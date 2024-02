A | Art SIGMA 15mm F1.4 DG DN DIAGONAL FISHEYE

180° mit hoher Auflösung

Ein innovatives Diagonal-Fisheye-Objektiv

Ein Auflösungsvermögen, das die herkömmliche Meinung über Fisheye-Objektive auf den Kopf stellt Eine Ergänzung der Art F1.4-Reihe, die besonders für die Astrofotografie entwickelt wurde Eine Fülle praktischer Funktionen und hervorragende Verarbeitungsqualität

Zubehör im Lieferumfang: Stativschelle TS-141 | Gummiabdeckung PT-51 | Schablone GP-21 | Frontstülpdeckel LC1040-01 | Rückdeckel LCR II | Köcher

Verfügbarer Anschlüsse: L-Mount*1, Sony E-Mount*2

Markteinführung: März 2024

Preis: UVP € 2.129,00

Hinweise:

Aussehen und technische Daten des Produkts können sich ändern.

*1 L-Mount ist ein eingetragenes Markenzeichen der Leica Camera AG.

*2 Dieses Produkt wird auf der Grundlage der Spezifikationen des E-Mount entwickelt, hergestellt und verkauft, die von der Sony Corporation im Rahmen der Lizenzvereinbarung mit der Sony Corporation bekannt gegeben wurden.

Das weltweit erste* F1.4-Fisheye-Wechselobjektiv für das 35mm-VollformatUnvergleichliches Auflösungsvermögen, das die herkömmliche Meinung überFisheye-Objektive auf den Kopf stellt.

Mit der Entwicklung dieses Fisheye-Objektivs mit ultraweitem Bildwinkel und dem charakteristischen Krümmungseffekt hat SIGMA ein völlig neues Niveau an künstlerischem Potenzial erreicht. Erstmals bietet ein solches Objektiv für den Consumer-Bereich eine Lichtstärke von F1.4 und eine hervorragende Auflösung über den gesamten Bildbereich. In Bezug auf die optische Leistung erreicht das SIGMA 15mm F1.4 DG DN DIAGONAL FISHEYE | Art durch die Korrektur verschiedener Aberrationen, insbesondere des sagittalen Koma-Fehlers, eine hervorragende Punktschärfe und höchste Auflösung.

Das Objektiv ist ideal für die Astrofotografie, die eine besonders hohe Leistung bei weit geöffneter Blende erfordert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Fisheye-Objektiven ist das SIGMA 15mm F1.4 DG DN DIAGONAL FISHEYE | Art über den gesamten 180°- Bildwinkel außergewöhnlich scharf. Weiter bietet es eine extreme Lichtstärke mit F1.4. Dadurch ist es neben dem Einsatz in der Astrofotografie perfekt für eine Vielzahl von schöpferischen Anwendungen in der Landschafts- und Architekturfotografie geeignet. In der Weitwinkel-Fotografie bietet die Ausdrucksstärke dieses völlig neuen Vollformat-Fisheye-Objektivs für spiegellose Kameras eine Fülle an kreativen Möglichkeiten.

*als Wechselobjektiv für Vollformatkameras im Consumer-Bereich / Stand: Februar 2024 / lt. SIGMA-Recherche

[Hauptmerkmale]

1.Ein Auflösungsvermögen, das die herkömmliche Meinung über Fisheye-Objektive auf den Kopf stellt

Die einzigartige Ausdrucksstärke eines Fisheye-Objektivs kombiniert mit einer exzellenten Bildqualität. Bereits bei weit geöffneter Blende ist das Auflösungsvermögen über den gesamten Bildbereich sehr hoch. Das neue optische Design sorgt gleichzeitig für eine äußerst gründliche Korrektur jeglicher Art von Aberration. Die herausragende Leistung des Objektivs wird durch die Prüfung mit SIGMAs eigenem MTF-Messsystem garantiert.

Hohe Auflösung und Punktschärfe über den gesamten Bereich bereits bei Offenblende

Der optische Aufbau besteht aus 21 Elementen in 15 Gruppen. Darunter 4 FLD- und 3 SLD-Glaselementen mit geringer Dispersion und 2 asphärischen Linsenelementen. Durch die Korrektur von sagittalem Koma und anderen Abbildungsfehlern ist das Objektiv in der Lage, helle Lichtpunkte über den gesamten Bildbereich selbst bei großer Blendenöffnung präzise wiederzugeben. Diese Eigenschaft macht es zum idealen Werkzeug für die Astrofotografie.

Diagonales Fisheye-Objektiv mit 180° Bildwinkel

Der Reiz eines Fisheye-Objektivs liegt in seinem charakteristischen Krümmungseffekt. Zusammen mit einem Bildwinkel von 180° ermöglicht dieser Effekt kreative Bilder mit einer einzigartigen Perspektive und Betonung des Motivs. Die hohe Bildqualität und Ausdrucksstärke des SIGMA 15mm F1.4 DG DN DIAGONAL FISHEYE | Art schafft ein künstlerisches Potenzial, welches andere Fisheye-Objektive übertrifft. Dafür sorgt auch der strenge Leistungsstandard der Art-Produktlinie und die Überprüfung mit SIGMAs eigenem MTF-Messsystem.

Geringe Anfälligkeit für Flares und Ghosting

Um Flares und Ghosting zu vermeiden, welche die Bildqualität beeinträchtigen, wurde das Objektiv mithilfe modernster Simulationstechnologie für alle Lichtbedingungen optimiert. So sind auch unter ungünstigen Lichtverhältnissen brillante und scharfe Aufnahmen möglich.

2.Eine Ergänzung der Art F1.4-Reihe, die besonders für die Astrofotografie entwickelt wurde

Das SIGMA 15mm F1.4 DG DN DIAGONAL FISHEYE | Art besitzt eine Fülle von Funktionen zur Unterstützung der Astrofotografie. Mit der Einführung dieses Objektivs bietet SIGMA nun vier F1.4-Weitwinkel-Objektive der Art-Produktlinie an, die für die Astrofotografie geeignet sind. Mit den Brennweiten 14mm, 15mm, 20mm und 24mm sowie einer praxisgerechten Ausstattung eröffnen sie eine Fülle an Optionen für die Astrofotografie. SIGMA unterstützt damit die Freude an der Fotografie von Sternen und Planeten auf ganzer Linie.

Art F1.4 Festbrennweiten-Weitwinkel-Serie speziell für die Astrofotografie

Mit dem SIGMA 15mm F1.4 DG DN DIAGONAL FISHEYE | Art wird die SIGMA Art-Produktlinie auf nun vier F1.4-Festbrennweiten mit speziellen Eigenschaften für die Astrofotografie erweitert. Die Nutzer können damit das Objektiv auswählen, welches am besten zu ihren Bedürfnissen und dem angestrebten Bildergebnis passt.

MFL-Schalter (Manual Focus Lock)

Das SIGMA 15mm F1.4 DG DN DIAGONAL FISHEYE | Art ist mit einem MFL-Schalter ausgestattet. Mit diesem kann der Fokusring entkoppelt werden. Das unbeabsichtigte Verstellen des manuell eingestellten Fokuspunktes wird so sicher verhindert. Eine unschätzbare Hilfe bei Aufnahmen des Sternenhimmels.

Halterung für Objektivwärmer

Eine kleine Kante an der Vorderseite des Objektivs sorgt für den sicheren Sitz eines Objektivwärmers oder einer Heizmanschette. So wird die Gefahr einer Vignettierung durch eine verrutschte Manschette sicher verhindert.

* Objektivwärmer werden verwendet, um das Beschlagen der Linsen beim Arbeiten in kalten Umgebungen zu verhindern

Rückseitiger Filterhalter

Der rückseitige Filterhalter nimmt handelsübliche Folienfiltern auf. Dank der beiliegenden Schablone sind diese leicht selbst zuzuschneiden.

Frontdeckel mit Verriegelungsmechanismus und Filterfächer

Der spezielle Frontdeckel LC1040-01 bietet sicheren Schutz der Frontlinse des SIGMA 15mm F1.4 DG DN DIAGONAL FISHEYE | Art und ist, anders als andere Stülpdeckel, verriegelbar. Weiter sorgt er durch seine integrierten Filterfächer für den sicheren und sauberen Transport von zwei der für den rückseitigen Filterhalter optional erhältlichen Folienfilter.

Stativschelle Arca-Swiss kompatibel

Die aus einer Magnesiumlegierung hergestellte leichte und robuste Stativschelle TS-141* ist Arca-Swiss kompatibel und abnehmbar. Mit ihrer Hilfe lässt sich das Objektiv sicher und ausbalanciert auf einem Stativ montieren. Dank ihrer speziellen Form kann sie auch problemlos in Kombination mit einem Objektivwärmer verwendet werden.

* im Lieferumfang, auch kompatibel mit dem SIGMA 14mm F1.4 DG DN | Art

3.Eine Fülle praktischer Funktionen und hervorragende Verarbeitungsqualität

Das SIGMA 15mm F1.4 DG DN DIAGONAL FISHEYE | Art ist mit vielen Funktionen ausgestattet, welche das Fotografieren erleichtern. Dazu gehören eine AFL-Taste, der eine bevorzugte Funktion zugewiesen werden kann, sowie ein Blendenring mit “De-Klick-Funktion“. Für den schnellen, leisen und präzisen Autofokus sorgt ein HLA-Antrieb (High-response Linear Actuator). Das Gehäuse ist staub- und spritzwassergeschützt, die Verarbeitung auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt.

Praxisgerechte Funktionen und Ausstattung

Das SIGMA 15mm F1.4 DG DN DIAGONAL FISHEYE biete eine AFL-Taste, die bei kompatiblen Kameras mit individuellen Funktionen belegt werden kann. Weiter besitzt das Objektiv den charakteristischen Blendenring für die direkte Einstellung der Blende am Objektiv. Dank der “De-Klick-Funktion” ist dieses Feature auch für Filmer interessant, da ein geräusch- und stufenloses Verstellen der Blende möglich ist. Wer die Blende lieber am Kameragehäuse einstellt, nutzt einfach die Lock-Funktion des Blendenrings und ist vor versehentlichem Verstellen geschützt

Geschützt vor äußeren Einflüssen

Zusätzlich zum staub- und spritzwassergeschützten Gehäuse* ist die Frontlinse des Objektivs mit einer wasser- und ölabweisenden Beschichtung versehen. Auch bei schwierigen Aufnahmebedingungen kann so unbesorgt fotografiert werden.

* Das Objektiv ist staub- und spritzwassergeschützt, aber nicht wasserdicht.

High-Speed-Autofokus mit HLA-Antrieb

Ein HLA-Linearmotor (High-Response Linear Actuator) mit hoher Schubkraft und elektronischer Steuerung sorgt für eine schnelle und präzise Fokussierung.

Hervorragende Verarbeitungsqualität

Um die schweren Elemente des optischen Systems zu unterstützen, kommen an Schlüsselstellen des Objektivgehäuses Bauteile aus Metall zum Einsatz. Daneben sorgt der Einsatz von TSC*-Kunststoffen an geeigneten Stellen für eine optimale Gewichtsreduzierung. Bedienelemente wie Ringe und Schalter bieten eine hervorragende Haptik und Bedienbarkeit. Dank der hoch entwickelten Fertigungstechnologien des SIGMA Werkes in Aizu/Japan bewegen sich die Toleranzen im Fertigungsprozess im Mikrometerbereich. Zusammen mit der Handwerkskunst der SIGMA Mitarbeiter sorgt dies für eine hohe Leistung und Wertbeständigkeit des Objektivs.

*TSC (Thermally-Stable-Composite) ist ein Polycarbonat mit einer Wärmeausdehnungsrate ähnlich der von Aluminium.

[Technische Daten]

Objektivkonstruktion: 21 Elemente in 15 Gruppen (4 FLD, 3 SLD, 2 asphärische Elemente)

Bildwinkel: 180°

Anzahl der Blendenlamellen: 11 (runde Blendenöffnung)

Kleinste Blende: F16

Naheinstellgrenze: 38,5cm

Größter Abbildungsmaßstab: 1:16

Abmessungen (maximaler Durchmesser x Länge): 104,0mm x 157,9mm

Gewicht: 1.360g

Die genannten Daten beziehen sich auf die L-Mount Version.

[Weitere Eigenschaften]

Innenfokussierung

Kompatibel mit High-Speed-Autofokus

HLA (High-response Linear Actuator)

Kompatibel mit der Objektiv-Aberrationskorrektur der Kameras

Da es sich um ein Fisheye-Objektiv handelt, wird die Verzeichnung nicht korrigiert. Nur in Kombination mit kompatiblen Kameras. Die verfügbaren Korrekturen oder Autokorrekturfunktionen können je nach Kameramodell variieren.

Unterstützt DMF und AF+MF

Kompatibel mit AF-Assist (nur Sony E-Mount)

Super-Multi-Layer-Vergütung

Blendenring mit “De-Klick”-Funktion und Sperrschalter

AFL-Taste (nur in Kombination mit kompatiblen Kameras)

MFL-Schalter (Manual Focus Lock)

Rückseitiger Filterhalter inkl. Filter-Schablone GP-21

Halterung für Objektivwärmer

Fokusmodus-Schalter

Unterstütz lineare und nichtlineare Übersetzung des Fokusrings

Nur in Kombination mit kompatiblen Kameras des L-Mount-Systems.

Staub- und Spritzwasserschutz

Geringe Anfälligkeit für Flares und Ghosting

Hochpräzises, robustes Messing-Bajonett

Jedes einzelne Objektiv durchläuft das SIGMA-eigene MTF-Messsystem

Anschluss-Wechsel-Service verfügbar

Spezieller Frontstülpdeckel LC1040-01 mit Verriegelungsmechanismus und Filterfächern und Stativschelle TS-141 im Lieferumfang

Kompatibel mit dem SIGMA USB-Dock UD-11 (optional erhältlich / nur für L-Mount)

Handwerkliche Qualität “Made in Aizu, Japan”

Weitere Informationen hier: https://www.sigma-global.com/en/about/manufacture/

[Zubehör, optional]

SIGMA USB-Dock UD-11 für L-Mount

