verbessern sich Akkulaufzeit und Handling der Kamera merklich. (Foto: Panasonic)



So zierlich wie die G81 wirkt, so leicht ist sie auch. Die Kamera wiegt betriebs­bereit gerade einmal 450 Gramm, zusammen mit dem Objektiv 12-60mm/3.5–5.6 sind es nur gut 700 Gramm. In die Mantel­tasche passt sie mit ihrem DSLR-Design zwar nicht mehr, doch um den Hals oder über die Schulter gehängt, fällt die G81 kaum auf – selbst auf einer längeren Winter­wan­derung nicht. Eisige Minus­tem­pe­ra­turen konnten der G81 übrigens nichts anhaben, nur der Akku mochte die Kälte nicht so sehr und war nach einem Nachmittag leer. Unter Normal­be­din­gungen sollte er laut Panasonic jedoch für mindestens 300 Bilder (gemessen nach CIPA-Standard) durch­halten. Und dann gibt es ja noch den Batte­rie­hand­griff DMW-BGG1, der nicht nur die Akku-Kapazität verdoppelt sondern auch noch das Handling bei Hochfor­mat­auf­nahmen verbessert.

Unter der Haube

Der Funkti­ons­umfang der Lumix G81 ist derart überbordend, dass ich nur einen kleinen Teil davon auspro­bieren konnte. Für „Point-and-Shoot“-Fotografen gibt es eine „intel­li­gente“ Vollau­to­matik sowie diverse Motiv­pro­gramme, ambitio­nierte Fotografen können die Aufnah­me­pa­ra­meter nahezu grenzenlos an Ihre Vorstel­lungen anpassen.

Dazu ein Beispiel: Die G81 bietet wahlweise einen mecha­ni­schen oder elektro­ni­schen Verschluss sowie einen elektro­ni­schen ersten Verschluss­vorhang. Der mecha­nische Verschluss mit elektro­ma­gne­ti­scher Steuerung bildet Zeiten von 60 s bis 1/4000 s (sowie Bulb). Mit dem lautlosen elektro­ni­schen Verschluss verkürzt sich die Belich­tungszeit auf bis zu 1/16.000 s. Er birgt aller­dings die Gefahr des Rolling-Shutter-Effekts (wie groß diese ist, konnte ich aller­dings mangels geeig­neter Motive nicht auspro­bieren). Ich habe meist mit dem mecha­ni­schen Verschluss gearbeitet, den Panasonic für die G81 neu konstruiert hat. Er löst sehr leise und vor allem nahezu erschüt­te­rungsfrei aus. Den elektro­ni­schen Verschluss würde ich nur verwenden, wenn es auf wirklich lautlose Aufnahmen ankommt, etwa im Theater. Zudem erlaubt er noch etwas höhere Serien­bild­raten.

Bei einem herkömmlich konstru­ierten Verschluss (links) bewegt ein volumi­nöser Feder­an­trieb die Verschluss­la­mellen. Der neue elektro­ma­gne­tische Verschluss der G81 (rechts) löst deutlich leiser und erschüt­te­rungs­ärmer aus.

Autofokus

Als äußerst anpas­sungs­fähig hat sich für mich auch der Autofokus der G81 erwiesen. Nicht nur, dass ihr Kontrast-AF mit seinen 49 frei wählbaren Messfeldern nahezu das gesamte Sucherbild abdeckt; nein die G81 bietet auch nützliche Funktionen wie Gesichts- und Augen­er­kennung. Und wer lieber manuell scharf stellt, wird von einer Fokuslupe sowie Fokus-Peaking unter­stützt.

Noch wichtiger als die Funkti­ons­fülle ist indes die Leistungs­fä­higkeit des AF-Systems. Und da hat mich die Lumix G81 überrascht, im positiven Sinne. Nahezu unmit­telbar, nachdem man den Auslöser halb durch­ge­drückt hat, meldet die G81 mit einem (etwas nervigen) Piepsen, dass sie scharf gestellt hat. Und zwar nicht nur bei bestem Licht, wenn ISO 100 reichen. Sondern auch dann noch, wenn das Licht ISO 3200 oder gar ISO 6400 nötig machen. Das Fokus­system der G81 ist nicht nur bei Einzel­bildern schnell, sondern hat auch bei schnellen Serien­bild­reihen das Motiv gut im Griff.

Wie schafft es Panasonic nur, dem eigentlich lahmen Kontrast-AF derart Beine zu machen? Zum einen durch schiere Prozes­sor­leistung. Das AF-System liefert 240mal in der Sekunde Messwerte, die das System entspre­chend schnell verar­beitet. Und zusätzlich berechnet die G81 die Motiv­ent­fernung nach den ersten zwei, drei Messungen mit der „Distance From Defocus“-Methode. Dabei inter­po­liert das Fokus­system die Aufnah­me­ent­fernung anhand der Unschärfe bei den ersten Messungen und stellt diese dann direkt ein. Die sonst üblichen, zeitrau­benden Itera­tionen zur Bestimmung des Fokus­punkt entfallen dadurch. Wie gut das System funktio­niert, zeigt sich gerade auch bei Video­auf­nahmen. Wird die Kamera von fern auf nah geschwenkt, führt die G81 den Fokus unver­züglich nach – und zwar ohne zu pumpen oder gar hilflos umher­zu­irren. Das hat Panasonic wirklich gut gemacht!

Bildsta­bi­li­sator

Lange Zeit setzten die Kamera­her­steller auf zwei unter­schied­liche Systeme zur Bildsta­bi­li­sierung. Die einen vertrau(t)en diese Aufgabe dem Objektiv an, die anderen setz(t)en auf einen stabi­li­sierten Bildsensor. Beide Systeme haben ihre Vor- und Nachteile. Warum also nicht das Beste aus zwei Welten kombi­nieren? Genau das macht der „Dual I.S.“-Bildstabilisator der G81. Hier arbeitet der sensor­ba­sierte Stabi­li­sator Hand in Hand mit einem optischem des Objektivs. Ist das Objektiv nicht stabi­li­siert, bleibt immer noch der Stabi in der Kamera.

Panasonic verspricht, dass sich mit diesem System die Belich­tungs­zeiten um +5 EV verlängern lassen, ohne dass es zu verwa­ckelten Aufnahmen kommt. Bei meinem kleinen Versuch habe ich gegenüber der alten Faust­regel t=1/Brennweite einen Gewinn von +3 EV erzielt, ohne auch nur ein Foto zu verwa­ckeln. Bei noch längeren Verschluss­zeiten gab es dann doch Ausschuss, ungefähr ein Drittel bei +4 EV und deutlich mehr als die Hälfte bei +5 EV. Das Ergebnis kann sich dennoch sehen lassen. Denn es macht einen deutlichen Unter­schied, ob ich bei 120 Milli­meter Brenn­weite (bezogen auf Kleinbild) mit 1/125 s belichten muss oder bis auf 1/20 s hochgehen kann.