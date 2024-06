Easy Traveler Monopod Carbon: Der ideale Begleiter für on Location Einsätze

Schnellverschlüsse, geringes Gewicht von nur 1,03 Kilogramm & 5 Kilogramm Belastbarkeit

Norderstedt, 11.06.2024. Rollei erweitert die eigene Easy-Traveler-Serie um das neue Easy Traveler Monopod Carbon. Die Neuheit zeichnet sich durch beeindruckende Vielseitigkeit und einfache Handhabung aus und richtet sich dabei vor allem an Einsatz in der mobilen Fotografie.

Mit einer flexibel einstellbaren Höhe von 68,5 bis 186 Zentimeter passt sich das Easy Traveler Monopod Carbon nahtlos an jede Aufnahmesituation an. Ob für Landschaftsaufnahmen, die eine höhere Perspektive erfordern, oder für Aufnahmen in engen Räumen – die Höhenverstellung ermöglicht eine schnelle und effiziente Anpassung an die jeweilige Aufnahme.

Mit einem Gewicht von nur 1,03 Kilogramm gehört das Easy Traveler Monopod Carbon zu den leichtesten seiner Klasse. Diese Leichtigkeit ermöglicht es, das Monopod auch über längere Zeiträume hinweg bequem zu verwenden. Trotz seines geringen Gewichts überzeugt das Easy Traveler Monopod Carbon mit einer beeindruckenden Tragkraft von bis zu 5 Kilogramm. Selbst schwere DSLR- und Videokameras werden stabil und sicher gehalten, sodass Fotografen sich auf ihre Arbeit konzentrieren können, ohne sich Sorgen um die Sicherheit ihrer Ausrüstung machen zu müssen.

Der abnehmbare Stativfuß des Easy Traveler Monopod Carbon erhöht die Flexibilität und ermöglicht eine einfache Anpassung an unterschiedliche Aufnahmebedingungen. Zudem erleichtert diese Funktion den Transport und die Lagerung des Monopods. Die Fuß-Schwenksperre des Easy Traveler Monopod Carbon ermöglicht ein schnelles und bequemes Öffnen und Schließen der Schwenkfunktion mit dem Fuß. Diese zeitsparende Funktion ist besonders in Momenten, in denen Schnelligkeit entscheidend ist, von großem Vorteil.

Dank der praktischen Schnellverschlüsse ist das Abnehmen der Basisplatte und des Stativfußes am Easy Traveler Monopod Carbon ein Kinderspiel. Diese Funktion erleichtert nicht nur die Anpassung und das Setup, sondern auch den Transport und die Lagerung des Monopods.

Das neue Easy Traveler Monopod Carbon gibt es ab sofort für 149 Euro (UVP 199 Euro) im Rollei Onlineshop unter www.rollei.de/easy-traveler-monopod.

Die Highlights im Überblick: