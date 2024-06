TAMRON kündigt einzigartiges Teleobjektiv mit 50 mm Brennweite an.

Ein in seiner Klasse führendes, leicht und kompakt gebautes 6-fach-Telezoomobjektiv: 50-300mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD (Modell A069)

Köln, 6. Juni 2024 – Der japanische Objektivhersteller TAMRON, führend in der Herstellung hochwertiger optischer Produkte, kündigt für den 27. Juni 2024 die Markteinführung des 50-300mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD (Modell A069) an, einem einzigartiges 6-fach-Telezoom-Objektiv mit einer Anfangsbrennweite von 50 mm, welche vielseitige Einsatzmöglichkeiten für spiegellose Vollformatkameras mit Sony E-Mount bietet.

Das neue F/4.5-6.3 Di III VC VXD mit Bildstabilisator von TAMRON bietet eine 50mm-Option als Reaktion auf das Feedback von Anwendern, dass bei Verwendung eines 70-300mm-Zooms “der Bildwinkel der Anfangsbrennweite nicht optimal ist”. Obwohl das 50-300mm F/4.5-6.3 VC im Telebereich bis 300 mm Brennweite bietet, ist es mit einer Länge von nur 150 mm extrem kompakt und mit einem Gewicht von nur 665 g eines der Leichtgewichte seiner Klasse. Darüber hinaus sorgt die präzise Anordnung spezieller Linsenelemente für eine effektive Reduktion von Abbildungsfehlern und eine hohe Bildqualität über den gesamten Zoombereich. Das Objektiv ist mit einem VXD Linearmotor-Fokussiermechanismus (Voice-coil eXtreme-torque Drive) ausgestattet, der für einen besonders leisen und präzisen Autofokus sorgt, während der VC-Bildstabilisator (Vibration Compensation) bei allen Aufnahmesituationen für eine hohe Stabilität sorgt. Bei der Anfangsbrennweite von 50 mm erreicht das Objektiv eine Naheinstellgrenze von 0,22 m und damit einen bemerkenswerten, maximalen Abbildungsmaßstab von 1:2. Dies ermöglicht faszinierende Nahaufnahmen und ermöglicht es dem Anwender, die Welt der Halbmakrofotografie in vollen Zügen zu genießen. Die Filtergröße von 67 mm, die viele TAMRON Objektive für spiegellose Systemkameras aufweisen, sorgt dafür, dass bereits erworbenes Filter-Equipment direkt für mehrere Objektive genutzt werden kann. Das 50-300mm F/4.5-6.3 VC ist vollgepackt mit Features, die das Fotografieren noch angenehmer machen, wie z.B. eine wetterfeste Objektivkonstruktion, die Fluorbeschichtung der Frontlinse und der USB-C-Anschluss zwecks Nutzung der von TAMRON entwickelten Software TAMRON Lens Utility und TAMRON Lens Utility Mobile. Verwandeln Sie alltägliche Motive in unvergessliche Aufnahmen. Dieses Ultra-Multi-Focal-Zoomobjektiv eröffnet jedem Fotografen die Freude an der Fotografie in einem kompakten Paket und erweitert das kreative Ausdruckspotenzial.

Produktmerkmale

Einzigartiges Teleobjektiv mit 50 mm Anfangsbrennweite

Das 50-300mm F/4.5-6.3 VC übertrifft die konventionellen Telezoom-Objektive der 300mm-Klasse im Brennweitenbereich von 70-300mm, indem es die Anfangsbrennweite auf 50 mm erweitert. Dies eröffnet Anwendern, die eine größere Brennweitenbereich benötigen, sofort mehr fotografische Ausdrucksmöglichkeiten. Zudem ist das Objektiv mit einem VC-Mechanismus zur Bildstabilisierung ausgestattet. Es erzielt eine sehr hohe Bildqualität und ist mit einer Länge von nur 150 mm und einem Gewicht von 665 g extrem kompakt konstruiert. Die geringe Größe sorgt auch in Kombination mit einer APS-C-Kamera für ein hervorragendes Gleichgewicht und eine außergewöhnliche Mobilität, die es dem Benutzer ermöglicht, sich voll auf das Motiv zu konzentrieren.

Kompromisslose optische Leistung über den gesamten Zoombereich von 50-300 mm

Die optische Konstruktion des 50-300mm F/4.5-6.3 VC umfasst 19 Elemente in 14 Gruppen und ist für eine hohe Bildqualität über den gesamten Zoombereich optimiert. Die komplexe und präzise Anordnung spezieller Linsenelemente, darunter zwei XLD- (eXtra Low Dispersion) und zwei LD- Linsenelemente (Low Dispersion), kontrolliert effizient chromatische Aberrationen und mehr. Die BBAR-G2-Vergütung (Broad-Band Anti-Reflection Generation 2) von TAMRON unterdrückt Geisterbilder sowie Streulicht und ermöglicht die Aufnahme feiner Details auch bei Gegenlicht. Diese Kombination sorgt für atemberaubende Klarheit und Kontrast. Kreative Ausdrucksmöglichkeiten werden durch die kompromisslos hohe Auflösung von der Mitte bis in die Ecken jedes Bildes zum Leben erweckt, während ein wunderbar weiches Bokeh das Motiv vom Hintergrund isoliert, um einen noch dramatischeren Effekt zu erzielen.

<MTF-Diagramm>

Schneller und hochpräziser AF mit hervorragender Motiv-Verfolgung

Der Autofokus ist mit dem VXD-Linearmotor von TAMRON ausgestattet. Dank dieses schnellen und hochpräzisen Autofokussystems kann der Benutzer die Schärfe vom der Naheinstellgrenze bis ins Unendliche genau einstellen. Darüber hinaus ist die Schärfenachführung äußerst präzise, so dass plötzliche Motivbewegungen genau erfasst werden können. Der Linearmotor erzeugt zudem fast keine Antriebsgeräusche oder Vibrationen während der Fokussierung und eignet sich daher ideal für Foto- und Videoaufnahmen in Umgebungen, in denen es besonders leise zugehen muss.

Faszinierende Halbmakro-Aufnahmen mit einer Naheinstellgrenze von 0,22 m bei 50-mm-Anfangsbrennweite und einem Vergrößerungsverhältnis von 1:2

Das 50-300mm F/4.5-6.3 VC von TAMRON bietet eine hervorragende Leistung für Aufnahmen im Nahbereich. Mit einer Naheinstellgrenze von 0,22 m und einem maximalen Abbildungsmaßstab von 1:2 bei 50-mm-Anfangsbrennweite kann der Benutzer außergewöhnlich nah an ein Motiv herangehen um faszinierende Halbmakroaufnahmen zu kreieren. Selbst im 300-mm-Telebereich erreicht dieses neue Zoom eine Naheinstellgrenze von 0,9 m bei einem maximalen Vergrößerungsverhältnis von 1:3,1. Diese außergewöhnliche Vielseitigkeit ermöglicht es jedem Fotografen, den Charme von Motiven hervorzuheben und einzigartige Kompositionen einzufangen, die nur mit diesem Objektiv möglich sind.

Ausgestattet mit TAMRONs proprietärem VC-Mechanismus

Das neue Multitalent 50-300mm F/4.5-6.3 VC ist mit dem von TAMRON entwickelten VC-Mechanismus ausgestattet. Dieser unterdrückt effektiv Kameraverwacklungen, die bei Aufnahmen im Telebereich, bei bewegten Objekten oder bei der Nahfokussierung auftreten können und ermöglicht so insgesamt stabile Ergebnisse. Bei Aufnahmen mit einer APS-C-Kamera entspricht die Brennweite 75 bis 450 mm (äquivalent zum Vollformat). Der VC-Mechanismus verringert auch die potenzielle Beeinträchtigung der Bildqualität bei Aufnahmen in Umgebungen mit schlechten Lichtverhältnissen wie z. B. in schwach beleuchteten Innenräumen oder bei Landschaftsaufnahmen in der Dämmerung. Bei Brennweiten bis zu 100 mm sorgen KI-Technologien (Künstliche Intelligenz) für eine zusätzliche, automatische Stabilisierung bei Videoaufnahmen.

Proprietäres Software-Tool TAMRON Lens Utility für die Anpassung von Objektivfunktionen und Firmware-Updates Hoher Komfort und gute Bedienbarkeit

67mm Filtergröße, wie bei den meisten anderen TAMRON Objektiven für spiegellose Systemkameras

Fokussiertaste zur Zuweisung der Kamerafunktion und der TAMRON Lens Utility Funktion

Verbessertes Objektivdesign für eine benutzerfreundliche Bedienung

Zoom-Lock Mechanismus

Schutzeigenschaften (wetterfeste Objektivkonstruktion und Fluorbeschichtung der Frontlinse) Kompatibel mit vielen kamerainternen Merkmalen und Funktionen, einschließlich Fast Hybrid AF und Eye AF

SPEZIFIKATIONEN

Modell: A069

Brennweite: 50-300mm

Maximale Blendenöffnung: F4.5-6.3

Blickwinkel (diagonal): 46°48′-8°15′ (für spiegelloses Vollformat)

Optische Konstruktion: 19 Elemente in 14 Gruppen

Minimaler Objektabstand: 0.22m (ANFANGSBRENNWEITE), 0.9m (TELE)

Maximales Vergrößerungsverhältnis: 1:2 (ANFANGSBRENNWEITE) / 1:3.1 (TELE)

VC-Bildstabilisierung: ja

Filter Größe: φ67mm

Maximaler Durchmesser: φ78mm

Länge: 150 mm

Gewicht: 665 g

Blendenlamellen: 9 (runde Blendenlamellen)

Minimale Blende: F/22-32

Standard-Zubehör: Blütenförmige Streulichtblende, Vorderer- und hinterer Objektivdeckel

Anschluss: Sony E-Mount

– Die Länge ist der Abstand zwischen dem vorderen Ende des Objektivs und der Objektivanschlussfläche.

– Die kreisförmige Blende bleibt bis zu zwei Blendenstufen unterhalb der maximalen Öffnung nahezu perfekt kreisförmig.

– Änderungen der technischen Daten, des Aussehens, der Funktionalität usw. sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Dieses Produkt wird auf der Grundlage der Spezifikationen des E-Mount entwickelt, hergestellt und verkauft, die von der Sony Corporation im Rahmen der Lizenzvereinbarung mit der Sony Corporation offengelegt wurden.​