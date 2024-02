Radiant Photo enthüllt bahnbrechendes Update 1.3 mit erweiterten Porträt- und Farbwerte-Tools

Radiant Imaging Labs veröffentlicht sein bisher bedeutendstes Update: Radiant Photo 1.3. Die Software wird um neue leistungsstarke Porträt-Werkzeuge erweitert, bei denen natürliche Hauttöne im Mittelpunkt stehen. Außerdem neu sind die Farbwerte-Tools – für alle Fotografen, die gezielt Farben verändern wollen.

INDIALANTIC, FL – 22. Februar 2024 — Radiant Photo hat heute das Update 1.3 veröffentlicht, mit dem jetzt innovative Porträt- und Hautton-Werkzeuge zur Verfügung stehen, die die natürliche Schönheit jedes Hauttyps und -tons präzise bewahren und verbessern. Die neuen Farbwerte-Tools ermöglichen eine präzise Steuerung für die erweiterte Fotobearbeitung. Das Update ist kostenlos für alle, die Radiant Photo besitzen.

Die neuen Porträt-Werkzeuge bieten eine 10-stufige Hauttonerkennung sowie Tiefen- und automatische Farbstichkorrekturen, die den Nutzern eine noch nie dagewesene Kontrolle über die Belichtung und Farbdarstellung ihrer Motive ermöglichen. Gleichzeitig bieten die Farbwerte-Tools eine selektive Farbmanipulation, die präzise Anpassungen für bessere Farben oder einen kreativen Touch für alle Fotos ermöglicht.

Elia Locardi, professioneller Fotograf und CEO von Radiant Imaging Labs, sagt: „Fotos sind mehr als nur Bilder; sie sind unvergängliche Geschichten unseres Lebens, die die kostbaren Momente festhalten, die uns am Herzen liegen. In diesen Bildern wollen wir alle die schönsten Seiten von uns zeigen.

Ein wesentliches Element dieser Erzählung ist die Wiedergabe unserer Hauttöne – ein wichtiges Merkmal, das unsere Persönlichkeit spiegelt. Mit unseren neuesten Porträt-Tools wollen wir sicherstellen, dass jede Person auf ihren Fotos strahlt und ihre Haut echte, natürliche Schönheit ausstrahlt. Bei der Entwicklung dieser Tools haben wir uns zum Ziel gesetzt, die echte, unverfälschte Schönheit, die in jedem von uns steckt, zum Vorschein zu bringen. Ohne übertriebene Bearbeitung oder künstliche Veränderungen.“

Neue Porträt-Werkzeuge für perfekte Hauttöne

Radiant Photo 1.3 führt revolutionäre Porträt-Werkzeuge ein, um Hauttöne und die Gesamt-Balance des Bildes zu verbessern. Sie ermöglichen nicht nur eine gezielte Bildoptimierung, sondern bieten auch eine Präzision, die man in anderen Programmen vergeblich sucht. Sie sind nicht darauf ausgelegt, knallige Ergebnisse zu erzielen oder Menschen wie jemand anderes aussehen zu lassen. Im Mittelpunkt steht die natürliche Schönheit. Oft ist es nur eine kleine Veränderung, die viel Wirkung erzielt.

Zu den Tools gehören:

Hautton-Erkennung: Mit Hilfe smarter Szenenerkennung analysiert Radiant Photo jedes Bild, um den Hautton zu erkennen. Eine 10-Punkte-Skala von Hell bis Dunkel sorgt für eine perfekte Balance der Beleuchtung.

Mit Hilfe smarter Szenenerkennung analysiert Radiant Photo jedes Bild, um den Hautton zu erkennen. Eine 10-Punkte-Skala von Hell bis Dunkel sorgt für eine perfekte Balance der Beleuchtung. Hautton-Balance: Der neue Schieberegler für die Hautton-Balance gleicht Licht, Farbe und die Gesamt-Ästhetik der Szene präzise aus. Das Ergebnis ist eine natürliche und genaue Darstellung von Hauttönen.

Der neue Schieberegler für die Hautton-Balance gleicht Licht, Farbe und die Gesamt-Ästhetik der Szene präzise aus. Das Ergebnis ist eine natürliche und genaue Darstellung von Hauttönen. Detail-Balance Haut und Tiefe: Diese Einstellung behebt Kamerafehler und bietet zusätzliche Optionen zur Tiefeneinstellung.

Diese Einstellung behebt Kamerafehler und bietet zusätzliche Optionen zur Tiefeneinstellung. Infrarot entfernen: Digitalkameras fangen mehr Infrarotlicht ein, als das menschliche Auge sieht. Daher erscheinen Menschen auf Fotos oft röter, als das Motiv tatsächlich war. Die Infrarot-Entfernung von Radiant Photo erkennt und entfernt automatisch das Infrarotlicht aus den Hauttönen.

Digitalkameras fangen mehr Infrarotlicht ein, als das menschliche Auge sieht. Daher erscheinen Menschen auf Fotos oft röter, als das Motiv tatsächlich war. Die Infrarot-Entfernung von Radiant Photo erkennt und entfernt automatisch das Infrarotlicht aus den Hauttönen. Farbstich entfernen: Diese Option entfernt effektiv unerwünschte Farbüberläufe von farbigen oder dunklen Hintergründen und bietet zudem eine automatische Weißabgleichskorrektur für Ergebnisse in Studioqualität.

Die Porträt-Werkzeuge von Radiant Photo wurden in Zusammenarbeit mit Profifotografen und mit dem Feedback von Nutzern entwickelt und perfektioniert, die die neuen Funktionen während einer Beta-Phase der Software testen konnten. Speziell für die Hautton-Werkzeuge hat Radiant Imaging Labs den renommierten Profifotografen Matthew Jordan Smith gewonnen, der ständig zwischen Tokio, New York und Los Angeles unterwegs ist. Er hat unter anderem ikonische Bilder von weltbekannten Persönlichkeiten wie Oprah Winfrey, Angelina Jolie, Angela Bassett, Sofia Vergara, Samuel L. Jackson, Britney Spears und Zendaya fotografiert.

Matthew Jordan Smith sagt: „Radiant Photo ist der Wahnsinn, wenn es darum geht, meine Fotos auf das nächste Level zu bringen. Die Porträt- und Hautton-Werkzeuge sind der Hammer! Sie sorgen dafür, dass die Haut natürlich schön aussieht, mit genau dem richtigen Look. Und die neuen Farbwerte-Tools? Damit kann ich Farben im Handumdrehen präzise anpassen. Radiant Photo ist zu meinem Lieblingswerkzeug geworden, mit dem ich meine Bilder zum Leben erwecke und dabei Zeit spare.”

Natürliche Schönheit steht im Mittelpunkt der neuen Porträtwerkzeuge von Radiant Photo. Die intelligente Hautton-Funktion macht es einfach, die gesamte Szene in Balance zu bringen.

Neue Farbwerte-Tools für präzise Kontrolle

Das Radiant Photo Update 1.3 führt außerdem Farbwerte-Tools ein, mit denen du bestimmte Farben für eine kreative Bearbeitung präzise manipulieren kannst.

Mit dem neuen Werkzeug “Selektive Farbkorrektur” können Fotografen bestimmte Farben gezielt und präzise bearbeiten und Farbton, Sättigung, Luminanz, Bereich und Weiche Kante für individuelle Effekte anpassen. Warm-Kalt-Gewichtung unterteilt Fotos in warme und kühle Zonen und ermöglicht es so, Farbunterschiede zu betonen oder atemberaubende Split-Tone-Effekte zu erzeugen, allerdings für Farbe. Oder du kannst zu kalte Bereiche aufwärmen, um eine bessere Farbbalance zu erreichen. Diese neuen Werkzeuge können in Verbindung mit den anderen Farbkorrektur-Optionen von Radiant Photo verwendet werden.

Zu einer guten Schwarzweiß-Fotografie gehört auch die Farbkorrektur. Fotografen können mit der “Selektiven Farbkorrektur” die Farbbalance beeinflussen und dabei Hand in Hand mit einem Schwarzweiß-LOOK arbeiten, der in Radiant Photo vorinstalliert ist.

„Wir glauben, dass das Color Grading in Radiant Photo eine ganz neue Ebene der Kreativität in die Bildbearbeitung bringt. Wir haben ein professionelles Toolset für die Farbkorrektur aus der Video- und Filmproduktion in eine Fotobearbeitungs-App übertragen. Radiant Photo bietet dafür die größte Kontrolle aller für Fotografen entwickelten Werkzeuge“, ergänzt Elia Locardi.

Die weltweit führende Imaging Engine

Radiant Photo verarbeitet Bilder mit der Perfectly Clear Engine. Diese bewährte Technologie ist die weltweit führende intelligente Bildkorrektur mit 140 Millionen verarbeiteten Bildern pro Tag! Denn Radiant Photo verwendet für die Bildoptimierung denselben Kern, dem die meisten professionellen Fotolabore weltweit vertrauen. Radiant Photo erweitert diese solide Grundlage um einzigartige LOOKs, Smart Presets und neue Technologien, die sonst nirgendwo zu finden sind.

Kompatibilität, Sprachen, Verfügbarkeit und Preise

Radiant Photo läuft als eigenständige Software unter Windows und macOS. Die Software wurde auch für ARM-Prozessoren optimiert, die in Apple-M1- und M2-Computern zum Einsatz kommen. Radiant Photo kann außerdem als natives Plug-in in Adobe Photoshop, Adobe Lightroom Classic und Corel PaintShop Pro verwendet werden.

Radiant Photo unterstützt die folgenden Sprachen: Deutsch, Englisch, Chinesisch, Französisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch und Spanisch.

Radiant Photo ist ab sofort auf radiantimaginglabs.com erhältlich. Es beinhaltet einen sechsmonatigen Käuferschutz: Unabhängig davon, wann man kauft, erhält man immer eine sechsmonatige Update-Garantie für das erworbene Produkt. Während die meisten Softwarefirmen diesen Käuferschutz nur für 15 oder 30 Tage bieten, gibt es bei Radiant Photo volle sechs Monate lang kostenlose Updates. Außerdem gibt es eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie, sodass jeder Kunde 30 Tage Zeit hat, alles auszuprobieren und zu entscheiden, ob er Radiant Photo weiter nutzen möchte oder nicht.

Der Preis für Radiant Photo liegt bei $159 / €169 / £159. Darin enthalten sind sowohl die Standalone-Version der Software als auch die Plug-ins. Falls Sie sich fragen, warum die Preise außerhalb der USA scheinbar höher sind: Die US-Preise verstehen sich traditionell vor jeglicher staatlicher Steuer, die Preise in Europa sind immer inklusive Mehrwertsteuer.

Auf radiantimaginglabs.com gibt es eine kostenlose Testversion, die 30 Tage lang ohne Funktionseinschränkungen läuft.